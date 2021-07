Asa sižeta kinofilmu leģenda. Silvestram Stallonem – 75 

Holivudas grāvējfilmu vēsture nav iedomājama bez Maikla Silvestra Gardencio Stallones, kura dzimšanas dienas tortē šodien rotājas 75 svecītes. Kā liecina aktivitātes sociālajos tīklos, kā jau Rokijs un Rembo, aktieris arī cienījamajā turpina sevi uzturēt lieliskā fiziskajā formā! Kādus jaunumus tuvākajā laikā no viņa sagaidīsim?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Stallone dzimis 1946. gada 6. jūlijā, Ņujorkā. Aktiera karjeras sākums gan bija grūts – 200 dolāru dēļ viņš piekrita dalībai "softcore" pornofilmā, kā arī bija redzams citās mazās lomiņās. Taču tad nāca viņa zvaigžņu stunda – 1975. gada martā, noskatījies kādu leģendārā boksera Muhameda Ali cīņu, Stallone triju dienu laikā uzrakstīja "Rokija" scenāriju.

Pakonfliktējot ar Holivudas varenajiem, Stallone izcīnīja sev iespēju filmēties galvenajā lomā, un "Rokijs" tika pie 10 "Oskara" nominācijām. Veiksmes stāstu Stallone turpināja, radot vienu "Rokija" filmu pēc otras, uz ekrāna lieliski iedzīvināja kareivja Džona Rembo tēlu, kā arī filmējās neskaitāmi daudzos citos grāvējos. Vienlaicīgi Stallone izmēģināja spēkus arī pašvakās komēdijās un pat muzikālā filmā.

Kas interesanti, pēdējo reizi Stalloni Džona Rembo ādā redzējām vien pirms pāris gadiem. Lai gan 2009. gadā Stallone žurnālam "Empire" pavēstīja, ka skatītāji diez vai redzēs piekto Rembo filmu, viņa pareģojumam nebija lemts piepildīties. Pēc 10 gadiem leģendārā spriedzes filmas zvaigzne augšāmcēla Džonu Rembo vēl vienai cīņai.

Toreiz 72 gadus vecā Holivudas zvaigzne atzinies, ka nebija viegli sagatavoties kārtējai Rembo filmai, un neviļus izpaudis, cik dārgi maksājusi fiziskā sagatavošanās. "Gatavošanās lomai prasīja daudz spēka. Es veselu gadu ik dienu stundu pavadīju sporta zālē, lai sagatavotos lomai, kā pienākas. Tiesa, neiztiku bez traumām, bet tagad viss ir kārtībā," Stallone teicis.

Jaunā gadu tūkstoša sākumā aktiera karjera strauji gāja uz leju, kritiķi viņa filmas nopēla, bet Stallone spēja atgūties – viņš sapulcēja seno laiku grāvējfilmu ziedu savā darbā "Neiznīcināmie", kas guva milzu kases panākumus, un pat kritiķi paslavēja lieliskos "action" skatus un pašironiju.

Runājot par Stallones "Neiznīcināmajiem", franšīze šobrīd var lepoties ar trim filmām. Kā intervijā šī gada pavasarī atklājis Rendijs Kotjūrs, izskatās, ka pēc vairākiem mēģinājumiem ceturtajam cēlienam tomēr tiks dota iespēja. Kā zinām no iepriekšējām filmām, zvaigžņu šajā filmu sērijā netrūkst – jau pirmajā filmā Stallone bija uzaicinājis piedalīties Dolfu Lundgrēnu, Džetu Lī, Mikiju Rūrku, Brūsu Vilisu, Arnoldu Švarcenegeru un citus, tāpēc atliek vien ar nepacietību gaidīt, kāds sastāvs varētu uzmirdzēt jaunākajā kinolentē.

2016. gadā Stallone tika pie vēl vienas "Oskara" nominācijas par otrā plāna lomu filmā "Krīds: Rokija mantojums" (tajā Rokijs – Stallone uzņemas trenēt sava kādreizējā pretinieka un tuva drauga Apollo Krīda dēlu Adonisu), kas viņu padarīja par pasaules kino vēsturē sesto aktieri, kurš "Oskara" nomināciju saņēmis divreiz par viena varoņa tēlojumu. Visiem par prieku filma izrādījās gana laba, un 2018. gadā tai sekoja turpinājums.

Taču fanus gan mums nāksies apbēdināt – aprīlī ārzemju mediji vēstīja, ka trešajam cēlienam būs jāiztiek bez Stallones piedalīšanās. Plašāk iemeslus aktiera pārstāvis atteicās komentēt, rakstīja "The Hollywood Reporter". Vai bez Stallones rezultāts izdosies tikpat veiksmīgs, rādīs laiks. Šobrīd plānots, ka filma "Krīds III" skatītāju vērtējumam tiks nodota 2022. gada 23. novembrī.

Šogad uz ekrāniem sagaidīsim arī "Pašnāvnieku vienības" ("Suicide Squad") otro cēlienu. Mūs priecēs jauns pašnāvnieku sastāvs, un publicētie kadri liek noprast, ka baisu jo baisu izdarību filmā netrūks. Tā būs filma režisora Džeimsa Gana stilā, kurš 2020. gada novembrī paziņoja – aktieru sastāvam pievienosies arī leģendārais Stallone. Toreiz gan miglā tīts bija jautājums, kādā veidolā Stallone tajā parādīsies, taču nu šīm diskusijām pielikts punkts. Aktieris filmai aizdevis savu balsi, ieskaņojot King Shark – cilvēka un haizivs radījuma krustojumu.

Viens no pēdējiem Stallones veikumiem slēpjas zem nosaukuma "Samaritan". Neskatoties uz to, ka Stallone ir viens no kino industrijas un asa sižeta pasaules lielākajiem dūžiem, supervaroņa ādā tā pa īstam viņš vēl nav iejuties. Filma stāstīs par kādu mazu zēnu, kurš nolemj doties neparastā ceļojumā, lai atrastu sen pazudušo supervaroni.