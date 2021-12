Kā iegrozījušās 'Viens pats mājās' aktieru dzīves 31 gadu pēc filmas pirmizrādes 

Cik skumīgi, ka nebūs vairs jāsarūpē mandarīnu kaudze, lai piektdienas vakarā skatītos "Viens pats mājās". Šogad franšīzes maratons ir noslēdzies! Par godu faktam, ka kopš pirmizrādes apritējis 31 gads – sniedzam ieskatu tajā, ko dara pirmās "Viens pats mājās" daļas galvenie un iemīļotie aktieri. Piekritīsi, ka trīs gadu desmitu laikā daudz kas var mainīties?

Kad 1990. gada novembrī uz kino ekrāniem nokļuva "Viens pats mājās", cerības bija lielas. Brīvdienu komēdija par astoņus gadus vecu bērnu, kurš bija spiests atvairīt divus mājas iebrucējus pēc tam, kad viņš bija atstāts viens ģimenes brīvdienās, lepojās ar talantīgu aktieru sastāvu, slavenu režisoru (Kriss Kolumbuss) un scenāristu (Džons Hjūzs). Taču neviens īsti neparedzēja, ka filma kļūs par vienu no visu laiku lielākajiem kases grāvējiem.

Makolijs Kalkins



1980. gada 26. augustā dzimušais Makolijs Kalkins bija tikai astoņus gadus vecs, kad tika uzņemta pirmā "Viens pats mājās" daļa, bet desmit gadus vecs, kad tā tika izlaista uz lielajiem ekrāniem. Tātad, lai saprastu, cik ļoti ir paskrējis laiks – mazajam Kevinam nu jau ir 41 gads! Bez šaubām, viņš guva tūlītēju zvaigznes statusu. Pēc pirmās daļas viņš ieguva lomas filmās: "Only the Lonely" (1991), "The Good Son" (1993), "Getting Even with Dad" (1994) un "Richie Rich" (1994). Gadus vēlāk aktiera ikdienā virsroku ņēma narkotikas, līdz ar to kino viņam kļuva aizvien mazsvarīgāks. Pēc ilgāka pārtraukuma viņš ir atgriezies aktiermākslā.

2021. gadā viņš atveidoja Mikiju seriālā "Amerikāņu šausmu stāsts" desmitajā sezonā ar nosaukumu "American Horror Story: Double Feature". Aktieris aizraujas arī ar mūziku un bija grupas "The Pizza Underground" dalībnieks. Tāpat viņš vada popkultūras podkāstu ar nosaukumu "Bunny Ears". 2021. gada 5. aprīlī Kalkins un viņa draudzene Brenda Songa sagaidīja dēlu Dakotu Songu Kalkinu. Par to vairāk lasi šeit.



Filmā piedalījās arī Kalkina jaunākais brālis Kierans Kalkins. Viņš atveidoja Kevina brālēnu Fulleru, kuram bija problēmas ar saturēšanu. Šī Kieranam bija visnotaļ maza loma, taču pēcāk karjeras kāpnes veda tikai uz augšu. Viņam tika dota iespēja atrādīt savas spējas tādās kinolentēs kā "The Cider House Rules" (1999) un "Scot Pilgrim Vs. The World" (2010). Tāpat viņš ne vienu vien reizi nominēts "Zelta Globusa" kinobalvai.



Džo Peši



Džo Peši "Viens pats mājās" franšīzē atveidoja Kevina "draudziņu" – noziedznieku un zagli Hariju. Harija loma aktierim Džo Peši nebija sveša, jo līdzīgās lomās tobrīd viņš iejutās vairākkārt.

Aktieris ir filmējies dažās no visu laiku visvairāk kritiķu atzinību guvušajās filmām. 1990. gads bija neparasts gads, jo Peši svārstījās starp "Goodfellas" filmu, kurā piedalījās kopā ar Robertu De Niro, un "Viens pats mājās". Tomēr viņš paspēja piedalīties abās, proti, filmas tika izlaistas tikai ar divu mēnešu starpību.

Tāpat kā Kalkins, arī Peši paņēma pat ļoti ilgu pārtraukumu no aktiermākslas, jo 1998. gadā viņš pazuda pēc filmas "Lethal Weapon 4". Tomēr viņš iespaidīgi atgriezās uz lielajiem ekrāniem ar 2019. gada filmu "Īrs" ("The Irishman"), nopelnot trešo Kinoakadēmijas balvas nomināciju.



