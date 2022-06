Četras filmas, ko noskatīties vietnē 'Netflix', ja patika Adama Sandlera filma 'Hustle' 

Līdz šim filma "Hustle" bijusi viens no 2022. gada patīkamākajiem kino pārsteigumiem. Sporta drāmu ar Adamu Sandleru galvenajā lomā pozitīvi uztvēruši gan fani, gan kritiķi. Ja arī tev patika Sandlera slavētais "Hustle", tad iepazīsti vēl četras līdzīgas filmas, kuras var skatīties straumēšanas platformā "Netflix".

"Moneyball" (2011)

Viena no gadsimta labākajām sporta filmām ir 2011. gada "Moneyball". Filma stāsta par Billiju Bīnu, neveiksmīgu bijušo beisbola profesionāli, kurš kļūst par Augstākās beisbola līgas Oklendas "Athletics" ģenerālmenedžeri. Filmas laikā viņš centīsies ar ierobežotiem resursiem uzvarēt čempionātā. "Moneyball", tāpat kā "Hustle", ir filma par darījumiem, kā arī par pašu sportu. Tā ir ātra, sirsnīga un smieklīga, citiem vārdiem sakot, izcila kinolente.



"High Flying Bird" (2019)

Šī Stīvena Soderberga veidotā "Netflix" basketbola filma uzņemta izmantojot viedtālruni Iphone 8. Tā lepojas ar interesantu aktieru sastāvu (Andrē Holands, Zezija Bītza, Melvins Gregs, Sonja Sona), kā arī aizraujošu stāstu. Sporta aģentam (Holandam) ir 72 stundas laika, lai glābtu savu uzņēmumu, vienlaikus izvirzot izdomātu priekšlikumu savam klientam, jaunajam basketbolistam.



"Uncut Gems" (2019)

"Uncut Gems" ir 2019. gada amerikāņu krimināltrillera filma. Filmā galvenā loma pieder nevienam citam kā Adamam Sandleram. Filma stāsta par Hovardu (Sandlers), ebreju izcelsmes amerikāņu juvelieri un azartspēļu atkarīgo Ņujorkas Dimantu rajonā, kuram jāatgūst dārgs dārgakmens, ko viņš iegādājies, lai nomaksātu savus parādus.

Filma saņēma kritiķu atzinību, īpaši par Sandlera sniegumu, ko vairāki kritiķi raksturoja kā labāko viņa karjerā.



"Home Team" (2022)

Straumēšanas pakalpojumā "Netflix" pieejama arī filma "Home Team" – 2022. gada sporta filma, ko producējusi Sandlera kompānija "Happy Madison". Iedvesmojoties no patiesiem notikumiem, filma stāsta par "New Orleans Saint" galveno treneri Šonu, kuru atveido amerikāņu aktieris Kevins Džeimss. Šons trenē sava 12 gadus vecā dēla futbola komandu viņa viena gada diskvalifikācijas laikā no NFL. Atšķirībā no filmas "Hustle", "Home Team" netika novērtēta ar labiem "Rotten Tomatoes" reitingiem, taču sporta filmu cienītājiem tā varētu pat ļoti patikt.