Kerijam vajadzēja būt Džekam Sperovam. Interesanti fakti par Holivudas aktieriem 

Lai gan varētu šķist, ka par Holivudas lielāko zvaigžņu dzīvi, kas ik dienu gozējas starmešu gaisās, zinām teju no matu galiņiem līdz papēžiem, ļoti iespējams, kāds fakts nepelnīti palicis bez ievērības vai paslīdējis garām nemanīts. Lūk, interesanti fakti par slaveniem aktieriem, viņu karjerām un leģendārām lomām, kuras tā arī nekad neaizsniedza!

Šons Konerijs un ierocis

Aktieris Šons Konerijs, kurš šogad nosvinēja savu 90. dzimšanas dienu, vēl aizvien daudzu sirdīs palicis kā visveiksmīgākais aģents 007 jeb Džeimsa Bonda lomas atveidotājs. Savas slepenā aģenta prasmes viņam nācies demonstrēt arī ārpus filmas ainām. Vēstīts, ka laikā, kad Konerijs un aktrise Lana Tērnere bija uzņemšanas laukumā, par visām varītēm nepiederošām personām aizliegtajā vietā esot iebrāzies aktrises draugs Džonijs Stompanato, kurš greizsirdības vadīts uzbrucis Konerijam ar ieroci. "Daily Mail" raksta – lai gan liela daļa būtu metušies uz ceļiem un bez ierunām pakļautos cilvēkam ar ieroci, Konerijs tā vietā esot veikli saķēris vīrieša roku un licis ieroci bezspēcībā nomest.

Dāmas un kungi, tāds, lūk, ir sers Šons Konerijs!

Džims Kerijs – kapteinis Sperovs

"Karību jūras pirāti" laika gaitā kļuvuši par leģendāru kinolenti, kuru grūti iztēloties bez Džonija Depa, kurš iejuties kapteiņa Džeka Sperova ādā. Taču, lai gan arī šobrīd daudziem šķiet, ka nevienam citam šī loma nebūt nepiestāvētu tik labi, režisoram Goram Verbinskim sākotnēji bija cits redzējums. Viņš Depa vietā vēlējās atveidošanu uzticēt Džimam Kerijam, kas karjeras laikā lielākoties roku ievingrinājis komisko tēlu atveidošanā. Kerijs bija spiests no kapteiņa Sperova lomas atteikties, jo "Karību jūras pirāti: Melnās pērles lāsts" filmēšana pārklājās ar "Visvarenā Brūsa" uzņemšanu.

Di Kapro "Oskaru" gaidīja 22 gadus

2016. kļuva par to leģendāro gadu, kad Leonardo Di Kaprio, kurš Holivudas slavenāko vārdu starpā mēdz mirdzēt spožāk nekā citi, beidzot tika pie savas pirmās "Oskara" statuetes. Balvu viņš saņēma kā labākais aktieris par galveno lomu episkā izdzīvošanas filmā "The Revenant". Īpaši sajūsmināta par Di Kaprio uzvaru bija viņa bijusī skatuves partnere Keita Vinsleta, ar kuru kopā tēlojuši ne tikai leģendārajā kinolentē "Titanic" (1997), bet arī 2008. gada filmā "Revolutionary Road".

Dženifera Lourensa vēlējās būt Bella no "Krēslas"

Kā vēstī "Insider", Dženifera Lourensa piedalījusies "Krēslas" sāgas aktieru atlasē, taču šī loma viņai aizgāja gar degunu. Bellas tēlā sevi lieliski pierādīja Kristena Stjuarte, kamēr Lourensa tika pie galvenās lomas citā leģendārā kinolenšu sērijā – "Bada spēles". Aktrise sacījusi, ka bijusi patīkami pārsteigta ar rezultātu, kādu filmas veidotājiem izvedies panākt.