Daniels Šters



Otru "slapjo bandītu" Mārvu atveidoja aktieris Daniels Šters. Pēc "Viens pats mājās" viņš turpināja darboties komēdijdrāmas sērijās "The Wonder Years", kas tika pārraidītas līdz 1993. gadam. Tāpat viņš ir atradis darbu kā tēlnieks un bijis pat mākslinieks "Kamarillo Studio Channel Islands" mākslas centrā. Protams, viņš turpināja darboties arī kā aktieris.

2019. gadā viņš producēja un filmējās kanādiešu zinātniskās fantastikas komēdijā "James vs. His Future Self". Daudz darba viņš ir paveicis arī televīzijā un 2019. gadā filmējies astoņās ''Hulu'' komēdijas "Shrill" sērijās.



Džons Hērds



Kevina tēvam filmas stāstā nebija liela loma, bet piekritīsiet, ka to stiprina Džona Hērda klātbūtne? Hērds vēlāk guva vēl lielākus panākumus pēc "Viens pats mājās", pat nopelnot "Emmy" nomināciju, piedaloties filmā "Soprano ģimene" ("The Sopranos").

Diemžēl 2017. gada 21. jūlijā Hērds piedzīvoja nāvējošu sirdslēkmi un aizgāja mūžībā 71 gada vecumā.



Katrīna O'Hara



Kevina mātei, salīdzinot ar Kevina tēvu, šajā stāstā bija nozīmīgāka loma, jo viņa bija daudz vairāk satraukusies un arī aktīvākā, lai steigtu atgriezties pie Kevina. Kevina mammu atveidoja neviena cita kā brīnišķīgā kanādiešu aktrise Katrīna O'Hara.

Mūsdienās O'Hara ir slavena ar to, ka atveido vienu no galvenajā lomām komdedijseriālā "Laipni lūdzam Šitskrīkā" ("Schitt's Creek"). Seriālā viņa atveido Moiru Rouzu. Seriāls tika rādīts sešas sezonas no 2015. līdz 2020. gadam, izpelnoties nemainīgu kritiķu atzinību. 2020. gadā O'Hāra ieguva "Emmy" balvu kā izcila galvenās lomas atveidotāja komēdijseriālā.



Devins Retrejs



Lai gan "Viens pats mājās" ir redzams aptuveni tūkstotis bērnu, Bazs spēja atstāt vislielāko iespaidu. Protams, aiz Kevina! Šo "stulbeni" brīnišķīgi spēlēja aktieris Devins Retrejs. 44 gadus vecais aktieris vēl aizvien darbojas kino un televīzijas jomā.

Viņam bija atkārtota loma seriālā "The Tick", un nesen viņš parādījās četrās "Chicago Med" epizodēs. Taču, iespējams, visbrīnišķīgākais ir tas, ka Retrejs pēc gandrīz 30 gadiem atkārtoja Baza Makkalistera tēlu, spēlējot viņu "Disney+" filmā "Home Sweet Home Alone".

Tomēr pirms dažām dienām Retreja fanus pāršalca nepatīkama ziņa – filmas "Viens pats mājās" aktieri vaino mēģinājumā nožņaugt draudzeni. Par to vairāk lasi šeit!

Roberts Blosoms



Kevina kaimiņa Mārlija atveidotājs nebija sērijveida slepkava, bet aktieris slepkavu lieliski nospēlēja 1974. gada filmā "Deranged". Viņš ir atveidojis gandrīz visus iespējamos tēlus, kādus vien vari iedomāties – viņa ekrāna karjera ilga vairāk nekā piecus gadu desmitus.

Vēlāk, atkāpies no profesijas, viņš atdzīvināja mīlestību pret dzeju, lasot lasījumus un publicējot krājumu ar nosaukumu "JO&Y". Aktieris mira 2011. gadā – 87 gadu vecumā.

Divus gadus pēc filmas iznākšanas tapa arī otrā daļa "Viens pats mājās: Pazudis Ņujorkā". Filmai sekoja vēl trīs franšīzes turpinājumi. 1997. gadā iznāca trešā daļa, šoreiz par zēnu vārdā Alekss, kurš atstāts mājās kopā ar kaimiņieni. Filmas scenāriju rakstīja tas pats Džons Hjūzs, režisora pienākumus pildīja Radža Gosnels, taču aktieru sastāvs tika pilnībā nomainīts. 2002. gada franšīzes turpinājums atkal atgriezās pie Makkalisteru stāsta, tikai tad viņus atveidoja citi aktieri. Savukārt 2012. gada filmas centrā ir Baksteru ģimene, kurā vecāki mājās atstāj abas atvases, lai dotos uz Ziemassvētku pasākumu.

Savukārt šā gada oktobrī uzzinājām, ka tapusi jauna filmas "Viens pats mājās" versija: "Home Sweet Home Alone". Filmas treileri un plašāku izklāstu lasi šeit!