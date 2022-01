BBC izvēlas: labākie 2021. gada seriāli 

Piekritīsi, ka daudzējādā ziņā 2021. gads bija viens grūts gads daudzos aspektos, taču tas noteikti nelika vilties, kad sākām mājsēdes laikā skatīties filmas un seriālus. Proti, 2021. gadā pieprasījums pēc tā, ko skatīties – bija liels, lai neteiktu vairāk. Tiesa, ka radošās komandas pārvarēja milzīgus šķēršļus, lai radītu lielisku materiālu pret visām grūtībām, kas stājās pretī. Bet tas ir izdevies!

Ar jauniem pieteikumiem un kārtējām sezonām par sevi likuši runāt dažādi seriāli, kuru popularitāte tikai aug augumā. Iespējams, raidsabiedrības BBC apkopojumā atradīsi arī kādu daudzsēriju kinolenti savai gaumei!

Lūk, BBC aizvadītā gada 28 labāko seriālu uzskaitījums! Jāpiebilst gan, ka ne visi skatāmi mūsu platuma grādos. Seriāli sarakstā nav sarindoti konkrētā secībā.

1. Yellowjackets

2. Maid

3. Squid Game

4. Succession

5. Only Murders in the Building

6. We are Lady Parts

7. Starstruck

8. Shrill

9. Bo Burnham: Inside

10. Hellbound

11. Time

12. The Underground Railroad

13. The White Lotus

14. Feel Good

15. Ted Lasso

16. I Think You Should Leave

17. Mare of Easttown

18. Loki

19. Katla

20. Unforgotten

21. Framing Britney Spears

22. It’s a Sin

23. WandaVision

24. Call My Agent

25. The Investigation

26. Can’t Get You Out of My Head

27. Resident Alien

28. Lupin

Nedaudz vairāk pastāstīsim par dažiem, kurus tuvākajā nākotnē vai pat jau šodien vari novērtēt arī tu!

"Maid"

Šajā "Netflix" miniseriālā stāsts koncentrējas uz jauno māmiņu Aleksu – sievieti, kura dzīvo ASV Klusā okeāna ziemeļrietumos un cīnās, lai iedzīvotos sabiedrībā. Kad mēs viņu pirmo reizi redzam, viņa bēg no sava partnera, kas ir vardarbīgs alkoholiķis. Sievietes priekšā stājas murgains ceļš – viņai ir jācenšas atrast ne tikai darbs, lai varētu samaksāt rēķinus, bet arī jācenšas sameklēt naktsmājas, kur abām ar meitiņu palikt. Seriāls seko Aleksas grūtībām, audzinot mazu bērniņu un cīnoties gan ar vardarbīgo bijušo draugu, gan ar viņas pašas ģimeni.

"Squid Game"

Šogad šis seriāls pārsteidza ikvienu – tas sniedza tādu kā sirreālāku skatījumu uz bagātajiem un nabadzīgajiem. Šī Dienvidkorejas drāma ir par izmisušiem cilvēkiem parādos, kuri piesakās sadistiskām, uz dzīvību vai nāvi saistītu spēļu sērijām, lai mēģinātu laimēt milzīgu naudas balvu.

Trīs mēnešus pēc pirmizrādes ir dīvaini domāt, kā izrāde, kas nežēlīgi kritizē kapitālismu, kolektīvi tika pārveidota par sava veida labdabīgi uzjautrinošu popkultūras produktu, kurā cilvēki ietērpjas konkursa dalībnieku zaļajos treniņtērpos Halovīna svētkos.

Fakts, ka tas ir kļuvis par visu laiku lielāko "Netflix" seriālu, nozīmē, ka tiek gatavota otrā seriāla daļa, lai gan ir apšaubāms, vai tā augsto koncepciju var izturēt. Taču papildus savai nākotnei tas ir ietekmējis visas TV ekosistēmas nākotni, nepārprotami pierādot globālo sasniedzamību, kāda var būt saturam, kas nav angļu valodā, un par to mums visiem vajadzētu būt pateicīgiem. Pieejams "Netflix" starptautiski.

"Ted Lasso"

Ir jau bijuši vairāki gadījumi, kad kādi veiksmīgi komēdijšova "Saturday Night Live" skeči ir pārauguši pilnmetrāžas filmās (no "The Night at the Roxbury" līdz "Macgruber"), bet "Ted Lasso" ir gājis vēl tālāk – šis personāžs ir balstīts uz kanāla NBC sporta skečiem ar Džeisonu Sudeikis kā amerikāņu futbola treneri, kurš dodas uz Lielbritāniju, lai trenētu futbola komandu.

Kā jau noprotat, Teds arī ātri vien uzzina, ka ir visnotaļ zīmīgas atšķirības starp šiem futbola veidiem. Uz amerikāņu un britu sporta, pasaules uztveres atšķirībām arī balstās liela daļa seriāla joku. Pats Sudeikis ir viens no seriāla veidotājiem, darot to tandēmā ar Bilu Lorensu, kuru vislabāk noteikti zināsiet kā seriāla "Scrubs" autoru. Tāpēc smiekli un sirsnība garantēta. Attālināti seriāls balstīts arī uz patiesu notikumu, kad 1999. gadā ASV treneris Terijs Smits kļuva par "Chester City" britu futbola kluba galveno treneri.

