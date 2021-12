Īsi pirms 100. dzimšanas dienas Betija Vaita dalās savā laimes noslēpumā 

Betijai Vaitai 2022. gada 17. janvāris būs ļoti zīmīgs – kolorītā kundze svinēs savu 100. dzimšanas dienu. Kas ir Betija Vaita? Viņa ir viena populārākajām izklaides industrijas pārstāvēm pasaulē. Viņa strādājusi gan kā aktrise, gan producente, gan raidījumu vadītāja un šovu veidotāja. Pasaulē viņu pazīst kā košu un dzīvespriecīgu dāmu, kas spēs trāpīgi un ar humoru atbildēt uz teju jebkuru jautājumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Īsi pirms lielās jubilejas godalgotā aktrise sarunājās ar žurnālu "People" un pavēstīja: "Man ir tik ļoti paveicies, ka man ir tik laba veselība un es šajā vecumā jūtos tik labi," saka aktrise. "Tas ir apbrīnojami!"

Aktrise atklāj, ka viņas laimes atslēga ir tā, ka viņa strādā, lai vienmēr atrastu pozitīvo savā dzīvē. Piebilstot, ka viņas rakstura noslēpums ir "piedzimšana pārgalvīgam optimistam". "Es to ieguvu no savas mammas, un tas nekad nav mainījies," viņa saka. "Es vienmēr atrodu pozitīvo!"

Vaita atklāja arī savas ilgmūžības noslēpumu, jokojot, ka viņa savā uzturā cenšas "izvairīties no visa zaļā". "Es domāju, ka tas darbojas," viņa ironizēja.

Vaitai ir bijusi sapņu karjera Holivudā. Viņai bija neaizmirstamas lomas seriālos un ikoniskas lomas filmās. Vai atceries viņas lomu 2009. gada romantiskajā komēdijā "Bildinājums" ("The Proposal")? Filmā galvenās lomas atveidoja Raiens Reinoldss un Sandra Buloka.

Šobrīd Vaita bauda klusu dzīvi Losandželosā, minot krustvārdu mīklas un spēlējot kāršu spēles. Viņai patīkot skatīties dokumentālās filmas par dzīvniekiem, vērot "Jeopardy!" un sporta, īpaši golfa spēles. Vaita, kura ir ilggadēja dzīvnieku labturības aizstāve, ir arī "Wildlife Learning Center", "Monterey Bay Aquarium" un "Actors and Others for Animals" atbalstītāja.



Un viņas zelta mantojums joprojām dzīvo! Žurnāla "People" stāsta ietvaros Vaitas slavenie draugi dalās savā pieredzē par smieklīgo aktrisi.

Filmas "Bildinājums" aktrises Sandra Buloka un Mērija Stīnburgena viņu slavē.



"Komēdijā nav viegli noteikt laiku, jo jums ir jāorientējas citu cilvēku izvēlētajā laikā. Betija pagriežas tā, kā es nekad neesmu redzējusi, liekot izskatīties nevainojami," saka Buloka. "Mēs, pārējie, vienkārši klusējām un klusībā lūdzāmies, kaut netiktu izgriezti no filmas."

Buloka arī saka, ka viņa cer, ka Vaita savu dzimšanas dienu sagaidīs tāpat kā svinējusi katru savas dzīves dienu – ar humoru, laipnību un degvīnu ar ledu.

Stīnburgena uzsver, ka Vaita "izstaro tik daudz gaismas pasaulē", un nenoliedz, ka leģendai par visu visvairāk "patīk mētāties ar skaisto bedrīšu smaidu". Stīnburgenas vīrs Teds Dansons, kurš kopā ar Vaitu darbojas okeānu aizsardzības projektos, saka, ka viņš no leģendārās aktrises mācoties pat to, kā dzīvot.

Vaitas ilggadējais aģents un draugs Džefs Vitjass piebilst: "Betija dzīvo laimīgu dzīvi. Viņa vienmēr vispirms domā par citiem un paliek pozitīva neatkarīgi no tā, pat ja es viņu pieveicu mūsu iecienītākajā džina spēlē!"

Sniedzam smieklu devu kopā ar Betiju Vaitu.