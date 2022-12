'IMDb' tops: noskaidroti skatītāju iecienītākie seriāli 2022. gadā 

Jau vēstījām par kino platformas "Internet Movie Database" (IMDb) 10 populārāko filmu topu šogad, kuras par tādām atzinuši portāla lietotāji. Nu laiks ieskatīties, kurus seriālus skatītāji iecienījuši 2022. gadā visvairāk. Interesanti, ka topā rodami gan gluži jauni seriāli, gan tādi, kas šogad noslēgušies.

Atgādinām, ka, tā vietā, lai ikgadējos reitingus balstītu uz atsauksmēm no profesionāliem kritiķiem, "IMDb" nosaka savu populārāko filmu un televīzijas seriālu sarakstu pēc vairāk nekā 200 miljoniem "IMDb" ikmēneša apmeklētāju faktiskajiem lapu skatījumiem.

1. "Stranger Things" (2016–...)



ASV zinātniskās fantastikas šausmu seriāla "Stranger Things" autori ir brāļi Daferi (šis ir brāļu pirmais lielais projekts), un jau kopš tā iznākšanas 2016. gadā seriāls ieguvis milzu popularitāti un atzinību gan skatītāju, gan kino kritiķu vidū. Gadu laikā seriāls saņēmis vairākas prestižas balvas un nominācijas, piemēram, "Zelta globusa", BAFTA televīzijas, Amerikas režisoru ģildes, Amerikas scenāristu ģildes un "Grammy" balvai.

Šogad maijā un jūnijā iznāca seriāla 4. sezona un paziņots, ka 2024. gadā sekos piektā un noslēdzoša sezona.

Seriāla darbība risinās 20. gadsimta 80. gados izdomātā lauku pilsētā Hokinsā Indiānas štatā, kurā notiek vairāki pārdabiski notikumi.

Ceturtajā sezonā darbība norisinās vairākus mēnešus pēc iepriekšējiem notikumiem, 1986. gada martā. Džoisa, Vils, Elevena un Džonatans pārcēlušies uz Lenoru, Kalifornijā, lai uzsāktu jaunu dzīvi. Tur Elevena mācās sadzīvot ar savu pārdabisko spēku zaudēšanu un pāridarījumiem skolā, bet tikmēr Hokinsā būtne no alternatīvās realitātes – Vekna –, sāk nogalināt Hokinsas iedzīvotājus, veidojot jaunus vārtus starp abām realitātēm.

Vērtējums "IMDb" – 8,7.

2. "Pūķa nams" ("House of Dragon", 2022–...)



Fantāzijas seriāla "Pūķa nams" aizved 200 gadus senā pagātnē pirms notikumiem, kas norisinājās kulta seriālā "Troņu spēles".

Krāšņais seriāls "Pūķa nams" veidots pēc amerikāņu rakstnieka Džordža R. R. Martina jaunākās grāmatas "Uguns un asinis" motīviem. Seriāla pirmo sēriju "Pūķa mantinieki" ("The Heirs of the Dragon") šogad augustā noskatījās rekordliels skaits – 10 miljoni.

"Pūķa nams" ir ne tikai viens no šā gada krāšņākajiem un gaidītākajiem seriāliem, bet arī dārgākajiem – viena sērija izmaksā apmēram 20 miljonus ASV dolāru (ap 18 miljoniem eiro).

"Troņu spēles" priekšstāsta sērijās tiek atklāts Tārgārjenu dzimtas stāsts un ataino notikumus līdz nežēlīgajam pilsoņu karam.

Vērtējums "IMDb" – 8,5.

3. "Labāk zvaniet Solam" ("Better Call Saul", 2015–2022)



Krimināldrāmas seriāla "Labāk zvaniet Solam" notikumi norisinās 2000. gadu sākumā Albukerkē, Ņūmeksikā, un tā stāsts seko advokātam Solam Gudmenam, ko skatītāji iepazina populārajā seriālā "Pārkāpt robežu" ("Breaking Bad", 2008–2013). "Labāk zvaniet Solam" ir šī seriāla priekšstāsts un tuvāk iepazīstina ar Solu, atklājot viņa personības šķautnes un attiecības ar līdzcilvēkiem.

Šogad iznāca seriāla pēdējā – sestā – sezona. Gadu gaitā tas saņēmis atzinību no kritiķiem par aktiermākslu, varoņiem, scenāriju, režiju un kinemotogrāfiju. Daudzi kritiķi to uzskata ne tikai par sava priekšgājēja cienīgu darbu, bet pat par vienu no visu laiku labākajiem seriāliem, kas turklāt ir labāks par savu priekšgājēju.

