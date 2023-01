Kāda bijusi Meganas Mārklas garā, bet ne pārāk spožā karjera kino 

Lielākā daļa pasaules iedzīvotāju par amerikāņu aktrises Meganas Mārklas eksistenci uzzināja pēc tam, kad parādījās informācija par viņas romantiskajām attiecībām ar britu princi Hariju, taču līdz tam viņai ir bijusi diezgan gara un, jāatzīst, ne visai spoža karjera kino un televīzijā.

Mārkla apgalvo, ka viņas aktrises karjeras sākums nebija īpaši veiksmīgs tieši etniskās izcelsmes dēļ. Viņas mamma Dorija ir afroamerikāniete, bet tēvs Tomass – baltādainais amerikānis. Meganai, pēc viņas vārdiem, neesot bijusi "pietiekami tumša ādas krāsa", lai spēlētu afroamerikānietes lomas, bet viņas āda nebija arī tik gaiša, lai tēlotu baltādainās varones.

Megana vēlāk atcerējās, ka savas aktrises karjeras pirmsākumos piepelnījās ar kaligrāfiju, jo viņai ir skaists rokraksts. Viņa pati atzīst, ka tolaik bija vairāk pieprasīta kā kāzu un citu ielūgumu rakstītāja nevis aktrise. Sākumā glītrakstīšana bija tikai kā hobijs, bet vēlāk tas kļuva par iztikas pelnīšanas avotu.

Pie spožākajām lomām viņas aktrises karjerā var pieskaitīt seriālā "Kāsla metode" ("Castle") un, protams, Reičelas Zeinas tēlu seriālā "Ģēnijs uzvalkā" ("Suits").

Pirmo lomu saņēma pateicoties tēvam

Par Mārklas debiju televīzijā kļuva parādīšanās populārā seriālā "Galvenā slimnīca" ("General Hospital"). Pie lomas Megana tikusi pateicoties savam tēvam Tomasam Mārklam, kurš savulaik bijis pieprasīts gaismotājs daudzām filmām un seriāliem.

Starp citu, savās intervijās Mārkla stāstījusi, ka burtiski uzaugusi kulta seriāla "Precējies. Ir bērni" ("Married. With children") uzņemšanas laukumā, jo tā ilgus gadus bijusi viņas tēva darba vieta.

Atgriežoties pie "Galvenās slimnīcas", jāsaka, ka Megana tēloja medmāsu vārdā Džilla, kura bija redzama divās sērijās.



Tālāk sekoja tikpat nelielas epizodes mazāk pazīstamos šovos. Interesanti, ka viens no nosacījumiem, lai tiktu pie lomas seriālā "Gadsimta pilsēta" ("Century city"). Mārkla sameloja, ka ir aktieru arodbiedrības locekle. Kad atklājās, ka tā neesot gluži taisnība, viņas darba devējiem pēc likuma bija jāpalīdz viņai iestāties šajā arodbiedrībā. Lieki piebilst, ka pēc tāda sākuma, ilgi viņa šajā darbā nenoturējās.



"Karstā meitene" bez vārda

2005. gadā Megana parādījās romantiskas komēdijas "Gandrīz kā mīlestība" ("A Lot Like Love") epizodē kopā ar Eštonu Kačeru. Jāatzīmē, ka Mārklas varonei pat nebija vārda. Filmas noslēgumā titros viņa ir atzīmēta kā "Hot girl" jeb karstā meitene.

Nākamā Meganas ievērojamā loma bija "koferu meitene" televīzijas raidījumā "Darījums vai nav darījums?" ("Deal or No deal?"). Kopumā Megana laikā no 2006. līdz 2007. gadam piedalījās 34 šā raidījuma epizodēs līdzās vēl 16 tādām pašām, vienādi seksīgi ģērbtām jaunām meitenēm. Meganas vienīgais uzdevums bija labi izskatīties, stāvot studijā uz skatuves, un turot rokās koferi ar naudu.

Megana stāstīja, ka meitenēm, kas piedalījās šovā, raidījuma producenti apmaksāja skaistumkopšanas procedūras, piemēram, matu pieaudzēšanu un solāriju. Meiteņu alga tolaik bija aptuveni 800 ASV dolāru (ap 745 eiro) nedēļā. Vienā dienā parasti tika filmētas vairākas sērijas pēc kārtas, kas bija diezgan nogurdinoši.

Vairākus gadus vēlāk Megana saka, ka jutās pateicīga par stabili algoto darbu, tomēr viņu nepameta pazemojoša sajūta, ka viņu novērtē tikai ārējā izskata dēļ.

Pirmais vīrs mēģināja palīdzēt karjeras veidošanā

Tagad jau piemirsts, taču, pirms teikt "jā" princim Harijam, Megana jau bija precējusies. No 2011. līdz 2013. gadam viņa amerikāņu filmu producenta Trevora Engelsona likumīgā sieva. Pēc ASV likuma, lai gan pārim nebija bērnu, vīrietim bija jāmaksā Mārklai uzturnauda. To viņš arī darīja, līdz brīdim, kad viņa otro reizi iestūrēja laulības ostā.

Engelsons bija pielicis savu artavu Meganas karjeras veidošanā. Viņš bija devis viņai lomas vairākās sevis producētajās filmās, kā arī licis lietā savas pazīšanās kino industrijā, lai palīdzētu viņai sagādāt darbu.

