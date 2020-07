Di Kaprio asinis un Madonnas erotiskā atzinība. 10 aizkadra fakti par Tarantino filmām 

Latvijas kinoteātros skatāma dokumentālā filma "Reiz Tarantīno: pirmais astoņnieks" ("QT8: The First Eight"), kas ir režisores Taras Vudsas veidota liecība par vienu no mūsdienu Holivudas spožākajiem režisoriem – Kventinu Tarantino.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Filmā līdz šim nedzirdētus stāstus un faktus atklāj viņa filmēšanas laukuma kolēģi – populāri mūsdienu aktieri, starp kuriem ir arī Kurts Rasels, Semjuels Lī Džeksons, Džeimijs Fokss, Lūsija Liu un citi.

Gatavojoties filmas seansam, esam apkopojuši ārvalstu medijos publicētus faktus par Tarantino filmām, kas palikuši ārpus kadra.

1. "Kill Bill" bija pirmā Tarantino pilnmetrāžas filma, kurā lamuvārds "f*ck" tika izteikts mazāk nekā 100 reižu. Līdz tam viņa varoņi lamuvārdus netaupīja.

2. Ikoniskā dejas aina ar Umu Tūrmani un Džonu Travoltu "Jack Rabbit Slim's" restorānā filmā "Pulp Fiction" patiesībā jau ir nodejota krietni iepriekš – Federiko Fellini 1963. gada sirreālistiskajā komēdijdrāmā "8½".

3. Filmā "Pulp Fiction" Semjuela Lī Džeksona tēlam Džūlzam ir naudas maks ar uzrakstu "Bad Mother F**ker", kas īstajā dzīvē tolaik piederēja pašam Tarantino.

4. Lai arī Līgavas vārds tiek atklāts tikai 2. "Kill Bill" filmā, Beatrix Kiddo nemanāmi parādās jau pirmajā filmā uz lidmašīnas biļetes no Okinavas uz Tokiju.

5. Filmējot "Django Unchained", Leonardo Di Kaprio ne reizi vien nācās pārtraukt filmēšanu, jo viņam bijis grūti atkārtot tik daudz rasistisku lamuvārdu. Uz to Semjuels Lī Džeksons reaģējis, pasaucot di Kaprio maliņā un sakot: "Motherf**ker, šī mums ir gluži parasta otrdiena!"

Foto: Vida Press

6. Filmā "Django Unchained" redzamas īstas Leonardo di Kaprio asinis. Kad filmā Kalvins Kendijs triec savu plaukstu pret pusdienu galdu, viss notiek pa īstam. Di Kaprio no tiesas sasita glāzi un sāka asiņot, taču palika tēlā, izsmērējot savas asinis pa aktrises Kerijas Vašingtones seju. Kad aina bija nofilmēta, viņš saņēmis filmēšanas komandas aplausus.

7. Sākotnēji Pema Grīra bija paredzēta Džodijas lomai filmā "Pulp Fiction", taču tā tika Rozannai Ārketei. Tiesa, Tarantino viņu nekad neaizmirsa un Džekijas Braunas lomu pārradīja speciāli viņai – sākotnēji tā bija paredzēta baltajai sievietei vārdā Džekija Bērka.

8. Madonnai filma "Reservoir Dogs" gāja pie sirds, tāpēc nosūtīja Tarantino sava albuma "Erotica" kopiju ar zīmīti: "Kventinam. Tā nav par dzimumlocekli, bet gan par mīlestību. Madonna." Tā ir atsauce uz sākuma sarunu, kur varoņi diskutē par dziesmas "Like A Virgin" nozīmi.

9. Filmas "Inglourious Basterds" beigās Breda Pita tēls izliekas par itāliešu aktieri vārdā Enzo Girolami, kas patiesībā ir 1978. gada filmas "The Inglorious Bastards" režisora īstais vārds.

10. Uma Tūrmane sākotnēji noraidīja Mijas Volesas lomu, tāpēc Tarantino lasīja viņai "Pulp Fiction" scenāriju pa telefonu un pārliecināja viņu tomēr piekrist. Un jau šīs filmēšanas laikā 1994. gadā abi sāka attīstīt "Kill Bill" ideju. Tūrmane Līgavas lomu kopā ar scenāriju saņēma kā savas 30. dzimšanas dienas dāvanu.