Robina Viljamsa lieliskās improvizētāja spējas

Viens no filmas "Good Will Hunting" galvenajiem varoņiem ir nu jau nelaiķis Robins Viljamss. Tā stāsta par neatzītu matemātikas ģēniju Vilu Hantingu, kurš paralēli studijām apmeklē psihoterapeitu un kura dzīve pēc iepazīšanās ar šo speciālistu apgriežas kājām gaisā. 1997. gada filma guva lieliskus panākumus un kritiķu atzinību, taču īpaši tiek izcelta viena aina – kurā abi sarunājas par Viljamsa atveidotā varoņa sievu, kas nomirusi pirms pāris gadiem, raksta "Independent". Tajā Viljams pēkšņi novirzās no scenārija un sāk stāstīt par sievietes problēmām ar vēdera gāzēm, kuras dēļ pat viņa reiz pamodinājusi suni. Kā redzams videokadros, apslāpēt smieklus neizdodas nedz aktieriem, nedz arī operatoram, kā rezultātā nedaudz nokustas arī kamera.

Ronalds Reigans neizskatījās kā prezidents

Pirms Ronalds Reigans pievērsās politikai un kļuva par Amerikas Savienoto valstu 40. prezidentu, viņš iemēģināja spēkus aktiera profesijā. Trīsdesmitajos un četrdesmitajos gados itin ražīgi pastrādājis Holivudā, Reigans kļuva par Aktieru ģildes prezidentu, no 1967. līdz 1975. gadam pildīja Kalifornijas gubernatora pienākumus, bet 1981. gada janvārī kļuva par ASV prezidentu un šajā krēslā pavadīja divus termiņus jeb astoņus gadus.

Interesanti, ka pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados viņš pieteicās prezidenta lomai filmā "The Best Man", taču viņa kandidatūra tika noraidīta, raksta "IMDb". Producenti uzskatīja, ka Reigans ārējais izskats neatbilst prezidenta tēlam. Par vēl citām slavenībām, kas pēcāk pievērušās politiķu karjerai, lasi šajā rakstā.

Nikolas Keidžs atteicās no Neo lomas

Atskatoties uz "Matrikss" pirmsākumiem un gaidot jaunākās daļas parādīšanos uz lielajiem ekrāniem, šķiet – Kianu Rīvss jau piedzima kā Neo. Jāteic, ka Vačovsku māsām gan tik liela pārliecība nebija. "Looper" ziņo, ka tika pieļauta iespēja lomu uzticēt gan Bredam Pitam un Vilam Smitam, gan arī Nikolasam Keidžam, kurš bija daudzu simpātijas iekarojis ar piedalīšanos tādās filmās kā "The Rock", "Con Air" un "Face/Off". Viens no iemesliem, kāpēc aktieris no lomas atteicās, saistīts ar uzņemšanu Austrālijā, kas liktu ilgstoši būt prom no ģimenes.

Kristofers Volkens bijis lauvu dresētājs

Kristofera Volkena filmu lādīte ir līdz malām pilna – sākot no "Catch Me if You Can" un beidzot ar "Kill the Irishmen". Taču visu dzīvi leģendārais aktieris nav pievērsies tikai šīs karjeras attīstīšanai. Kā intervijā sacījis pats Volkens, kādreiz viņš bijis lauvu pavēlnieks, precīzāk – vienas lauvenes dresētājs ceļojošajā cirkā. Viņš gan piebildis, ka tieši šī konkrētā lauva gan bijusi vairāk kā suns, un viņa uzdevums esot bijis iesaistīties tikai pēc galvenā dresētāja iziešanas no apļa.

Stīvs Bušemi iesaistījās 9/11 terorakta izdzīvojušo meklēšanā

Pirms 19 gadiem pasauli šokēja teroristu uzbrukums ASV, kas laupīja 2977 cilvēku dzīvības, nolaupītām pasažieru lidmašīnām ietriecoties Pasaules Tirdzniecības centra 110 stāvu augstajās ēkās. Izdzīvojušo meklēšanās iesaistījās arī Stīvs Bušemi – aktieris, kurš iepriekš Ņujorkā strādājis kā ugunsdzēsējs, raksta "Business Insider". Lai gan Bušemi, kas filmu industrijā iekarojis savu vieta visveiksmīgāk atveidojot gangsteru un dīvaiņu lomas, izvēlējās iet aktiera ceļu, viņš visu dzīvi turpinājis iesaistīties Ņujorkas ugunsdzēsēju pasākumos.