Aktrise, kas runā sešās valodās. Žilbinošajai Natālijai Portmenai – 40 

Kas vieno Padmi Amidalu no "Zvaigžņu kariem", Nina Sajersu no "Melnā gulbja", kā arī Džeinu Fosteri no "Marvel" filmām? Tieši tā, šīs filmas visas kā vienu atveidojusi talantīgā Holivudas aktrise Natālija Portmena, kura jau vairākus gadu desmitus pārsteidz kino mīļotājus ar savu hamelionam raksturīgo dabu. Taču 9. jūnijā viņas virzienā ceļo nevis aplausi par kārtējo lielisko filmu, bet gan dāvanas un apsveikumi, suminot aktrisi apaļajā 40 gadu dzimšanas dienā.

Par godu skaistajam notikumam, portāls "Kinolente" pāršķirstīs vēstures lappuses, saulītē izceļot vairākus interesantus faktus par aktrises dzīvi un karjeru.

1. Nav noslēpums, ka aktieriem tīk pašiem sev dot skatuves vārdus. Natālija Portmena šo soli spēra jau bērnībā, lai aizsargātu savu un ģimenes privātumu, Nata-Lī Hēršlagas (Nata-Lee Hershlag) vietā pieņemot tagadējo skatuves vārdu. Kā raksta laikraksts "The New York Times", Portmena bijis viņas vecmāmiņas pirmslaulību uzvārds.

2. Portmena dzimusi Izraēlā, Jeruzalemē, taču uzaugusi visdažādākajās Amerikas pilsētās. Tāpat ar vīru viņa kādu brīdi dzīvojusi arī Parīzē, Francijā. Starp citu, 2018. gadā "politisku iemeslu dēļ" aktrise atteicās pieņemt viņai piešķirto Izraēlas godalgu, kuras tēma toreiz bija pieteikta kā "ebreju sieviešu ieguldījums cilvēcē. Vairāk uzzini šeit.

3. 2003. gadā Portmena absolvēja Hārvarda Universitāti.

Foto: Reuters/Scanpix

4. Ja reiz Portmenai kaut kas padodas ārpus filmēšanās laukuma, tad tās ir valodas. Aktrise ir poliglots, jo prot runāt sešās dažādās mēlēs: angļu, senebreju, franču, spāņu, vācu un pat japāņu valodās.

5. Kopā ar Džoniju Depu aktrise parādās Pola Makartnija dziesmas "My Valentine" videoklipā, zīmju valodā vizualizējot dziedāto tekstu.

6. Vienai no Portmenas pirmajām lielajām lomām vajadzēja būt Džuljetai, taču neilgi pēc nolīgšanas radošā komanda pārdomājusi, zīmīgo lomu atdodot Klēras Deinsas rokās. Kā iemesls tika minēta gadu atšķirībā starp Portmenu un Leonardo Dikaprio jeb Romeo lomas atveidotāju, kas kinolentes veidotājiem šķita pārāk liela. Tajā laikā Portmenai bija tikai 13 gadu.

7. Viena no pēdējo laiku zīmīgākajām Portmenas lomām aplūkojama 2010. gada drāmā "Melnais gulbis". Kā liecina jau nosaukums, galvenie notikumi risinās ap baletu, kurā, starp citu, aktrise bērnībā arī iemēģinājusi savus spēkus. Par lomu šajā filmā Portmena kabatā ielika arī "Oskaru", lai gan atsevišķi cilvēki par to nebija sajūsmā. Toreiz uzplaiksnīja runas, ka lielākajā daļā kinolentē iekļauto priekšnesumu savas prasmes izrāda profesionālā dejotāja Sāra Leina, savukārt Portmenas seja tikai piemontēta ķermenim klāt. Filmas veidotāji gan turējās pie paziņojuma, ka Leina "izdejoja" grūtākās daļas, savukārt pārējo Portmena pati uznesusi uz saviem pleciem.

Foto: Vida Press

8. Kad aktrise ar vīru Benžamenu Milpjē pārcēlās uz dzīvi Parīzē, viņa sacīja ardievas televizoram. 2015. gada intervijā portālam "Hollywood Reporter" viņa atklājusi, ka daudzi aktrisi gan mudinājuši moderno ierīci tomēr iegādāties. "Mans prieciņš ir skatīties kulinārijas šovus, tāpēc daudzi man teica: "Noskaties francūžu "Top Chef", un varēsi runāt pavisam brīvi."" Taču aplami teikt, ka viņa nebūt neskatās pārraides, ko ierasts redzēt pa televizoru. Piemēram, "Transparent" un "Broad City" Portmena skatījusies datorā.

Foto: AFP/Scanpix

9. Ieraugot filmā "Avengers: Endgame" Natāliju Portmenu, skatītājam varēja šķist, ka pēc pazušanas, kas sekoja "Thor: the Dark World" iznākšanai, aktrise un "Marvel" atrisinājuši savas domstarpības un atraduši kopīgu valodu (toreiz Portmenai šķita, ka viņas laikam Džeinas Fosteres ādā pienācis gals). Taču realitāte bija citādāka – redzamā aina izrādījās izgriezta no Tora otrās kinolentes. Tiesa, Portmena gan toreiz lūgta konkrētajā vietā no jauna ierunāt skaņu celiņu.

Foto: Vida Press

10. Lai godinātu sievietes-režisores, kuras "Oskaru" ceremonijas ietvaros aizmirstas vai nepamatoti nenovērtētas, uz 2020. gada svinīgo pasākumu Portmena sev bija pasūtījusi īpašu tērpu. Viņa bija tērpusies "Dior" apmetnī, kura oderē bija iešūti vairāku profesionāļu vārdi. Daudzi šo soli novērtēja kā ļoti cēlu, kamēr citi norādīja uz aktrises pagātnes lappusēm, tostarp faktu, ka viņa pati iepriekš sadarbojusies tikai ar divām sieviešu kārtas režisorēm. Aktrise atbildi nepalika parādā. Viņa skaidroja, ka karjeras laikā vairākkārt epizodiski sadarbojusies ar daudzām režisorēm, vēlreiz uzsverot, cik mūsdienās sievietēm aizvien ir grūti savas filmas iepludināt studiju sistēmā.