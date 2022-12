Deps, Smits un Gārfilds. 2022. gadā visvairāk meklētie aktieri 'Google' 

Katra gada beigās zināmākā un arī lietotākā interneta meklētāja "Google" tendenču apskate ir efektīvs veids, kā izprast, kas noticis pēdējo 365 dienu laikā. Runājot par izklaides industriju, saraksta augšgalā ierindojies neviens cits kā Holivudas aktieris Džonijs Deps. 2022. gadā lielu popularitāti ieguva vairāki augsta līmeņa aktieri, kuri bija iesaistījušies reālās dzīves drāmās, kas bija aizraujošākas nekā viņu aktieru lomas.

Tiesa, kategorijā "Aktieris" strīdi acīmredzami izraisīja lielāko daļu meklējumu neatkarīgi no tā, vai to izraisīja Depa-Hērdas tiesas process par neslavas celšanu vai Smita "Oskara" vakara pļauka Rokam.

Šeit ir "Google" 10 populārāko meklēšanas sarakstu izlase:

1. Džonijs Deps

Džonijs Deps dominēja 2022. gadā, vispirms sakarā ar vienu no pēdējo gadu skandalozākajām "slavenību" prāvām, kurā Deps no bijušās sievas, aktrises Amberas Hērdas centās piedzīt kaitējuma kompensāciju saistībā ar viņas izplatīto informāciju par aktiera iespējamo vardarbību pret Hērdu. Vēl lielāku popularitāti viņš ieguva brīdī, kad prāva, kurai jau ilgāku laiku ar aizrautību līdzi sekoja miljoniem cilvēku visā pasaulē, noslēdzās Džonijam Depam par labu.

Tiesvedība starp bijušajiem laulātajiem ritēja ilgi, tā bija publiska un aktieru fanus sadalīja divās karojošās nometnēs – vieni aizstāvēja it kā no vardarbības cietušo Hērdu, savukārt Depa fani norādīja uz sociopātijas pazīmēm un to, cik viegli pasaule notic sievietes asarām un meliem. Lai gan prāva noritēja "viens pret vienu", Deps tomēr kļuva par "gadsimta tiesas prāvas" uzvarētāju.

Pēc uzvaras ASV tiesā viņš atguva savu reputāciju. Deps arī atrada labvēlību sabiedrībā, kas aiz viņa pulcēja miljonos. Viņa fani šo spriedumu uzskata par aktiera morālu uzvaru, kurš jau ir atgriezies aktiermākslā. Šobrīd notiek liela kampaņa, lai Depu atgrieztu ikoniskā kapteiņa Džeka Sperova lomā filmā "Karību jūras pirāti".

2. Vils Smits

Vils Smits ieguva savu pirmo "Oskaru", turklāt viņam ir pavisam jauna filma "Emancipation", taču tas nav tas, ar ko šī zvaigzne paliks atmiņā 2022. gadā. Aktierim Vilam Smitam turpmākos desmit gadus būs liegts piedalīties ASV Kinoakadēmijas organizētajos pasākumus, tostarp prestižajā "Oskaru" balvas pasniegšanā. Šādu sodu viņš saņēmis par rokas pacelšanu pret komiķi Krisu Roku. Tas bija gada šokējošākais brīdis, kas ilgi paliks atmiņā.

Smitu nosodīja filmu industrija (un ne tikai!), kas aicināja veikt labākus pasākumus, lai aizsargātu komiķus un bargi sodītu tos, kuri uzdrošinās viņiem uzbrukt par to, ka viņi tikai dara savu darbu.

3. Ambera Hērda

Ambera Hērda dažu mēnešu laikā no vardarbības ģimenē pārdzīvojušās un aktīvistes kļuva par vienu no planētas ienīstamākajām sievietēm. 2018. gadā sieviete izdevumā "Washington Post" vainoja bijušo vīru viņas piekaušanā, draudēšanā nogalināt, verbālā vardarbībā un greizsirdības scēnās, ko pavadīja alkohola un narkotiku lietošana.

Taču Virdžīnijas štata tiesā pārliecinoši tika pieņemts lēmums, ka Hērda ir vainojama apzinātā Depa nomelnošanā, apmelošanā un neslavas celšanā. Tika nospriests, ka Depam jāsaņem 10 miljoni dolāru kā kaitējuma kompensācija un vēl pieci miljoni, kas Hērdai piespriesta kā sodošā kompensācija (punitive damages).

Pēc sprieduma uzklausītā sacīja, ka viņai ir "salauzta sirds", bet vēl vairāk viņa ir vīlusies par to, ko šis spriedums nozīmēs citām sievietēm.

4. Kriss Roks

Kā jau augstāk minējām, Kriss Roks bija iesaistīts vienā no visu laiku trakākajiem un šokējošākajiem skatuves incidentiem.

Roks kādā brīdī visai neveikli pajokoja par Smita sievas Džeidas Pinketas Smitas skūto galvu (aktrisei ir reta slimība, kuras dēļ izkrīt mati), un jau pēc mirkļa saniknotais Smits metās uz skatuves un iecirta komiķim pamatīgu pļauku, pēc kā sekoja arī verbāls uzbrukums: "Neiedrošinies izrunāt manas sievas vārdu ar savu izp...o muti!" Kamēr lielākā daļa cilvēku smējās, Džeidas vīrs Smits nebija tik pateicīgs par joku, kas izsmēja viņas sievas veselības stāvokli.