Neskatoties uz citiem, daudz lielākiem un budžetā "dāsnākiem" kolēģiem, tieši sirsnīgais un pozitīva humora pilnais "Ted Lasso" ir kļuvis par "Apple TV+" flagmani. Pateicoties seriālam, par šo straumēšanas platformu uzzināja daudz vairāk skatītāju.

Seriāls 2021. gada "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonijā nostiprināja savu popularitāti.



"Succession"



Pēc divu gadu prombūtnes, pateicoties pandēmijai, šis seriāls šoruden atgriezās ar trešo sezonu. Seriāla centrā ir Roju ģimene, pasaules plašsaziņas līdzekļu un izklaides konglomerāta "Waystar RoyCo" īpašnieki, kuri cīnās par uzņēmuma kontroli, ņemot vērā neziņu par ģimenes patriarha Logana Roja veselību. Viņa četri bērni (visi ar dažādu saistību ar uzņēmumu) sāk gatavoties nākotnei bez tēva, un katrs sāk pretendēt uz izcilību uzņēmumā.

"Starstruck"



Seriāls "Starstruck" sākas, tāpat kā vairums romantisko komēdiju, ar zvaigžņu hitu. Proti, Džesija, žonglējot ar diviem darbiem Londonā, lai iegūtu iztiku, turpina satikties ar Tomu pēc tam, kad Jaungada vakarā viņu satiek naktsklubā. Bet tas, ko viņa neapjēdz, ir tas, ka Toms ir starptautiski slavens aktieris. Pēc tam, kad pie viņa mājas paparaci Džesiju sajauca ar apkopēju, viņai ir jāsastopas ar savu dziļāko nedrošību un jāsamierinās ar sirreālo attiecību situāciju ar megazvaigzni, visu laiku pieņemot briesmīgus dzīves lēmumus. Pieejams "BBC iPlayer" un "HBO Max".



"Hellbound"

Gadā, kas šķita kā pagrieziena punkts, lai plaši popularizētu televīzijas drāmu, kas nav angļu valodā, divas Dienvidkorejas drāmas pārspēja pūli. Pirmais seriāls bija jau pieminētais "Squid Game", bet otrs – "Hellbound" – tumšās fantāzijas seriāls. Vietnes "Netflix" oriģināls par pārdabiskām būtnēm, kas uzrodas no nekurienes, lai precīzi pateiktu, kad cilvēks mirs un ka viņš ir lemts ellei. Proti, šajā seriālā noteikti cilvēki tiek nosodīti ellei. Šis šausmu seriāls ir kaut kas daudz vairāk nekā par vienkārši brutāliem briesmoņiem; tas ir gudrs pētījums par varu, sociālajiem medijiem un dezinformāciju un to, ko bailes nodarīs cilvēkiem. Cerams, ka tiks paziņota otrā sezona. Pieejams "Netflix" starptautiski.

"Mare of Easttown"

Seriāla galvenās lomas atveidotāja ir Keita Vinsleta, detektīve, kas izmeklē slepkavību mazā pilsētiņā netālu no Filadelfijas. Viņa izmeklē šo slepkavību, taču vienlaikus cenšas neļaut savai dzīvei sabrukt. Viņa arī gadu nav spējusi atrisināt citas pazudušas jaunas meitenes lietu, kas daudziem sabiedrībā liek šaubīties par viņas detektīva spējām. Savukārt viņas pašas personīgās nepatikšanas ir šķiršanās, pašnāvības dēļ zaudētais dēls un cīņa par aizbildniecību ar savu bijušo vedeklu par mazdēlu. Pieejams kanālā "Now TV/Sky Atlantic" un "HBO Max".



"Lupin"

Seriāla galvenais varonis ir Omāra Sai atveidotais Diops, kurš, iedvesmojoties no leģendārā literārā franču džentlmeņu zagļa Arsēna Lupēna, nolemj atriebt savam tēvam nepatiesi piespriesto sodu. Arī šeit pie vainas ir kāda turīga ģimene, kura, pēc Diopa domām, pelnījusi atbildēt par savām rīcībām. Seriāls sastāv no desmit sērijām, no kurām pirmās piecas tika izlaistas 2021. gada janvārī, bet pārējās — 2021. gada 11. jūnijā.



"Katla"

Gadu pēc Katla vulkāna izvirduma sākšanos, tikai daži cilvēki ir palikuši tuvējā pilsētā Vikā, neskatoties uz to, ka viss ir putekļos. Ciematā parādās pelniem noklāta sieviete, kura, šķiet, pazuda pirms divdesmit gadiem un izskatās tā, kā toreiz. Pēcāk Vikā ierodas arvien vairāk cilvēku, kas reiz bija miruši, radot paradoksu tiem, kas viņus pazina, un atdzīvinot leģendas par "pārmaiņām".

Mijiedarbojoties ar "pārmaiņām", Vikas iedzīvotāji ir spiesti atrast veidus, kā risināt savus neatrisinātos pagātnes jautājumus. Pieejams "Netflix" starptautiski.