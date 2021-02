Izrāva zobu un iegrieza vaigā! Trakākās lietas, kuras aktieri darījuši lomu dēļ 

Viena lieta ir dabūt lomu, bet pavisam cita – to iznest uz 100 procentiem, un to Holivudas aktieri apstiprinās pat nakts laikā. Reizēm viņiem nācies darīt virkni savdabīgu un pat traku lietu, lai iejustos savos tēlos, ko citkārt, visdrīzāk, aktieri nedarītu. Turpinājumā pastāstīsim vairāk par filmām un lomām, kas aktieriem prasīja no sevis izspiest pēdējo suliņu!

Šīs tēmas kontekstā vērts pieminēt Keitu Vinsletu, kura tikai milzīgas neatlaidības dēļ ieguva sev kā uzlieto Rozas lomu "Titānikā". "Es nesaprotu, kāpēc tu vēl apsver citas kandidatūras? Es ESMU Roza!" kādā no telefona zvaniem, ar kuriem Vinsleta burtiski bombardēja filmas režisoru Džeimsu Kameronu, aktrise reiz teica, nosūtot viņam arī rozi un kartīti, kuru parakstīja kā "Tava Roze". Vēlāk režisors Rozas lomas piešķiršanu Vinsletai atzina par vienu no labākajiem lēmumiem savā mūžā. Vairāk par šo posmu aktrises dzīvē lasi šeit.

Bet tagad gan ķersimies vērsim pie ragiem un lūkosim, kādus dullumus slaveni aktieri dzīves laikā pastrādājuši savu lomu dēļ!

Piespīlētā korsete

Drāmā "Favorīte" ("The Favorite") aktrise Emma Stouna atveido kalponi Abigeilu. Ņemot vērā, ka darbība norisinās trīs gadsimtu senā pagātnē, Stounai, gluži tāpat kā citām dāmām, ilgstoši nācās staigāt ar mūsdienās ne to populārāko apģērba sastāvdaļu – korseti, kas manāmi ietekmējusi arī viņas ķermeņa funkcionēšanu. "Sievietes tā staigāja ļoti ilgi, un tas liek vairāk just līdzi šim vēstures periodam," intervijā sacījusi aktrise. Viņa norādīja, ka pirmo mēnesi bijis grūti elpot, tāpēc nereti izlīdzējusies ar mentolu, kura ieelpošana devusi sajūtu – viņa atrodas kaut kur dabā un var brīvi elpot.

"Ja jums tas nav jādara, nedariet!" par korsešu valkāšanu sacījusi Stouna.

Diēta līdz nepazīšanai

Izdevums "People" 2015. gadā atzina austrāliešu aktieri Krisu Hemsvortu par aizvadītajā gadā seksīgāko vīrieti pasaulē. Īsi pēc tam Hemsvorts savā "Instagram" profilā publicēja foto, kas satraucis daudzus – no muskuļotā torsa nekas vairs pāri nebija palicis. Aktieris bija izkāmējis līdz tādai pakāpei, ka no viņa ādas jau izspiedās kaulu aprises. Kā izrādījās, pie vainas ir filma "Jūras sirdī" " ("In The Heart of The Sea"), kuras veidošanas ietvaros viņam nācies ieturēt drastisku diētu. Tā paredzējusi, ka Hemsvorts dienā uzņem tikai aptuveni 500 kaloriju.

Lai gan viņa veselības stāvoklim visu laiku uzmanīgi sekots līdzi, intervijā aktieris atklājis – tajā laikā viņš par ēdienu domāja vairāk nekā jebkad iepriekš.

Matu noskūšana

Aktrises un modeles Karas Delavinjas izskats vienmēr bijusi viņas firmas zīme, un liels bija cilvēku pārsteigums, kad viņa noskuva matus pavisam. Kā tas nācās? Delavinja vienmēr sacījusi, ka izskats nemaz nav tik svarīgs, bet lēmumu pilnībā noskūt matus viņa pieņēmusi, kad aktrisei tika dota iespēja iejusties ar vēzi sirgstošas pacientes lomā filmā "Life in a Year". Skaidrības labad gan jāpiebilst, ka neviens viņai to nelika darīt. Pati Delavinja bija teikusi, ka vēlas noskūt matus, lai patiešām saprastu, kā tas ir – dzīvot bez matiem, un izprastu tēlu līdz pēdējam sīkumam.

