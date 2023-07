Daniels Redklifs liek lielas cerības uz gaidāmo 'Harija Potera' seriālu 

Pasaules slavu un mīlestību iemantojusī filmu sāga "Harijs Poters" nu būs skatāma arī seriāla formātā, šopavasar paziņoja studija "Warner Bros.". Seriālu gaida ne tikai burvju pasaules fani, bet arī aktieri, tostarp Harija Potera lomas atveidotājs Daniels Redklifs.

Redklifs ir smagi strādājis, lai sevi pierādītu citos kino žanros un Harija Potera lomu atstātu pagātnē. Nesen viņš saņēma savu pirmo "Emmy" nomināciju par lielisku galvenās lomas atveidojumu filmā "Wierd: The Al Yankovic Story". Tā nebūt nav pirmā reize, kad Redklifs pārsteidz ar savu aktierspēli filmās, kas nelīdzinās "Harija Potera" sāgām, ziņo "Movie Web".

Taču, lai kā viņš censtos turēties tālāk no Harija Potera, pasaule viņu vienmēr atcerēsies kā "zēnu, kas izdzīvoja". Redklifs par to nebēdā, tomēr nav ieinteresēts atgriezties pie šīs franšīzes un gaidāmajā seriālā nefilmēsies. Taču viņš cer, ka seriāls spēs atrisināt kādu problēmu, kuru nespēja filmu sērijas.

Lai arī "Harija Potera" filmas guva milzīgus panākumus, turklāt arī literārās sāgas popularitāte tika pacelta citā līmenī, ne visiem faniem patika stāsta atveidojums filmās. "Harija Potera" grāmatu autores Džoannas Roulingas radītā burvju pasaule ir patiešām grandioza, tomēr astoņās filmās iekļaut visu saturu nebija iespējams, tādēļ tajās ir daudz neizskaidrotu detaļu un neizstāstītu varoņu stāstu.

Sarunā ar "Variety" Redklifs atklāja, ka viņš liek lielas cerības uz jauno seriālu un ar nepacietību gaida iespēju to baudīt kā skatītājs: "Esmu sajūsmā, ka varēšu to baudīt kā skatītājs. Ir jauki, ka pavisam cita paaudze gatavojas iepazīstināt ar stāstiem jaunā veidā. Viņi to veidos kā seriālu, tādēļ varbūt būs iespēja iedziļināties visās detaļās, un cilvēki, kuri bija dusmīgi par to, kas netika iekļauts filmās, beidzot redzēs versiju, kādu vēlējās."

Jaunā seriāla iznākšanas datums vēl nav zināms.