Kopš tā laika Krisa Roka popularitāte ir strauji pieaugusi, un viņš izpārdod savus stand-up komēdijas šovus.

5. Džeida Pinketa Smita

Tātad Džeida Pinketa Smita bija tā, par kuru jokoja, kas izraisīja 2022. gada "Oskara" balvu pasniegšanas skandālu. Džeida Pinketa Smita sirgst ar alopēciju – slimību, kurai raksturīga matu izkrišana, tāpēc viņa staigā ar noskūtu galvu. Liktenīgajā ceremonijā viņai bija noskūta galva, par ko arī jokoja komiķis Kriss Roks.

Patiesība tāda, ka lielākā daļa cilvēku smējās, tostarp arī vīrs Vils Smits, taču viņš drīz vien uzkāpa uz skatuves un uzbruka Rokam televīzijas tiešraidē. Daudzi cilvēki uzskata, ka Džeida Smita piespieda Vilu aizstāvēt savu godu. Tāpat viņa kļuva par apspriežamu "objektu", kad atkal parādījās ziņas par viņas romānu ar dziedātāju Augusto Alsinu.

6. Džozefs Kvins

Džozefs Kvins bija 2022. gada izcilākā zvaigzne. Britu aktieris saņēma atzinību par jaunizveidotā "Stranger Things" varoņa Edija Munsona lomu. Fani palika "uz pauzes" par Kvina neticamo harismu un aktiermeistarību dažu minūšu laikā pēc viņa parādīšanās "Stranger Things" 4. sezonā. Kvina popularitāte pieauga vēl vairāk, kad viņš sniedza vienu no lieliskākajiem televīzijas momentiem vēsturē "Stranger Things" 4. sezonas finālā. Kvins bija populārs visu 2022. gadu.

7. Evans Pīterss

Evans Pīterss ir populārs amerikāņu aktieris, kurš pirmo ievērību guvis seriālos – "Amerikāņu šausmu stāsts"("American Horror Story") un "Slepkavība Īsttaunā" ("Mare of Easttown"). Tomēr 2022. gadā Pīterss piesaistīja pasaules uzmanību ar savu šausmīgi labo kanibālisma sērijveida slepkava Džefrija Dāmera atveidojumu "Netflix" 10 sēriju seriālā "Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story". Aukstasinīgo un bez jebkādas empātijas apveltīto varoni viņš atveidoja lieliski. Seriāls kļuva par vienu no "Netflix" skatītākajām pārraidēm un apstiprināja Evana Pītersa uzlecošās zvaigznes statusu Holivudā.

8. Endrū Gārfilds

Endrū Gārfīlds savulaik tika izvēlēts kā populārā "Marvel" supervaroņa Zirnekļcilvēka atveidotājs, tā iemesla dēļ viņš piedalījās ikoniskajā filmā "Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav" ("Spider-Man: No Way Home"). Gārfīlda Zirnekļcilvēka atgriešanās apvienojumā ar viņa divām godalgotām izrādēm filmās "Tick, Tick... Boom" un "The Eyes of Tammy Faye" atkal padarīja viņu par pazīstamu vārdu. Gārfilds šobrīd bauda savu nopelnīto aktiermākslas pārtraukumu jeb "atvaļinājumu", kas bija kārtējais daudz apspriestais 2022. gada notikums.

9. Džūlija Foksa

Džūlija Foksa ir itāļu izcelsmes amerikāņu aktrise, kura ievērību ieguva, debitējot 2019. gada atzinību ieguvušajā filmā "Uncut Gems". Foksa ir arī prasmīga modes dizainere, māksliniece un modele, pozējusi arī žurnālam "Playboy" 2015. gadā. Kā modele viņa sadarbojusies ar zīmolu "Diesel", pabijusi "Vogue" modes lapās un citos žurnālos. Tomēr 2022. gadā Džulija Foksa visus pārsteidza ar ziņu, ka ir uzsākusi attiecības ar amerikāņu reperi un pretrunīgi vērtēto Kanje Vestu. Tomēr atkal klajā nāca ziņas, ka "pēc dažu mēnešu draudzības izjukušas repera Kanjes Vesta un aktrises Džūlijas Foksas draudzība". Foksa ar 49 gadus veco Vestu draudzējās pavisam neilgi – par viņu attiecībām kļuva zināms janvāra sākumā. Jau toreiz Vestam pietuvināti cilvēki lēsa, ka šis romāniņš Vestam neesot nekas nopietns.

10. Ezra Millers

"The Justice League" un "Fantastic Beasts" zvaigzne Ezra Millers pēdējā laikā ir bijis ziņās par viņa nevaldāmo dabu un nepatikšanām ar likumu. Ezra Millers dažu mēnešu laikā no vienas no spilgtākajām karjerām Holivudā kļuva par paranoisku nejēgu.

Millers tika apsūdzēts seksuālā vardarbībā, iebiedēšanā, nolaupīšanā, arī citos uzbrukumos, tai skaitā, laupīšanā un nepilngadīgo drošības apdraudēšanā. Turklāt Ezra Millers, kā ziņo, ir iegādājies ieročus un dzīvo bailēs no FIB.

Apsūdzību nopietnības un absurduma dēļ Ezra Millers kļuva par 2022. gada tendenci. Tāpat tika apdraudēta Millera gaidāmās "DCU" filmas "The Flash", kurā viņš atveido titulēto supervaroni, nākotne.