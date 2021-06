Ēra pamazām tuvojas noslēgumam. 'Ātrs un bez žēlastības' franšīzei – 20 

Pirms 20 gadiem reti kurš varēja paredzēt, ka "Ātrs un bez žēlastības" ("The Fast and the Furious") franšīzei būs tik ilgs mūžs. Eksperimentam, ko var saukt par pirmo filmu, sekojuši vēl astoņi turpinājumi, un nu savu kārtu, lai parādītos arī uz ekrāniem pie mums, gaida "F9". Taču 22. jūnijs visiem riepu kūpinātājiem un ātruma cienītājiem ir īpaša diena – tieši tad pasaule pirmo reizi iepazinās ar Vina Dīzela Domu, kā arī nelaiķa Pola Volkera Braeinu, bez kura vārda šī filmu sērija nav iedomājama.

"Mēs nezinājām, kādi bija un nebija noteikumi. Mēs vienkārši aizgājām un izdarījām," citējot filmas producentu Nīlu Moricu, raksta "The Hollywood Reporter". Viņš norādījis, ka pirmās filmas budžets bijis vien 38 miljoni dolāru, un lielai daļai nemaz nebija pārliecības, ka tā varētu nonākt kinoteātru sarakstos vai tikt izrādīta televīzijā. "Tā bija ielu-līmeņa filma. Man šķiet, ka prese pat nebija atnākusi uz filmēšanas laukuma. Godīgi sakot, mēs bijām tā mazā filma, par kuru neviens īsti neinteresējas," intervijā atklājis Morics.

Veidot filmu ar šādu scenāriju daļēji iedvesmojis kāds 1998. gadā "Vibe" publicētais materiāls, kurā aprakstītas nelegālas ielu sacīkstes Kvīnsā, Ņujorkā. Pēcāk Dīzels palīdzēja nedaudz nomainīt franšīzes ieņemto virzienu, pārvēršot to stāstā par ģimeni, kura no likumpārkāpējiem kļuva par varoņiem. Starp citu, sākotnēji Doma loma piedāvāta aktierim Timotijam Olifantam, bet viņš no tās atteicās. "Biju redzējis Vina kādreizējos veikumus, un biju liels viņa atbalstītājs," atceras Morics, piebilstot, ka tieši viņš nedaudz "uzspiedis uz pareizajām" pogām, lai Dīzels tiktu lomai izvēlēts.

Taču filmai par ātrām mašīnās arī vajadzēja īsto nosaukumu. Morics sacījis, ka iespējamie nosaukumi variējuši no "Race Wars" un "Street Wars" līdz "Racer X" un "Red Line", bet, kā izrādās, "The Fast and the Furious" nemaz nav viņa izdomājums. Ar šādu nosaukumu jau lepojās Rodžera Kormana 1955. gada kinolente par sacīkšu braucējiem, taču viņš bija gatavs šo nosaukumu "pārdot" par nelielu samaksu un iespēju tikt klāt "Universal" arhīviem.

Kinolentēs lomās veiksmīgi no dāmām iejūtas arī Mišela Rodrigesa, Džordana Brūstere un citas. Kas interesanti, Dveins Džonsons savu skarbā puiša Lūka Hobsa lomu slavenajā filmu sērijā saņēma, pateicoties sociālajiem tīkliem. Vins Dīzels jautājis saviem faniem, kuru aktieri izvēlēties filmai "Fast & Furious 5", un fani steiguši ieteikt muskoļoto Dveinu.

Lai gan Braiena O'Konera lomā šobrīd vairs nevaram iedomāties nevienu citu kā Polu Volkeru, sākotnēji esot apsvērti arī tādi kandidāti kā Kristians Beils, Marks Valbergs un reperis Eminems. Volkers ātri kļuva par franšīzes vienu no galvenajām sejām, iemantojot daudzu fanu simpātijas, tāpēc vēl ilgi pēc Volkera nāves 2013. gadā daudzi viņa aiziešanas faktu nebija spējīgi pieņemt. Filmu "Ātrs un bez žēlastības" zvaigzne mira, gūstot traumas un apdegumus pēc "Porsche Carrera GT" ietriekšanās apgaismes stabā. Viņš atradās sava drauga Rodžera Rodasa vadītajā auto. Avārija notika vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 72 kilometri stundā. Ne alkohola, ne kādu aizliegtu vielu klātbūtne ne viena, ne otra organismā atrasta netika, bet zināms, ka avārija notika vietā, kuru iemīļojuši drifta cienītāji.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Tolaik vēl notika "Ātrs un bez žēlastības" septītās daļas filmēšana, ko nekavējoties nācās apstādināt. Producents Nīls Morics atklāja, ka nav bijis tālu līdz tam, lai filma tā arī nenonāktu līdz ekrāniem. Pēc kardinālām izmaiņām tā tomēr iznāca, vienā mirklī kļūstot par absolūtu hitu. Tā filmas veidotājiem atnesa 1,5 miljardus ASV dolāru, kļuva par 2015. gada ienesīgāko filmu un sesto pelnošāko kino vēsturē.

Taču šobrīd visa uzmanība ir vērsta "F9" jeb jaunākā franšīzes veikuma virzienā. Tās režisora krēslā sēdās vietiņu iesildījušais Džastins Lins, un tajā redzēsim Doma sen pazudušo brāli Džeikobu (Džons Cena), kā arī Hanu, kurš atgriezīsies no mirušajiem.

Vinam Dīzelam filmā pievienojusies arī Rodrigesa, Tairīss Gibsons, Ludacris, Džordana Brūstere, Natālija Emanuela u.c. Starp citu, arī tādas šarmantas dāmas kā Šarlīze Terona un Helēna Mirena uzmirdz pie "F9" zvaigžņotajām debesīm kopā ar jau iepriekš minētajiem Holivudas vārdiem. Arī šī kinolente neiztika bez kādas slavenības viesošanās – ar nelielu lomiņu uz ekrāna parādīsies regeja dziedātājs Ozuna.

Kā liecina publicētie treileri, būs gan kaskadieru cienīgie triki, gan arī spraigas sacīkstes, taču – par ko gan būs pats sižets? Vēstīts, ka Doms nodevies klusai un mierīgai dzīvei ar Letiju un savu dēlu Braienu, tomēr viņi jau nojauš, ka aiz stūra atkal glūn briesmas. Šoreiz šis drauds liks Domam ieskatīties acīs viņa pagātnes grēkiem un par tiem atbildēt.

Taču visam labajam reiz pienāk beigas. Jau kādu laiku aizvien vairāk uzplaiksnījušas runas, ka pēc divām kinolentēm dragreisa franšīzei plānots likt punktu, raksta "Deadline". Grandiozo noslēgumu uzticēts režisēt tam pašam Linam, kurš līdz šim galvenajā krēslā sēdies piecas reizes.

Starp citu, Vins Dīzels apaļo franšīzes jubileju sāka svinēt jau pirms laba laiciņa. 18. janvārī par godu pirmās filmas dzimšanas dienai viņš savā "Instagram" profilā publicēja fotogrāfiju, kurā redzams ar ekrāna partneri Mišelu Rodrigesu. Pieraksts vēlēja priecīgu 20. jubileju un mīlestību ikvienam.

Par to, kā gadu gaitā mainījies franšīzes virziens, filmu sižeti un kopējais "noskaņojums", ļausim spriest pašiem!