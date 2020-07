Ikoniski meistardarbi: 10 Holivudas Zelta laikmeta filmas, kas jāredz ikvienam 

Holivudas Zelta laikmets savu nosaukumu ieguvis neba nu bez iemesla – tās ir filmas, kas kino vēsturē iegājušas kā meistardarbi, apliecinot gan kino spozmi, kad tas kļuva par masu izklaides formu, gan vēstot par pārlaicīgām tēmām, kas laika gaitā nezaudē aktualitāti un vērtību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piedāvājam iepazīties ar ikoniskām 10 Holivudas Zelta laikmeta filmām, kuras noteikti vērts noskatīties arī 2020. gadā.

'Vējiem līdzi' (1939)

"Vējiem līdzi" ("Gone With The Wind") ir episks mīlasstāsts, kas norisinās uz Amerikas pilsoņu kara fona. Skaistā un untumainā fermera meita Skārleta O'Hāra (atveido Vivjena Lī) iemīlas sirsnīgajā Ešlijā Vilksā (atveido Leslijs Hovards), kurš savukārt jau ir saderināts ar Melāniju Hamiltoni (atveido Olīvija de Hevilenda). Jo vairāk Skārleta cenšas iekarot Ešlija sirdi, jo vairāk viņas temperaments savaldzina Retu Batleru (atveido Klārks Geibls). Kopumā no 13 nominācijām šī filma ieguva astoņas "Oskara" statuetes.

Tiesa, pēc ASV notikušajiem pretrasisma protestiem un grautiņiem, straumēšanas platformā "HBO Max" no otrdienas, 9. jūnija, šī filma vairs netiek piedāvāta. ""Vējiem līdzi" ir sava laika produkts un ataino dažus etniskos un rasu aizspriedumus, kas, diemžēl, bija izplatīti amerikāņu sabiedrībā," paziņojumā skaidroja "HBO Max" pārstāvis sakariem ar presi.

'Oza zemes burvis' (1939)

"Oza zemes burvis" ("The Wizard Of Oz") ir muzikāla fantāzijas filma, kuras pamatā ir Laimena Frenka Bauma grāmata "Brīnumainais burvis no Oza zemes". Tas ir stāsts par meitenīti no Kanzasas vārdā Dorotija (atveido Džūdija Gārlanda) un viņas suni Toto, kuri nokļūst brīnumainā zemē pēc tam, kad viņu māju aizpūš tornado. Tur Dorotiju sveic kā varoni, jo viņas māja uzkritusi virsū ļaunai raganai. Filma tika nominēta sešām "Oskara" balvām, bet ieguva divas.

'Pilsonis Keins' (1941)

"Pilsonis Keins" ("Citizen Kane") ir leģendārā aktiera, scenārista un režisora Orsona Velsa režijas debija un viena no ietekmīgākajām filmām Amerikas un visas pasaules kino vēsturē. Klīst baumas, ka savā greznajā Floridas villā miris slavenais magnāts Čārlzs Fosters Keins (atveido pats Orsons Velss), par ko Amerikas sabiedrība un mediji nevar vien beigt šūmēties. Dzīves nogali Keins pavadījis lielā vientulībā, bet pirms nāves izdvesis vārdu salikumu "rozes pumpurs". Kāda Ņujorkas laikraksta žurnālisti ķeras pie darba, lai noskaidrotu šo vārdu nozīmi, caur kuriem filmā atklājas Keina dzīvesstāsts. "Pilsonis Keins" tika nominēta deviņām "Oskara" balvām, bet saņēma vienu – par labāko oriģinālscenāriju.

'Kasablanka' (1942)

Oskarotā "Kasablanka" ("Casablanca") ir pārlaicīgs stāsts par mīlestību, zaudējumu un glābšanos nacistu ēras laikā. Galvenajās lomās redzami Holivudas spīdekļi Hamfrijs Bogarts un Ingrīda Bergmane. Viņi atveido mīlniekus, kuri spiesti upurēt savas attiecības, lai cīnītos ar nacistiem. Filmas darbība notiek Višī valdības kontrolētajā Marokas pilsētā Kasablankā, un tās centrā ir amerikāņa Rika Bleina sirdi plosošā izvēle – sieviete vai pasaules glābšana. No astoņām nominācijām "Kasablanka" ieguva trīs "Oskara" statuetes.

'Brīnišķā dzīve' (1946)

"Brīnišķā dzīve" ("It's A Wonderful Life") ir viena no visu laiku skaistākajām un aizkustinošākajām Ziemassvētku filmām. Tas ir stāsts par Džordžu Beiliju (atveido Džeimss Stjuarts) – vīrieti, kurš ir atteicies no saviem sapņiem, lai palīdzētu citiem. Ziemassvētku vakarā viņš izdara pašnāvību, pēc kuras ierodas viņa sargeņģelis Klerenss Odbodijs (atveido Henrijs Treverss), lai parādītu viņam to cilvēku dzīves, kuras viņš bija izmainījis. Filma kopumā tika nominēta piecām "Oskara" balvām.

