Burkā rezidence, runā namamāte! Slavenajam komēdijseriālam 'Smalkais stils' – 30 

Ja runa ir par centieniem iegūt sabiedrības krējuma pārstāvja statusu, viena no pirmajām būtnēm, kas nāk prātā, ir kundzīte vārdā Hiacinte Burka (savu uzvārdu viņa pati izrunāja kā Burkā) no britu komēdijseriāla "Smalkais stils" ("Keeping up Appearances"). Neskatoties uz to, ka šogad un precīzi 29. oktobrī seriāls atzīmē savu 30. dzimšanas dienu, vēl aizvien cilvēki, braucot automašīnā, mēdz šoferītim caur smiekliem norādīt: "Brauc uzmanīgāk, re kur koki aug gar malām!"

Seriāls par snobisko Hiacinti, viņas vīru – mierīgo Ričardu, veco, labo Onslovu, labsirdīgo Margarietu, kautrīgo un bailīgo Elizabeti, regulāri bēgošo Emetu, kā arī koķeto Rozi uz ekrāniem nonāca 1990. gadā un priecēja veselu piecu gadu garumā. "Smalkais stils" principā fokusējas ap Hiacintes dzīvi un notikumiem, cenšoties vadīt ikdienu tā, kā pienākas augstākajam sabiedrības slānim. Patiesībā Hiacinte ir kaut kur pa vidu – viņai nav māja ar baseinu, saunu un vieta ponijam (kā tas ir viņas šarmantajai māsai Violetai), taču savu ligzdiņu un aktivitātes viņa mēģina turēt nedaudz augstāk nekā tā saucamais strādājošais slānis. Un, lai gan viņi nesaprot, ka īstām lēdijām un džentlmeņiem jāģērbjas teju vai karaliski, jāiet uz saviesīgiem pasākumiem, jārunā gudros terminos un jādzer no visskaistākajām servīzēm, Burkā kundze par spīti visam turas pie centieniem visiem šādu dzīvi mācīt!

Burkas kundze iemīļojusi visu darīt ļoti lēni, perfekti un bez nekādas aizķeršanās, jo īpaši tas attiecas uz kafijas dzeršanu. Turpretī viņas kaimiņienei Elizabetei doma vien par kafijas dzeršana Hiacintes mājās liek rokām trīcēt intensīvāk, nekā spējam iedomāties, tāpēc šīs epizodes bieži vien beidzas ar vienu problēmu pēc nākošās. Tāpat daļa sižeta ir pievērsta Hiacintes mēģinājumiem par visām varītēm aiz piedurknes noķert Emetu, lai viņš apsvērtu viņas iespēju piedalīties kādā no vīrieša veidotajiem muzikālajiem uzvedumiem.



Ņemot vērā, ka Hiacintes mēģinājumi tikt augstākajā sabiedrībā un šo līmeni turēt ne vienmēr vainagojas ar panākumiem, seriālā netrūkst amizantu un humora pilnu epizožu. Sava absurdi smieklīgā sižeta un trāpīgo izteicienu dēļ tieši "Smalkais stils" kļuvis par ārzemēs populārāko BBC pārraidi, vēsta "Independent", aiz sevis atstājot gan auto entuziastu raidījumu "Top Gear", gan arī detektīvseriālu "Sherlock". 2016. gadā "Telegraph" ziņoja, ka aizokeāna valstīs pārraidīšanas atļaujas pārdotas teju tūkstoš reižu.

Seriāla režisors ir Harolds Snods, savukārt scenārija autors – Rojs Klārks. Otrais minētais reiz sacījis: "Ikviens no mums pazīst kādu Hiacinti." Bet kas tad īsti atveidoja šo ikonisko būtni, par kuru ļaudis runā arī 30 gadus vēlāk? Šī loma tika uzticēta Patrīcijai Rūtledžai, kura šogad nosvinēja savu 91. dzimšanas dienu. Viņas aktiermāksla novērtēta arī ar "Tony" balvu 1968. gadā pēc piedalīšanās neskaitāmos teātra priekšnesumos un kinolentēs, tomēr atpazīstamību un ļaužu apbrīnu viņa iemantojusi, piedaloties arī labdarības projektos. Kā norādījusi pati Rūtledža, viņai neesot mīļākās lomas: "Esmu pavadījusi ļoti interesantu laiku ar daudzām lomām."

Kas interesanti, 2017. gadā Rūtledža piedzīvoja brīdi, par kuru Hiacinte, ļoti iespējams, sapņoja katru nakti – no prinča Čārlza rokām viņa saņēma diženu apbalvojumu un statusu, tāpēc tagad saucama par dāmu Patrīciju Rūtledžu, raksta "Daily Mail". Princis Čārlzs, pasniedzot balvu, esot sacījis: "Beidzot kāds to ir pamanījis." Tik augstu novērtējumu saņēmis arī septiņkārtējais Džeims Bonds jeb aktieris Šons Konerijs. Viņš dēvējams par seru.

Savukārt Hiacintes vīra lomā iejutās Klaivs Svifts, kurš Ričarda tēlā atrada savu vietu kā cimdiņš, kas uzvilkts rociņai. Pagājušā gada sākumā seriāla fanus gan pāršalca skumjas ziņas – atpazīstamais britu aktieris devās mūžībā, sasniedzot 82 gadu vecumu. Kā medijiem pavēstīja aktiera pārstāvis, Liverpūlē dzimušais Svifts miris pēc īslaicīgas slimošanas, savās mājās, mierā un ģimenes locekļu klātbūtnē. Pirms nonākšanas televīzijas ekrānos viņš darbojās kā teātra aktieris, bijis "Royal Shakespeare Company" trupā. Kritiķu slavēts par lomām Šekspīra lugu "Simbelīns" un "Viss labs, kas labi beidzas" iestudējumos, kā arī vēsturiskās izrādēs. Svifts spēlējis vairāk nekā 27 seriālos un televīzijas filmās, kā arī kino, tomēr viszināmākā loma viņa karjerā ir Burkā kundzes vīrs "Smalkajā stilā".

Kopā ar Rūtledžu un Sviftu seriālā uzmirdzēja arī Džūdija Kornvela, Mērija Millere un citi. Lūk, neliels ieskats seriāla aizkadrā un izgrieztajā materiālā!

Ņemot vērā seriāla milzīgo popularitāti, kas neļauj par to aizmirst pat gadu desmitiem pēc pēdējās sērijas, BBC nolēma atklāt arī stāstu par Hiacintes jaunību, ģimenes mājām un dzīvi ar visām trim māsām zem viena jumta. Jāpiebilst gan, ka šim seriālam bija lemts piedzīvot tikai vienu sēriju. Kad parādījās ziņas par šāda seriāla tapšanu, Rūtledža neslēpa savu neizpratni par tādas daudzsēriju kinolentes nepieciešamību.