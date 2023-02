Aktrise Elena Pompeo – no bārmenes līdz 'Grejas anatomijas' zvaigznei 

Viens no pasaulē populārākajiem mediķu seriāliem "Grejas anatomija" nav iedomājams bez galvenās varones, kuras lomu jau teju 19 gadus televīzijas ekrānā attēlo aktrise Elena Pompeo. Taču jau pavisam drīz iemīļotā daktere atvadīsies no skatītājiem – 19. sezona būs viņas pēdējā šajā seriālā, vēsta kanāla "Fox Life" pārstāvji.

Lai gan seriāls "Grejas anatomija" nesis Elenai Pompeo slavu, apbalvojumus un bagātību, viņa ir pieņēmusi lēmumu atstāt skatītāju iemīļoto seriālu, kuram veltījusi gandrīz trešdaļu savas dzīves. Viņa gan ierunās 19. sezonas sērijas un būs redzamas arī astoņās epizodēs. Aktrise arīdzan saglabās "Grejas anatomijas" izpildproducentes amatu.

Pompeo nesenajā intervijā savai kolēģei Drū Berimorai atgādināja, ka viņai ir 53 gadi, no kuriem 19 aizvadīti Mereditas Grejas lomā, tāpēc ir pienācis laiks izmēģināt ko citu, un ka viņa ir "superlaimīga par savu lēmumu". Viņa arī salīdzināja savu aiziešanu no seriāla ar jaunieša došanos uz koledžu. Tas tādēļ, ka vairums amerikāņu bērnu nedzīvo kopā ar vecākiem ilgāk par 18 gadiem – šajā vecumā viņi parasti dodas studēt koledžā, izvācoties no vecāku mājām.

Ilgi gaidītās 19. sezonas pirmizrāde būs skatāma jau 5. februārī pulksten 22 kanālā "Fox Life".

Meitene no mazpilsētas

Elena Pompeo ir dzimusi 1969. gada 10. novembrī Everetā, pilsētā Masačūsetsas štatā. Viņas mamma Ketlīna nomira no nejaušas pretsāpju zāļu pārdozēšanas, kad meitenei bija vien četri gadi. Elenu un viņas brāļus ar māsām izaudzināja vecmāmiņa. Savukārt tēvs Džo neilgi pēc sievas nāves atkal iestūrēja laulības ostā. Pompeo ir jaunākais bērns kuplajā ģimenē – viņai ir trīs vecākās māsas un brāļi. Kā vēlāk atzina aktrise, viņa spējusi vairāk novērtēt dzīvi, tāpēc, ka viņas māte nomira būdama vēl tik jauna – viņai bija tikai 39 gadi.

Pēc vidusskolas absolvēšanas Elena, kas sapņoja par aktrises karjeru, strādāja par bārmeni vietējā krogā. Kad viņai bija 24 gadi, viņa, tēva iedrošināta, nolēma kļūt par aktrisi. Elena no dzimtajām mājām pārvācās sākumā uz Maiami, bet vēlāk jau uz Ņujorku.

Elenu, kas strādāja Ņujorkas bārā "SoHo Bar&Grill" par bārmeni, darbavietā uzrunāja viņas nākamā aģente. Amizanti, ka sākumā Pompeo nodomāja, ka sieviete vēlas ar viņu iepazīties romantiskos nolūkos. Aktrise intervijās atzīst, ka bieži vien mēdz uzlūkot cilvēkus ar aizdomām.

Taču šī iepazīšanās bija Elenai labvēlīga un drīz viņa dabūja savu pirmo lomu. Tiesa, nevis seriālā vai filmā, bet kosmētikas zīmola "L'Oreal" reklāmas klipā. Viņa filmējās arī "Citibank" un citu uzņēmumu reklāmās.

Pompeo pirmā loma bija detektīvseriāla "Likums un kārtība" epizodē. Vēlāk viņa ir parādījusies arī populāros šovos, ieskaitot nelielu lomu kulta seriālā "Draugi" pēdējā sezonā. Viņa spēlēja Rosa un Čendlera koledžas biedreni, kurā abi bija iemīlējušies un atkal satiekas absolventu pasākumā. Jāpiebilst, ka epizode ar Pompeo Misijas Goldbergas lomā bija pārraidīta tikai dažus mēnešus pirms viņas debijas "Grejas anatomijā". Tolaik viņai bija 35 gadi.



Mereditas lomai piekrita nelabprāt

Tomēr topošā medicīnas seriāla producenti Grejas lomas atveidotāju noskatīja nevis seriālos, bet pilnmetrāžas filmā "Mēnessgaismas jūdze". Starp citu, tolaik 22 gadus vecais Džeiks Džilenhols, kas spēlēja vienu no galvenajām lomām, neveikli mēģināja flirtēt ar Elenu, kurai bija 33 gadi. Tas notika kāda autostāvvietā. Taču, pēc Pompeo vārdiem, kad Džeiks izteica viņai komplimentus, viņa nezināja, kā uz tiem reaģēt lielās vecuma starpības dēļ.

Zīmīgi, ka Elena nelabprāt piekrita Mereditas Grejas lomai, jo vēlējās filmēties "nopietnākā" kino. Viņa arī baidījās, ka pēc mediķes lomas vairs nesaņems piedāvājumus filmēties citā žanrā. Taču aktrisei tolaik bija naudas problēmas un grūtības samaksāt īri, tāpēc viņa piekrita.

Pompeo vēlāk stāstīja, ka toreiz teica savam aģentam, ka viņas plānos nav uz pieciem gadiem "iestrēgt" medicīnas seriālā, jo viņa taču ir lielā aktrise. Taču loma "Grejas anatomijā" atnesa viņai pasaules slavu un kļuva par nozīmīgāko viņas karjerā.