'Ilgu tramvajs' (1951)

"Ilgu tramvajs" ("A Streetcar Named Desire") ir amerikāņu dramaturga Tenesija Viljamsa slavenākā luga, pēc kuras motīviem režisors Elija Kazans uzņēma filmu ar Holivudas spīdekļiem Vivjenu Lī un Marlonu Brando galvenajās lomās. Filmas darbība norisinās Ņūorleānā pēc Otrā pasaules kara. Blānša Dibuī ir nabadzīga aristokrāte, kura izmisīgi ilgojas pēc savas vietas pasaulē. Bēgot no savas pagātnes, ko apzīmogo smags alkoholisms, zaudētais īpašums un nepilngadīgā pavedināšana, Blānša ierodas pie savas jaunākas māsas Stellas, kura ir precējusies ar izskatīgu, bet vulgāru un iedzert mīlošu strādnieku Stenliju (atveido Marlons Brando). Filma bija nominēta 12 "Oskara" balvām, bet ieguva četras.

'Dziedot lietū' (1952)

"Dziedot lietū" ("Singin' In The Rain") ir viens no visu laiku slavenākajiem mūzikliem. Tas ir stāsts par diviem slaveniem mēmā kino aktieriem – Donu Lokvudu (atveido Džīns Kellijs) un Linu Līmontu (atveido Džīna Hāgena), kuri piedzīvo kardinālas izmaņas profesionālajā dzīvē, jo notiek pāreja no mēmā uz skaņas kino. Šajā brīdī pie apvāršņa parādās jauna un talantīga aktrise Ketija Seldena (atveido Debija Reinoldsa), kura savaldzina Donu un kopā izdomā veidu, kā izglābt viņa pēdējo filmu no izgāšanās. Sākotnēji filma neguva lielus panākumus, tomēr pēcāk Amerikas Kinoinstitūts to atzinis par visu laiku labāko muzikālo filmu.

'Logs uz sētu' (1954)

Alfreda Hičkoka "Logs uz sētu" ("Rear Window") filma aizved skatītāju fotogrāfa un žurnālista L.B. Džefrisa (atveido Džeimss Stjuarts) pasaulē, kur viņš ir ieslodzīts savā dzīvoklī kājas traumas dēļ. Īsinot laiku starp daiļavas Lisas (atveido Greisa Kellija) un aprūpētājas Stellas (atveido Telma Ritere) apmeklējumiem, viņš ar binokli vēro kaimiņu logos notiekošo. Savā iztēlē viņš rada scenāriju par slepkavību, kas drīz vien piepildās dzīvē. "Logs uz sētu" tika nominēta četrām "Oskara" balvām.

'Dumpinieks bez iemesla' (1955)

"Dumpinieks bez iemesla" ("Rebel Without A Cause") ir stāsts par problemātisku pusaugu zēnu Džimu Starku (atveido Džeimss Dīns), kurš kopā ar atsvešinātajiem vecākiem Frenku un Kerolu nesen ir pārcēlies uz Losandželosu, kur drīz vien par dzeršanu nonāk policijas iecirknī. No skolas Džimu izmet, un viņam jau atkal nākas pielāgoties jaunai videi. Skolā viņš sastop līdzīgu rūpju bērnu – Džūdiju (atveido Natālija Vuda), kā arī nedaudz jaunāko Džonu Kraufordu, dēvētu par Platonu (atveido Sals Mineo). Džims Starks bija pati slavenākā Dīna loma, jo neilgi pirms filmas pirmizrādes viņš gāja bojā autokatastrofā. Filma bija nominēta trim "Oskara" balvām.

'Džezā tikai meitenes' (1959)

"Džezā tikai meitenes" ("Some Like It Hot") ir komēdija, kuras darbība norisinās 1929. gada Čikāgā. Pilsētas ielās valda gangsteri, un divi nabadzīgi mūziķi – saksofonists Džo un basists Džerijs – uzstājas klubā, kas pieder mafijas bosam. Pēc policijas reida, no kura knapi izbēg, viņiem nākas meklēt jaunu darbu, taču darba birža piedāvā vakances vienīgi mūziķēm – sievietēm. Lai aizmuktu no gangsteriem, kuri viņus meklē, jo bija aculiecinieki slepkavībai, Džo un Džerijs pārģērbjas par sievietēm un pievienojas ceļojošajam orķestrim kā Dafne un Džozefīne. Nākamie sarežģījumi sākas brīdī, kad Džo iemīlas daiļajā dziedātājā, ko atveido Merilina Monro. Filma tika nominēta sešām "Oskara" balvām, bet saņēma vienu – par kostīmiem.