Īstens filmu romantiķis. 'Mūžam vienādajam' Hjū Grantam – 60 

Ja šodien nav plānu svinībām, bet ir gana lustīgs noskaņojums, vari kādu tostu teikt par godu vienam no kino pasaules spīdekļiem – Hjū Grantam. Leģendārais aktieris, kurš teju vai dzimis romantisko komēdiju galvenā varoņa lomām, 9. septembrī svin savu 60. dzimšanas dienu.

Hjū Džons Mungo Grants ir dzimis Londonā un tiek saukts par vienu no britu atpazīstamākajām sejām pasaulē. Viņa mamma bija skolotāja, bet tēvs – mākslinieks un pārdevējs. Viņa dzīvē nav trūcis dažādu aizraujošu notikumu, kurus viņš no ekrāna ņēmis līdz arī savā ikdienā, raksta portāls "Imbd".

Aktiermāksla un literatūra Grantam bijusi tuva jau kopš bērnības. Granta pūliņi tika apbalvoti ar stipendijas iegūšanu, kas 1979. gadā rezultējās ar došanos mācību gaitās uz "New College" Oksfordā. Tajā laikā viņš iesaistījās aktieru pulciņā, kā apsvēra mākslas vēsturnieka profesiju. Beigu galā Grants ieguva abus – pārcēlās atpakaļ uz Londonu un iestājās mākslas vēstures studiju programmā, paralēli pievēršoties aktierprasmju spodrināšanai. Viņa pirmā debija jau nedaudz augstākā kino līmenī bija 1982. gada lentē "Privileged".

Taču jau plašākai auditorijai iegaumēt savu vārdu viņam izdevās ar Čarlza lomu 1994. gada filmā "Četras kāzas un vienas bēres" ("Four Weddings and One Funeral"), plecu pie pleca darbojoties ar Endiju Makdauelu. Čārlza lomas atveidojums viņam atnesa "Zelta globusa", kā arī BAFTA kino balvu kā labākajam aktierim. Deviņdesmito gadu laikā viņš strādāja pie savas vērtības celšanas, parādot sevi kā atšķirīgu un daudzpusīgu aktieri.

Bieži vien Grantam tika uzticēts attēlot varoņus, kam kā lavīna virsū gāžas problēmu gūzma, bet viņš spējīgs saglabāt optimismu. Šāda tipa lomas, kurās varonis ir ļoti labsirdīgs, patiess un sirdssilts personāžs, kļuva par viņa jājamzirdziņu, taču netrūka arī ļaužu, kuriem šķita – pēdējās divas desmitgades Grants katru kinolentē attēlo vienu un to pašu varoni. Zināmu attīstību bija iespējams novērot 2003. gada darbā "Tāda ir mīlestība", kurā Grants atveido premjerministru, kurš, būdams vecpuisis, iemīlas vienā no savas komandas sievietēm.

Granta labāko kinolentu sarakstu papildina arī "Bridžetas Džounsas dienasgrāmata", "Notinghila", "Mūzika un vārdi", "Lācēna Padingtona piedzīvojumi 2" un citas filmas. Lai gan romantisko komēdiju zīmogu no viņa portfolio neizdzēst, 2019. gadā portālam "Hollywood Reporter" aktieris dalījies sajūtās, ka vairs nav piemērots galvenā varoņa lomām šāda žanra darbos. "Esmu pārāk vecs, neglīts un resns," izteicies Grants.

Nevar gan noliegt, ka "mūžam vienādo" Hjū Grantu filmā "Mākoņu atlants" bija patiesi grūti atpazīt. Pie viņa sejas pārveidošanas grima māksliniekiem nācās pasvīst visvairāk, jo bija nepieciešams radīt iespaidu, ka aktiera ķermeni klāj tetovējumi. Galarezultātu aplūko šeit.



Lai gan varētu šķist, ka visa Granta dzīve sastāvējusi no kino pasaules vien, aktiera sirdī īpaša vieta ir sportam. Skolas laikā viņš spēlējis kriketu un futbolu, kā arī labprāt piedalījies vairākos golfa turnīros. Nekur nav zudusi arī viņa mīlestība pret mākslu dažādās izpausmēs, kuru kopš bērnu dienām ieaudzinājis tēvs.

Aktieris labprāt klātienē vēro arī tenisa mačus. Kas interesanti, 2017. gadā viņš manīts arī Latvijas sportistes Jeļenas Ostapenko spēlē, kas notika Francijas atklātā tenisa čempionāta ietvaros pret šveicieti Tīmeu Bačinski.

Grants visu dzīvi bijis pārliecināts vecpuisis. Līdz pat 57 gadu vecumam viņš ne reizi nebija precējies un solīja to arī nedarīt, tomēr nu situācija mainījusies, un 2018. gadā sievas godā tika Anna Eberšteina. Uz kādām tika aicināti tikai paši tuvākie. Jāpiebilst gan, ka Granta draudzeņu statusā gadu gaitā bijušas daudzas pasaules skaistākās sievietes – Elizabete Hērlija, ar kuru bija 13 gadus ilga kopdzīve, Sandra Bulloka, poļu aktrise Kasja Komoroviča, ķīniešu aktrise Tinglana Hona un daudzas citas. Grantam ir pieci bērni no divām attiecībām.