Megana bija redzama Trevora producētājā filmā "Atceries mani" ("Remember me") ar filmas "Krēsla" ("Twilight") zvaigzni Robertu Patinsonu galvenajā lomā. Megana toreiz tika pie seksīgas bārmenes lomas. Viņas varones vārds arī bija Megana.



Tomēr pazīstamākā filma ar viņas piedalīšanos ir "Neciešamie bosi" ("Horrible Bosses"), kurā galvenās lomas spēlē Dženifere Anistone, Kevins Speisijs un Džeisons Beitmens.

Megana parādās nelielā epizodē, kurā viņa tēlo kurjerdienesta "FedEx" darbinieci. Viens no filmas varoņiem Kurts (Džeisons Sudeikis) uzsāk flirtu, apgalvojot, ka viņa ir tik smuka, ka vienkārši nevar būt "tikai "FedEx" meitene", jo noteikti ir modele. Uz to Megana atbild, ka viņa tomēr ir "vienkārši kurjermeitene".

Meganas biogrāfijā ir arī kāda visnotaļ pikanta epizode populārā tīņu seriālā "Beverlihilsa, 90210" ("Beverly Hills, 90210") 2008. gadā Mārkla tēloja meiteni, kas orāli apmierina puisi mašīnā skolas autostāvvietā un viņus pieķer puiša draudzene.

Princeses loma "Kāsla metodē"

Raugoties uz prinča sievas spēlēto lomu sarakstu, varētu šķist, ka filmu veidotāji novērtēja tikai viņas ārējās dotības, nedodot iespēju izpausties. Tomēr 2011. gadā detektīvseriālā "Kāsla metode" ("Castle") režisori piešķīra viņai visnotaļ neparastu lomu.

Ceturtās sezonas 17. sērijā detektīvi meklē slepkavu, kas nogalina jaunas sievietes, iepriekš ieģērbjot viņas princešu tērpos. Meganas atveidoto sievieti Šarloti, kas bija ģērbta "Dusošās skaistules" kostīmā, pēdējā brīdī izdodas glābt, taču viss nav tik vienkārši. Šajā lomā Mārklai bija iespēja parādīt savas aktrises dotības.

Princis Harijs – nožēlas pilns

Par Meganas aktrises karjeras augstāko punktu tiek uzskatīta Reičelas Zeinas loma seriālā "Ģēnijs uzvalkā" ("Suits"). Septiņu sezonu garumā viņa spēlēja ambiciozu jurista palīdzi, kura piepilda savu sapni kļūt par advokāti. Daudzi nemaz nezina, ka Meganas pirmais vārds arī ir Reičela, tāpat kā viņas spēlētajai varonei. Oficiāli viņu sauc Reičela Megana Mārkla.

Lai gan seriāls stāsta par Ņujorkas juristu ikdienu, seriālā netrūka pikantu ainu, par kurām galvenokārt parūpējās tieši Megana un viņas ekrāna mīla – Maiks Ross (Patriks Dž. Adamss).

Princis Harijs savos nule iznākušajos memuārus ar nosaukumu "Spare", ko varētu tulkot kā "Liekais" vai "Rezervists", apgalvo, ka nožēlo savu lēmumu noskatīties Meganas seriāla seksa ainas un labprāt vēlētos izdzēst redzēto no savas atmiņas.

Savā grāmatā viņš atzinās, ka noskatījies epizodi, kurā Meganas varone Reičela un aktiera Patrika Dž. Adamsa spēlētais Maiks pirmo reizi nododas kaislīgiem mīlas priekiem biroja failu uzglabāšanas telpā. Viņš pat pajokoja, ka esot gatavs iziet elektrošoka terapiju, lai tikai neatcerētos redzēto.

Harija un Meganas attiecību sākumā 2016. gadā aktrise turpināja piedalīties "Ģēnija uzvalkā" vēl vienas sezonas garumā. Kā princis apgalvo savos memuāros, Bakingemas pils pārstāvji esot iejaukušies filmēšanas procesā. Viņi it kā pieprasīja mainīt ar Meganas varoni saistīto dialogu saturu.

Saprotams, ka ilgi tas turpināties nevarēja un Mārklai nācās seriālu pamest. Scenārija autori izdomājuši, ka Reičela kopā ar Maiku saņēmuši jaunus darba piedāvājumus un pārvākušies no Ņujorkas uz Sietlu.

Seriāls "Ģēnijs uzvalkā" tomēr vienmēr spēlēs īpašu lomu Meganas dzīvē, galu galā viņa veltījusi tam septiņus savas dzīves gadus un uzskata tā komandu par gluži kā otro ģimeni. Visi galveno personāžu atveidotāji tika ielūgti uz Meganas un Harija kāzām 2018. gadā. Jāpiebilst, ka ielūgumus uz svinībām Vindzoras pilī nesaņēma neviens līgavas īstās ģimenes loceklis, izņēmums bija viņas mamma Dorija.

"Ģēnijs uzvalkā" pielika punktu Mārklas aktrises karjerai, bet, kas to lai zina, varbūt skatītāji vēl kādreiz ieraudzīs viņu uz ekrāniem kādā jaunā lomā!