Sestajā sezonā pirmās deviņas epizodes galvenokārt norisinās Albukerkā, Ņūmeksikā 2004. gadā, četrus gadus pirms Džimijs Makgils uzsāk sadarbību ar Valteru Vaitu un Džesiju Pinkmenu. Epizodēs tiek atspoguļota Džimija evolūcija advokāta Sola Gudmena tēlā, jo viņš un viņa sieva Kima Vekslere īsteno savu plānu sagraut Hovarda Hemlina karjeru. Pārējās epizodes galvenokārt notiek 2010. gadā pēc seriāla "Pārkāpt robežu" notikumiem, un tajās redzams, kā Sols dzīvo Omahā, Nebraskas štatā ar pseidonīmu "Gene Takavic", slēpjoties no varas iestādēm pēc viņa partnera Valtera Vaita nāves.

Vērtējums "IMDb" – 8,9.

4. "The Lord of the Rings: The Rings of Power" (2022–...)



Amerikāņu fantāzijas seriāls "The Lord of the Rings: The Rings of Power" ir priekšstāsts un vēsta par notikumiem tūkstotis gadus pirms angļu rakstnieka Dž. R. R. Tolkīna triloģijas "Gredzenu pavēlnieks" ("The Lord of the Rings") pirmajā grāmatā aprakstītajiem piedzīvojumiem.

Stāsts sākas relatīvā miera periodā un aptver visus galvenos Viduszemes otrā laikmeta notikumus: Spēka gredzenu kalšanu, Tumšā Kunga Saurona uzplaukumu, Numenoras salas karaļvalsts krišanu un pēdējo aliansi starp elfiem un cilvēkiem.

Jau vēstījām, ka "The Lord of the Rings: The Rings of Power" kļūs par dārgāko seriālu pasaulē – viena tā sērija "Amazon Studios" izmaksās 465 miljonus ASV dolāru (388 miljonus eiro).

Vērtējums "IMDb" – 6,9.

5. "Eiforija" ("Euphoria", 2019–...)



Amerikāņu jauniešu seriāls "Eiforija" jau kopš tā pirmizrādes 2019. gadā ieguva milzu atsaucību un popularitāti – to novērtēja gan skatītāji, gan kritiķi, slavējot seriāla drosmīgo un atklāto pieeju parādot 21. gadsimta vidusskolēnu problēmas un pieaugšanu pasaulē, kurā valda narkotikas. Seriālā tiek atspoguļotas tik daudz problēmas un skaudrās dzīves patiesības, ka pirms tā skatīšanās ieteicams papētīt, kādas tēmas tajā tiek atspoguļotas, lai emocionāli sagatavotu sevi tam.

Seriāla otrā sezona koncentrējas uz Ketu, kas pārdomā savas attiecības, un Mediju, kas apsver izbeigt savējās. Rū uzsāk jaunu biznesa darījumu, palīdzot veidot draudzību starp Džūlu un Eliotu. Kesija iejūtas jaunajā rutīnā, bet Leksija iesaistās skolas lugas montāžā.

"Eiforija" ir trešais visu laiku skatītākais kanāla "HBO" seriāls uzreiz aiz "Troņu spēles" un "Pūķa nams". Zināms, ka gaidāma arī seriāla trešā sezona, taču kad – tas vēl nav oficiāli paziņots.

Vērtējums "IMDb" – 8,4.

6. "Zēni" ("The Boys", 2019–...)



Amerikāņu supervaroņu seriāls "The Boys" veidots uz tāda paša nosaukuma komiksa motīviem, kura autori ir Gārts Eniss un Deriks Robertsons. Šogad seriāls piedzīvoja savu trešo sezonu un, kā liecina "IMDb" dati, šogad seriāla skatījumi ar jauno sezonu palielinājušies par 17 procentiem.

Seriāla notikumi norisinās pasaulē, kurā supervaroņi ir slavenības, nevis mistiski tēli, kas ierasti darbojas nakts aizsegā. Bet, līdz ar slavu un atpazīstamību, ir arī tumšā puse – atkarības, korupcija un grēcīga uzdzīve. Supervaroņi šajā stāstā nav tādi varoņi, kādus esam raduši redzēt citās supervaroņu pasaulēs. Viņi ir augstprātīgi, savtīgi, korumpēti un problemātiski.