Pats sev iegrieza vaigā

Holivudas spīdeklis Šia Lebafs ne vienu vien filmēšanas komandu pārsteidzis ar ziedošanos lomas dēļ. Kad "Fury" uzņemšanas laikā ar meikapu radītās brūces uz aktiera sejas, viņaprāt, neizskatījušās gana ticamas, aktieris pats tās ievilcis sev uz sejas. Sarunā ar "The Independant" viņa ekrāna partneris Logans Lērnmans atklājis, ka Lebafs izgājis gaitenī un sacījis "Vecīt, gribi redzēt kaut ko jautru? Skaties!" – izņēmis nazi un iegriezis sev vaigā. Pēc tam visu atlikušo filmēšanas laiku aktieris plēsis vaļā savu īsto brūci.

Vērts piebilst, ka "Fury" ietvaros Lebafam arī izrāva zobu. Režisors Deivids Aijera, kura filmā "The Tax Collector" Lebafs atveido vienu no galvenajām lomām, sacījis: "Viņš ir viens no labākajiem aktieriem, ar kuriem man nācies strādāt, un viņš darbam nododas ar visu miesu un dvēseli. "Fury" filmēšanā viņam izrāva zobu, bet "The Tax Collector" notetovēja krūtis. Viņš spēlē uz pilnu banku, nezinu nevienu, kurš tik ļoti ziedotos."

Ledainās upes un dīvainie ēdieni

2015. gadā Leonardo Dikaprio saņēma "Oskaru" par lomu Alehandro Gonsalesa Injaritu izdzīvošanas filmā "Cilvēks, kurš izdzīvoja" ("The Revenant"), taču tās atveidošana slavenajam aktierim nāca tikpat grūti kā Amerikas Kinoakadēmijas balva. "Es varu sarindot 30–40 lietas, kas bija visgrūtākās, kuras jebkad esmu darījis," sarunā ar "Yahoo Movies" minējis Dikaprio. Viņš uzskaitījis gan iešanu ledainajā ūdenī, gan gulēšanu dzīvnieku ādās, gan arī jēlos produktus, ar kuriem aktieris filmas ietvaros mielojies. Viens no Holivudas slavenākajiem aktieriem norāda – viņš izturējis stindzinošu aukstumu un pat iespējamu hipotermiju.

Dīvainības, kas vērstas uz kolēģiem

Supervaroņu filmas vienmēr tiek gaidītas ar milzīgu nepacietību, un līdzīgi tas bija arī "Pašnāvnieku vienības" ("Suicide Squad") sakarā. Iespējams, lielās gaidas uzlika pamatīgu spiedienu, kuru filmas komandai izturēt neizdevās – gala rezultātu kritiķi sauca par pretīgu un garlaicīgu jucekli.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kino mīļotāji nepacietīgi dīdījās filmas gaidās, bija mūžīgās jaunības noslēpumu šķietami atklājušais Džareds Leto – viņam uzticēta Džokera loma. Taču Leto licis pamatīgi pasvīst arī saviem kolēģiem, kurus aktieris regulāri "nesis cauri". Lai iejustos savdabīgajā Džokera tēlā, viņš ekrāna partneriem sūtījis beigtas peles, prezervatīvus un dažādas citas dīvainas lietas, atsakoties kinolentes uzņemšanas laikā novilkt robežu starp filmu un realitāti.

Pīrsingu izduršana

Deivida Finčera 2011. gada mistērijas pilnajā trillerī "Meitene ar pūķa tetovējumu" jaunās un perspektīvās hakeres Līzbetes Salanderes loma tika uzticēta Rūnijai Marai. Šajā kontekstā vērts piebilst, ka filmas notikumi balstīti grāmatā, kurā "uzskicētais" Līzbetes izskats nedaudz atšķīries no Maras ārējā tēla. Precīzāk – viņas uzacis un krūšu galus nerotāja pīrsingi. Lai filmas tēls pilnībā atbilstu grāmatā radītajam, Mara izvēlējusies caurdurt arī savu ķermeni.

Iekāpšana stalkera kurpēs

Vai tev kādreiz ir bijusi sajūta, ka tevi izseko? Un tagad iedomājies, ka šis stalkeris ir Kristiāns Grejs no "Grejas piecdesmit nokrāsām!" Kā izrādās, aktieris Džeimijs Dornans patiešām Londonā izsekojis sievieti, šādā veidā cenšoties labāk izprast sērijveida slepkavas tēlu filmā "The Fall". Vēlāk aktierisi atklājis – izsekošana viņu patiesi aizrāvusi un šķita ļoti ievelkoša neparastā veidā.

