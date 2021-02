Deviņi interesanti fakti par aktrisi Dženiferu Anistoni 

1994. gadā pasaule iepazina Reičelu Grīnu no seriāla "Draugi", kura ar trāpīgajām frāzēm un šiko izskatu iekaroja daudzu simpātijas. Paldies par to jāsaka daudzsēriju kinolentes radošajai komandai, kurai izdevās uz papīra uzlikt līdz pēdējai detaļai perfekti izstrādātu tēlu. Taču milzīgu darbu, teoriju liekot lietā praksē, izdarīja tieši Dženifera Anistone, tādējādi paverot sev milzum daudz durvju zvaigžņotajā Holivudas kino pasaulē.

Suminot aktrisi viņas 52. dzimšanas dienā, iepazīstinām ar vairākiem interesantiem biogrāfijas faktiem, kurus apkopojis portāls "Insider".

1. Dženifera Anistone uzaugusi aktieru ģimenē. Tēvs Džons Anistons piedalījies "Days of Our Lives" uzņemšanā, savukārt māte Nensija Dova redzama tādos seriālos kā "The Beverly Hillbillies" un "The Wild Wild West". Taču vecāki nebūt neiedrošināja meitu soļot viņu pēdās. 2015. gadā intervijā "Collider" Anistone atklājusi – lai gan, dzīvojot Ņujorkā, mīlestība pret teātri augusi dienu no dienas, vecāki ļoti ierobežojuši laiku pie televizora.

"Mans tēvs lūdzās, lai neeju šajā industrijā," sacījusi Anistone. "Viņš teica: "Es negribu, lai tev salauž sirdi. Saņemt atteikumu ir brutāli. Lūdzu, lūdzu, lūdzu, kļūsti pat juristi!" Tieši tāpēc es ļoti cerēju, ka man izdosies – lai pierādītu, ka viņam nebija taisnība."

2. Gan Reičelas Grīnas uzvaras gājiena laikā, gan arī vēlāk un pat šodien Anistone kļuvusi par modes ikonu, kurai sekot. Jāteic gan, ka tā tas nav bijis vienmēr – skolas laikā Dženiferai tuvs sirdij bija gotiskais ģērbšanās stils. Intervijā "People" viņa sacījusi: "Vidusskola bija traģisks laiks. Vienkārši nebiju labi informēta. Ziniet kā, es eksperimentēju. Bija astoņdesmitie gadi, un es izskatījos kā gotiskais murgs." Aktrise piebildusi, ka nemeklējusi veidus, kā izskatīties visskaistāk, drīzāk – kā izskatīties dumpinieciski.

3. Jāteic gan, ka "Draugi" nebija pirmais seriāls, kurā Anistone piedalījusies. Iepriekš viņa filmējusies "Molloy", "Ferris Bueller's Day Off", "The Edge" un "Muddling Through", taču neviens no tiem nenesa milzīgu atpazīstamību. "Dziļi sirdī man bija sajūta, ka notiks kaut kas liels," atklājusi aktrise. "Man vienkārši vajadzēja būt pacietīgai."

4. Deviņdesmitajos gados daudzas sievietes centās līdzināties Anistones varonei Reičelai, tostarp – atdarinot viņas populāro matu sakārtojumu. Jāteic gan, ka pati aktrise par stilista Krisa Makmilana, ar kuru izveidojusies gadiem ilga sadarbība, veikumu nebūt nebija sajūsmā. "Es mīlu Krisu, bet viņš sāka to nelaimīgo Reičelas izskatu, kas nebija mans labākais paskats. Kā lai to pasaka? Manuprāt, tā bija neglītākā frizūra, kādu jebkad biju redzējusi."

5. Lai gan jau pēdējos pāris gadu desmitus Anistone ir romantisko komēdiju karaliene, iekāpjot arī drāmu žanrā, viņas pirmā lielā loma bija ne tajā skatāmākajā kinolentē "Leprechaun". Taujāta, vai vispār kādreiz šo filmu vēlreiz skatījusies, aktrise norāda, ka pavisam nejauši viņas nu jau bijušais vīrs Džastins Terū, spaidot kanālus, to uzgāja. Aktrise norāda, ka nākamās divas stundas bijušas ļoti apkaunojošas.

6. Anistone piedalījusies ne tikai filmās un seriālos, bet arī mūzikas videoklipu uzņemšanā. Ja vēlies novērtēt viņas prasmes šajā lauciņā, vērts atvērt 1996. gada melodijas "Walls (Circus)", 2001. gada skaņdarba "I Want To Be In Love" un, protams, arī dziesmas "I'll Be There For You" videoklipus.

7. Intervijā "Hollywood Reporet" aktrise atklājusi, ka pavisam nejauši – ejot pakaļ ārsta izrakstītām brillēm, 20 gadu vecumā viņai konstatēja disleksiju. "Līdz tam brīdim man vienkārši šķita, ka neesmu gudra. Es vienkārši nevarēju neko paturēt prātā. Un tad uzzināju šo lielisko atklājumu. Jutos, ka visas manas bērnības traumas nu ir izskaidrotas."

8. Bērnības traumas dēļ Anistonei ir bail atrasties zem ūdens. To viņa atklājusi laikā, kad 2015. gada filmas "Cake" ietvaros bija jāuzņem peldēšanas aina. "Kad biju maza, ar triciklu braucu apkārt baseinam un pēcāk tajā iebraucu. Es nelaidu triciklu vaļā, tāpēc brālis centās man palīdzēt. Tieši tādēļ es vienkārši nevaru ar galvu būt zem ūdens, bet neviens man netic. Es tiešām nevaru!" atsaucoties uz aktrisi, raksta "E!News".

9. Dženifera Anistone sociālajā tīklā "Instagram" piereģistrējās vien 2019. gadā. Ar šo soli viņa "salauza internetu" – ļaužu vēlme viņai piesekot bija tik liela, ka virtuālā platforma piedzīvoja īslaicīgu pārslodzi. Turklāt kinozvaigznei izdevies pārspēt arī kādu iepriekš uzliktu latiņu! Ginesa pasaules rekordu oficiālajā mājaslapā norādīts, ka Anistone uzstādījusi rekordu, visīsākajā laika posmā savācot miljons sekotāju. Viņai tas izdevies nieka piecās stundās un 16 minūtēs.