Pateicoties Grejas lomai, Pompeo jau kopš 2018. gada ir vislabāk atalgoto televīzijas zvaigžņu sarakstos. Pēdējās piecās sezonās aktrises par katru sēriju saņēmusi čeku 575 000 ASV dolāru apmērā. Viņa arī katru gadu saņēma sešus miljonus kā viena no izpildproducentiem. Pēc žurnāla "Forbes" aprēķiniem, viņas gada ienākumi ir 20 miljoni ASV dolāru.

Izrādās, ka Patriks Dempsijs, kas spēlēja Elenas varones mūža mīlestību Dereku Šepardu, savulaik atteicies atbalstīt viņu cīņā ar producentiem par taisnīgāku samaksu. Par spīti tam, ka viņa bija šova galvenā zvaigzne, Pompeo saņēma mazāku algu nekā Dempsijs. Taču Elena panāca savu un viņu honorāri tika izlīdzināti.

Aktrise darba vajadzībām patiešām bija gatava uz visu. To vien apliecina fakts, ka vienā no spraigākajām "Grejas anatomijas" epizodēm viņa stājās ievainotās kaskadieres vietā un pati izpildīja bīstamo triku. Jā, tā patiešām ir viņa, kas sprādziena vilnī tiek aizmesta pāri visam slimnīcas gaitenim!



Privātā dzīvē nav kā Grejai

Atšķirībā no viņas varones, kurai 19 gadu laikā ir bijušas vairākas romantiskas attiecības, Pompeo privātā dzīve nav bijusi tik vētraina. Jau teju 20 gadus viņa ir kopā ar mūzikas producentu Krisu Aiveriju, ar kuru viņa iepazinās 2003. gadā Losandželosas pārtikas veikalā "Whole Foods".

Divas dienas pēc šīs iepazīšanās viņi atkal nejauši satikušies un aktrise izlēmusi, ka tas ir likteņa pirksts. Zīmīgi, ka Elena un Kriss ir izauguši blakus esošajās Masačūsetsas štata pilsētiņās – viņus šķīruši vien nieka 16 kilometri.

Elena un Kriss kļuva par pāri sešus mēnešus pēc liktenīgās tikšanas veikalā, bet apprecējās 2007. gadā. Viņiem ir divas meitas – Stella un Sienna, kā arī dēls Īlajs. Pirmo bērnu aktrise iznēsāja pati, taču jaunākie nākuši pasaulē ar surogātmātes starpniecību. Starp citu, arī Elenas spēlētajai Mereditai Grejai seriālā ir trīs bērni.

Intervija, kurā Elena Pompeo stāsta par iepazīšanos ar vīru





Jāsaka gan, ka Elenas vīrs kādā intervijā atzinās, ka neskatās "Grejas anatomiju" kopš epizodes, kurā par Elenas ekrāna mīlnieku kļuva Džakomo Džanoti, kas spēlēja dakteri Endrū DeLuku. Iemesls? Kriss ir pazīstams ar šo aktieri un redzēt viņu ekrānā, mīlējoties ar Elenu, būtu dīvaini. Taču tāpat Kriss sauc sevi par sievas "lielāko fanu".

Interesanti, ka viena no kvēlākajām Elenas talanta pielūdzējām ir arī popmūzikas zvaigzne Teilore Svifta. Viņa ne tikai nosauca savu kaķi par Mereditu Greju, bet arī piedāvāja Elenai filmēties viņas "Bad Blood" videoklipā. Aktrise šo piedāvājumu ar prieku pieņēma. Viņa ir redzama šajā video kopā ar Selēnu Gomesu, Karu Delevinju un citām populārām sievietēm.

Elena un Kriss jau desmit gadus dzīvo sava sapņu mājā Malibu piekrastē, kuru iegādājās 2013. gadā par 6,4 miljoniem ASV dolāru. Agrāk šīs mājas īpašniece bija seriāla "Draugi" producente Marta Kaufmane. Pompeo neizdevās iegādāties šo īpašumu, kad tas pirmo reizi nonāca pārdošanā. Taču kad jaunais saimnieks pēc astoņiem gadiem nolēma no mājas šķirties, viņa nepalaida garām izdevību.

Kas notiks ar "Grejas anatomiju"?



Seriālā Mereditas Grejas aiziešana no Sietlas slimnīcas tiek skaidrota ar to, ka daktere ir pieņēmusi darba piedāvājumu un turpmāk strādās Bostonā, kur nodarbosies ar Alcheimera slimības izpēti. Kā zināms, šī kaite bija viņas mātei.

Jāpiebilst, ka Pompeo un viņas varone ir viena no nedaudziem "Grejas anatomijas" tēlu ilgdzīvotājiem. Bez viņas vēl tikai divi aktieri ir redzami visās 19 sezonās. Tie ir Čandra Vilsone (Miranda Beilija) un Džeimss Pikens jaunākais (Ričards Vēbers).

Taču iespējams, ka "Grejas anatomijā" atgriezīsies kāds cits oriģinālā sastāva aktieris. Tas ir Džastins Čembers, kurš veltīja seriālam 15 gadus un pameta to 2020. gadā. "Instagram" kontā viņš ir publicējis attēlu ar līdzņemšanai domāto kafijas krūzi, kuru rotā "Grejas anatomijas" ilgdzīvotāju – Pompeo, Vilsones un Vēbera attēls. Bildi aktieris ir parakstījis ar vārdiem "Svaigā "Grejas" tasīte". Fani sapratuši, ka tas ir mājiens par viņa atgriešanos pie Aleksa Kareva lomas. Oficiāli gan tas vēl nav apstiprināts.