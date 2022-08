Deviņi aktieri, kuri mēģināja, bet neieguva lomas slavenās filmās 

Ar jebkuru galveno lomu grāvējfilmā nāk virkne noraidītu aktieru. Grūti iedomāties "Titāniku" bez Leonardo Dikaprio Džeka lomā blakus Keitas Vinsletas Rozai, vai ne? Tomēr pirms Dikaprio uzņemšanas šajā lomā tika apsvērti arī citi kandidāti, piemēram, Metjū Makonahijs , Toms Krūzs un Džonijs Deps. Lūk, deviņas neaizmirstamas reizes, kad slaveni aktieri tika noraidīti...

Emma Stouna



Filmas "La La Land" zvaigzne Emma Stouna ir atklājusi, ka viņa piedalījās noklausīšanā uz galveno lomu Tima Bērtona filmā "Alise Brīnumzemē". Žurnālam "Variety" viņa stāstīja: "Ak, mans Dievs, kad es piedalījos "Alise Brīnumzemē" atlasē... Ahh, Tima Bērtona filmas lomas nedabūšana ir patiešām graujoša." Kā zināms, šī loma galu galā tika piešķirta austrāliešu aktrisei Miai Vašikovskai. Vai tu labāk būtu izvēlējies Emmu Stounu?

Timotijs Šalamē



Tajā pašā "Variety" intervijā filmas "Call Me By Your Name" zvaigzne Timotijs Šalamē stāstīja, ka viņš pārbaudījis spēkus filmas "Spider-Man" atlasē. Tomēr viņš lomai netika akceptēts. Kopš tā laika Šalamē ir piedalījies stāsta "Čārlijs un šokolādes fabrika" adaptācijā, kā arī bijis 2021. gada lielākās filmas "Kāpa" galvenais personāžs.

Bens Stillers

2022. gada augustā Bens Stillers atklāja, ka neveiksmīgi mēģinājis tikt pie lomas deviņdesmito gadu hitā – komēdijā "Mans brālēns Vinnijs". "Es noskatījos filmu "Mans brālēns Vinnijs". Tā mani vajā līdz pat šai dienai," "Q&A" laikā sacīja aktieris. Viņš nav atklājis, kura loma viņam tika liegta.

Džeiks Džilenhols

"The Brokeback Mountain" aktieris Džeiks Džilenhols atcerējās, ka viņš bija "uzspridzinājis" "Gredzenu pavēlnieka" noklausīšanos. "Es atceros, ka gāju uz to telpu. Bija daudz skatuves norāžu, bet nekāda teksta… Tas bija gluži kā gredzena atrašana… un es atceros, ka es to īsti nedarīju, jo īsti nesapratu, jo nebija šī teksta," stāstīja Džeiks. Tieši tik apjucis bija aktieris noklausīšanās laikā. Viena vienīga izgāšanās.

Teilors Lotners

Pirms "Jonas Brothers" sāka filmēties "Disney" filmā "Camp Rock", uz šo lomu kandidēja cits 2000. gadu pusaudžu siržu lauzējs. "Teilors Lotners piedalījās noklausīšanā, un mums viņš ļoti patika," "Insider" sacīja režisors Metjū Daimonds. Režisors piebilda, ka viņš varot izklāstīt, cik Teilors ir talantīgs, bet – cik nepiemērots tieši tai lomai. "Atceros, ka domāju, ka viņš patiešām ir izskatīgs un diezgan harizmātisks," piebilda Daimonds.

Lai arī "Disney" hitā Lotners neieguva lomu, viņš ieguva savu ikonisko lomu, spēlējot Džeikobu Bleku "Krēslas" franšīzē, kas tika izlaista tajā pašā gadā.

Metjū Makonahijs

Kā pastāstīja Metjū, viņš piedalījās "Titānika" atlasē un bija sajūsmā par tās norisi. "Noklausīšanās noritēja patiešām ļoti labi. Pietiekami labi, ka pat piezvanīju savam aģentam un teicu: "Man tas izdevās!"

"Patiesībā pat klīda baumas, ka es ieguvu šo lomu, bet es to neizdarīju. Tā nebija taisnība," viņš piebilda. Neskatoties uz Makonahija sajūsmu par noklausīšanos, Leonardo Dikaprio ieguva ikonisko lomu, un abi aktieri, visticamāk, piekritīs, ka viņu attiecīgā karjera izvērtās lieliski.

Džons Krasinskis

"Mans aģents piezvanīja un teica, ka viņi izvēlējās Krisu Evansu," Krasinskis stāstīja izdevumam "Variety" par lomas zaudēšanu filmā "Kapteinis Amerika" 2011. gadā. "Un es atceros, ka teicu: "Jā, paskaties uz viņu. Viņš ir kapteinis Amerika.""

Rīza Viterspūna

Bija daudzas pretendentes uz romantiskās komēdijas "Bezpalīdzīgās" ("Clueless") galveno lomu. Pat Andželīna Džolija iesūtīja noklausīšanās ierakstu. "Es tikos ar Rīzu Viterspūnu, jo visi teica: "Šī meitene ir brīnišķīga. Viņa būs milzīga sensācija," sacīja "Clueless" režisore un rakstniece Eimija Hekerlinga.

Tomēr lomu galu galā ieguva Holivudas aktrise Alīsija Silverstone, kas 1996. gada ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā saņēma balvu par smieklīgāko kinoaktrises lomu filmā "Clueless".

Toms Holands

Viņš, iespējams, ir pārspējis Timotiju Šalamē, iegūstot "Spider-Man" lomu, bet Tomam Holandam ir savs bēdu stāsts. Aktieris neveiksmīgi piedalījās atlasē uz 2015. gada rekordlielo turpinājumu "Zvaigžņu kari: Spēks mostas" ("Star Wars: The Force Awakens"). "Es piedalījos četrās vai piecās noklausīšanās, un domāju, ka esmu dabūjis lomu," viņš teica.

"The Avengers" zvaigzne piebilda: "Jā, es acīmredzami nesapratu šo lomu. Tas nebija mans labākais brīdis. ”