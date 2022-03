Kas ir Anna Delveja jeb Anna Sorokina, kas apmuļķoja Manhetenu 

Jau vairākas nedēļas straumēšanas platformā "Netflix" top 10 līderpozīcijas iekarojis Šondas Raimsas seriāls "Inventing Anna". Stāsts balstīts patiesos notikumos un vēstī par notiesātu krāpnieci, kura četrus gadus dzīvoja ar citu uzvārdu, lai uzdotos par bagātu mantinieci un izkrāptu teju ceturtdaļmiljonu ASV dolāru, vēsta "US Magazine".

Talantīgā amerikāņu scenāriste un producente Šonda Reimsa laidusi klajā jaunu meistardarbu, šoreiz par Annu – sievieti ar divām identitātēm. Zināmākie no viņas darbiem ir kulta seriāls "Grejas anatomija", kā arī divi "Netflix" grāvēji – "Kā izbēgt no soda par slepkavību" un "Bridžertona".

Bet, kas gan ir šī plaši apspriestā Anna Sorokina? Izrādās, ka sieviete ir Krievijā dzimusi Vācijas pilsone, kurai izdevās pārliecināt Ņujorkas augstāko eliti, ka viņa ir dižciltīga mantiniece. Tajā, protams, nav ne kripatiņas taisnības. Sievietes tēvs bijis kravas automašīnu šoferis, kā arī vadījis apkures un dzesēšanas iekārtu uzņēmumu.

Viņai izdevās izkrāpt prāvas summas no bankām, restorāniem, viesnīcām un cilvēkiem, kurus sauca par draugiem, lai uzsāktu iecerēto biznesa ideju – atvērtu ekskluzīvu mākslas klubu. Tā kā smalkās aprindās liela loma ir imidžam, liela daļa naudas ieguldīta vizuālā tēla veidošanā. Nenoliedzami, bija arī mazas aizķeršanās, piemēram, saņemot aizdevuma atteikumu no bankas, taču arī tad Anna atrada izeju no situācijas – viņa viltojusi dokumentus, lai panāktu kāroto.

Afēriste savu darbu darīja teicami, spēja izcili melot un pārliecināt teju vai katru maksāt par viņas grezno dzīvesstilu. Taču ne pa velti ir teiciens – meliem īsas kājas! Cilvēku maldināšana, viltoti dokumenti, neapmaksātie rēķini, kā arī apkārtējo aizdomas sāka mīt uz papēžiem.

2017. gadā sievieti arestēja, un viņa nomainīja greznus viesnīcu numuriņus pret cietuma restēm. "Mantiniece" tika notiesāta, un viņai piespriesti 12 gadi apcietinājumā, no kuriem nācās izciest vien četrus. Par labu uzvedību 2021. gada februārī Annu atbrīvoja. Pēc atbrīvošanas sieviete ātri vien nonāca ASV Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) redzeslokā, kas viņu aizturēja saistībā ar vīzas uzturēšanās termiņa pārsniegšanu.

View this post on Instagram A post shared by Anna Delvey2.0 (@theannadelvey)

Par tiesībām izmantot Annas Sorokinas jeb labāk zināmas kā Annas Delvejas stāstu, "Netflix" viņai samaksājis teju 300 tūkstošus eiro un parakstījis tiesību līgumu. Dokumentālo miniseriālu sākotnēji paredzēts pie skatītājiem nogādāt 2021. gadā, taču tas aizkavējās Covid-19 pandēmijas dēļ, tāpēc pasaules pirmizrādi piedzīvojis vien šī gada 11. februārī.

Jaunajā grāvējā Annas lomā iejūtas Holivudas zvaigzne Džūlija Gārnere, kura daudziem platformas lietotājiem pazīstama kā Rūta no krimināldrāmas "Ozark". Žurnālisti Vivianu atveido Anna Klamskija. Piedalās arī Laverne Koksa, Arians Moajeds un daudzi citi.

Deviņās epizodēs tiek pētīts, kā sievietei tik ilgi izdevās realizēt noslīpētās shēmas, lai iederētos smalkajās aprindās, un kā tad beigās viņa tik pieķerta. Stāstā parādās arī Annas laikabiedri, kuri bijuši pārliecināti – ļoti labi sievieti pazīst, vēlāk cenšoties aptvert rūgto patiesību.

Lai arī pati Anna šobrīd ir aizturēta, kas liedz vieglu piekļuvi tehnoloģijām, sieviete pauž nostāju, ka neskatīsies seriālu par savu dzīvesstāstu un nav par to stāvā sajūsmā.

Nedēļā pēc nonākšanas straumēšanas platformā seriāls kopumā skatīts 196 miljonus stundu. Šim ievērojamajam ilgumam jāpieskaita vēl 77 miljoni, kas tika sasniegti nedēļas nogalē pēc nonākšanas apritē. Vērts piebilst, ka nevienam seriālam vēl nav izdevies pārspēt "Squid Game", kas var lepoties ar gandrīz 572 miljoniem stundu vienā nedēļā.

Rakstā izmantota informācija no "BBC", "US Magazine", "Vulture", "Today" un "The Cut".