Vērtējums "IMDb" – 8,7.

7. "Mēness bruņinieks" ("Moon Knight", 2022)



Mēness bruņinieka vārds ir mazāk dzirdēts "Marvel" visumā, bet skatītāji šogad novērtējuši šo sešu sēriju garo darbu, kas saņēmis pozitīvas atsauksmes galvenokārt par aktieru meistarību un faktu, ka stāsts ieguvis tumšāku un drūmāku naratīva noskaņu, salīdzinot ar citiem "Marvel" darbiem.

"Mēness bruņinieks" stāsts ir par Marku Spektoru, algotni, kuram ir disociatīvās identitātes traucējumi. Viņa otra personība, Stīvens Grants, atklāj, ka viņam piešķirtas ēģiptiešu mēness dieva spējas, taču drīz vien uzzina, ka jauniegūtie spēki var būt gan svētība, gan lāsts viņa dzīvē.

Vērtējums "IMDb" – 7,3.

8. "The Sandman" (2022–...)



Lielbudžeta fantāzijas un šausmu seriāls "The Sandman" veidots pēc britu rakstnieka Nīla Geimena kulta statusa iemantojušās komiksu sērijas ar tādu pašu nosaukumu.

Stāsta centrā ir noslēpumainais Morfejs, sapņu pavēlnieks, kas cenšas atjaunot savu Sapņu karalisti pēc gadsimtu ilga ieslodzījuma cilvēku pasaulē. Savā ceļā cauri laikam un telpai viņš sastop gan citas mītiskas būtnes, gan cilvēkus, kuri nodibinājuši saikni ar pārdabisko pasauli.

Sērija kopumā ir saņēmusi pozitīvas kritiķu atsauksmes, slavējot aktieru atlasi, iestudējuma dizainu, kostīmus, uzticību tā izejmateriālam, vizuālajiem efektiem un aktieru darbam, īpaši galvenā lomas atveidotāja Toma Staridža un Deivida Tevlisa izpildījumiem.

Seriāla veidotāji šoruden paziņoja, ka gaidāma arī seriāla otrā sezona.

Vērtējums "IMDb" – 7,7.

9. "Ozark" (2017–...)



Šogad skatītāju vērtējumam nonāca seriāla "Ozark" ceturtā (un noslēdzošā) sezona. Seriāls tiek slavēts un uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem giganta "Netflix" oriģināldarbiem, un tas vēsta par Bērdu ģimeni, kas no Čikāgas pārceļas uz dzīvi pie Ozarkas ezera Misurī un meksikāņu narkotiku karteļa vajadzībām atmazgā naudu.

Seriāls saņēmis 45 "Primetime Emmy" balvas nominācijas, tostarp trīs kategorijā kā izcils drāmas seriāls, bet galvenās lomas atveidotājs Džeisons Beitmens 2019. gadā ieguva balvu par izcilu režiju drāmas seriālā. Beitmens saņēmis arī divas Zelta globusa balvas nominācijas kategorijā "Labākais televīzijas seriāla drāmas aktieris".

Vērtējums "IMDb" – 8,5.

10. "Inventing Anna" (2022)



Deviņu sēriju garais scenāristes un producentes Šondas Reimsas ("Kā izbēgt no soda par slepkavību", "Bridžertona", "Grejas anatomija") veidotais dokumentālais seriāls "Inventing Anna" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par notiesātu krāpnieci, kura četrus gadus dzīvoja ar citu uzvārdu, lai uzdotos par bagātu mantinieci un izkrāptu teju ceturtdaļmiljonu ASV dolāru.

Miniseriālā tiek pētīts, kā Annai Sorokinai tik ilgi izdevās realizēt noslīpētās shēmas, lai iederētos smalkajās aprindās un izkrāptu naudu un, beigu beigās tomēr tikt pieķertai. Stāstā parādās arī Annas laikabiedri, kuri bijuši pārliecināti – viņi sievieti ļoti labi pazīst, bet vēlāk centušies aptvert rūgto patiesību.

Nedēļā pēc nonākšanas straumēšanas platformā seriāls kopumā skatīts 196 miljonus stundu. Šim ievērojamajam ilgumam jāpieskaita vēl 77 miljoni, kas tika sasniegti nedēļas nogalē pēc nonākšanas apritē.

Vērtējums "IMDb" – 6,8.