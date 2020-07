Dusmas un apspiestība: 'The Matrix' režisore-transseksuāle atklāj filmas rašanās aizkulises 

Leģendārā zinātniskās fantastikas sāga "The Matrix" turpinās – paredzēts, ka franšīzes ceturtā filma uz ekrāniem nonāks 2021. gada maijā. Tiesa, jaunās filmas veidošanā vairs nepiedalās Lili Vačovski, kura iepriekš kopā ar māsu Lanu Vačovski veidoja visas trīs "The Matrix" filmas.

""The Matrix" radās no lielām dusmām un liela niknuma, un tas iemieso dusmas pret kapitālismu, korporatīvo struktūru un apspiešanas formām. Burbuļojošais, manī esošais niknums bija par manis pašas apspiestību, ka piespiedu sevi "palikt skapī"", viņa atklāj medijam "The Hollywood Reporter".

Dusmas eksistējušas jau sen, vēl pirms karjeras kinorežijā, līdz dzimuma maiņas operācija viņu atbrīvoja no bailēm atklāt pasaulei savu patieso identitāti. Rezultātā radās "The Matrix" triloģija – kā alegorija ieslodzījumam mākslīgā realitātē un dusmām, kas rodas no šādas eksistences.

Lili Vačovska atzīst, ka vairs nevēlas runāt alegorijās un nejūt saikni ar "The Matrix" zemtekstu, jo šobrīd ir "ārā no skapja" un ir "lepna transsieviete", kas piepildījumu rod, veidojot patiesā dzīvē balstītos stāstos un projektos par savas kopienas locekļiem. "Ak, Dievs, šīm filmām bija ļoti liela nozīme manā tapšanā un personīgajā ceļā. Esmu ārkārtīgi pateicīga, ka varēju to sniegt cilvēkiem."

Arī ceturtajā franšīzes turpinājumā piedalīsies liela daļa līdzšinējo filmu fanu elku – Kianu Rīvss, Kerija Anna Mosa, Džada Pinketa Smita un Lambērs Vilsons. Savukārt filmas režisore ir Lana Vačovski.

"Daudzas no idejām, ko mēs ar Lili pētījām pirms 20 gadiem par mūsu realitāti, šodien ir vēl nozīmīgākas," viņa atklāja mediju paziņojumā. "Esmu ļoti priecīga, ka manā dzīvē atgriežas šie tēli, un esmu pateicīga, ka vēlreiz varēšu strādāt kopā ar saviem izcilajiem draugiem."