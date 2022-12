La Dolce Vita! Astoņas izcilas filmas, kas virtuāli tevi aizvedīs uz Itāliju 

Itālija ar savam romantiskajām pilsētas ainavām, dramatiskajām salām un gadu tūkstošiem ilgušo vēsturi ir viens no kinematogrāfiskākajiem galamērķiem. Nav brīnums, ka tieši šeit notikuši tik daudz neaizmirstamu ekrāna mirkļu. Vai tev nepieciešama iedvesma, lai dotos uz Itāliju? Sagatavo popkornu un izbaudi mūsu labāko Itālijas filmu sarakstu!

"Talantīgais misters Riplijs" ("The Talented Mr. Ripley")

Viens no visu laiku labākajiem psiholoģiskajiem trilleriem "Talantīgais misters Riplijs" sniedza lielu ieguldījumu, lai pasaulei parādītu brīnišķīgās Itālijas ainavas.

Pamatojoties uz Patrisijas Haismitas 1955. gada romānu ar tādu pašu nosaukumu, filma "Talantīgais misters Riplijs" pārceļ skatītājus uz tādām vietām kā Roma, Venēcija, Pozitano, Išija sala un Pročida sala. Viss sākas, kad 20. gadsimta 50. gadu beigās Ņujorkā Toms Riplijs tiek nosūtīts uz Itāliju, kur viņam jāsatiek Dikijs Grīnlīfs, bagāts un izlutināts pleibojs. Ceļi ved no Romas bruģakmeņiem klātajām ielām uz Venēcijas kanāliem ziemeļos un mirdzošajai Kampānijas piekrastei dienvidos.

Mēs sekojam varonim sižeta pavērsieniem bagātā ceļojumā, iepazīstot citu Itāliju (lai gan ne pārāk atšķirīgu) no tās, ko pazīstam šodien. Filmā mēs redzam daudz burāšanas un brīnišķīgas villas, pateicoties bagātā amerikāņu zēna turīgajam dzīvesveidam.

Izdomātā Mongibello pilsēta, kurā notiek lielākā daļa notikumu, patiesībā ir kadru kombinācija no Išijas un Pročidas – divām idilliskām salām, kas atrodas uz ziemeļiem no Neapoles līča. Padomā par krāsainām mājām, vulkāniskajiem termālajiem avotiem un svaigām vietējām jūras veltēm. Nav brīnums, ka Dikijs Grīnlīfs nevēlējās tikt atrasts!

"Tūrists" ("The Tourist")

"Tūrists" ir romantisks trilleris, kurā galvenajās lomās ir duets Džonijs Deps un Andželīna Džolija. Frenks Tupelo, amerikānis ar salauztu sirdi, apceļo Eiropu, izbaudot impulsīvu ceļojumu un mēģinot apārstēt mīlas cirstās brūces. Viņa ceļu krusto apburoša sieviete un tālāk abi dodas kopā. Parīze, Venēcija un kaisle – ko gan vēl vairāk Frenks varētu vēlēties. Taču romantika kļūst par fonu visai spraigiem notikumiem, kādus viņš līdz šim redzējis tikai televīzijā. Abi ceļotāji tiek iesaistīti nāvējošā spēlē, kurā viens ir kaķis, bet otrs – pele.

Filma ir pelnījusi savu vietu mūsu sarakstā, pateicoties skaistajai Venēcijas ainavai ar darbības ainām uz Venēcijas jumtiem. Filmā tiek demonstrētas dažas no Venēcijas slavenākajām vietām!

"Zem Toskānas saules" ("Under the Tuscan Sun")

"Zem Toskānas saules" ir 2003. gada romantiskā komēdija, kuras pamatā ir Frānsisas Meijesas tāda paša nosaukuma memuāri. Filma seko tikko šķirtajai rakstniecei Frensisai. Lai palīdzētu Frensisai atgūties un pārdzīvot šo grūto dzīves posmu, viņas draudzene Petija pierunā viņu doties desmit dienu ceļojumā uz pašu Itālijas sirdi – Toskānu. Tieši šeit, zem Toskānas saules notiek pilnīgi neticamas lietas: Frensisa iegādājas villu ar nosaukumu "Bramasole", kas tulkojumā nozīmē "noilgojies pēc saules" un uzsāk pilnīgi jaunu dzīvi. Pievērsusies vietējām paražām un uzsākusi savas jaunās dzīvesvietas pārbūvi, Frensisa nostiprina ciešas saites ar apkārt esošiem cilvēkiem un pamazām no jauna atklāj sevī spēju priecāties par dzīvi, vēlmi atrast jaunus draugus un interesi par romantiskām attiecībām. Pat ja arī ceļojumā zem Toskānas saules kādreiz gadās pa kādam tumšākam mākonim, vienu viņa ir sapratusi noteikti: dzīvē vienmēr tiek dota otra iespēja.

Filmas darbība galvenokārt notiek maģiskajā kalna nogāzes pilsētā Kortonā, netālu no Areco, Toskānā. Reģions ir pazīstams kā dzejnieku un mākslinieku mājvieta – tuvējā pilsētā dzimis renesanses mākslinieks Mikelandželo. Vairāki kino kritiķi ir atzinuši, ka filma ir brīnišķīga reklāma Toskānas ainavai.

"Sauc mani savā vārdā" ("Call Me by Your Name")

"Call me By Your Name" ir itāļu kinorežisora Lukas Gvadanjīno romantiskā drāma. Filmas darbība norisinās 1983. gada vasarā, iemūžinot romantiskas attiecības starp 17 gadus veco Elio un viņa tēva studentu Oliveru, kurš ciemojas ģimenes vasaras mājā. Abu jauniešu satuvināšanās norit "divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ" manierē, taču rezultātā dzimst īsta draudzība, savukārt Elio piedzīvo pirmo īsto mīlestību un arī pirmo īsto vilšanos.

Filma ataino skaisto Katedrāles laukumu (Piazza del Duomo) ar vēsturisko avīžu kiosku, kura priekšā abi zēni paziņo, ka vēlas skūpstīties.

"Guči nams" ("House Of Gucci")

Režisora Ridlija Skota krimināldrāmas centrā Patrīcija Redžiani (lomu atveido Lady Gaga) plānos ir nogalināt savu bijušo vīru Mauricio Guči – slavenā modes dizainera un modes nama "Gucci" dibinātāja Gučio Guči mazdēlu. Filmas scenārijs veidots, balstoties uz 2001. gadā izdoto grāmatu "Guči nams: sensacionāls stāsts par slepkavību, ārprātu, greznību un alkatību".

Darbība, protams, notiek Milānā, pasaules modes galvaspilsētā. Lielā "Villa Nechi Campiglio" darbojas kā patriarha Rodolfo Guči māja, savukārt viņa tēvoča Aldo rezidence atrodas "Balbiano" villā pie elpu aizraujošā Komo ezera. Viņi kādu laiku pavada arī Romā, apmeklējot Guči veikalu "Via Condotti", kas ir Romas galvenais dizaineru preču iepirkšanās galamērķis.

"Ēd, lūdzies, mīli" ("Eat Pray Love")

"Ēd, lūdzies, mīli" ir 2010. gada biogrāfiska drāma, kas balstīta uz Elizabetes Gilbertas tāda paša nosaukuma memuāriem. Precējusies sieviete apzinās, ka viņas laulība patiesībā ir ļoti nelaimīga un ka viņas dzīvei vajadzētu iet citā virzienā. Pēc sāpīga laulības šķiršanas procesa viņa dodas ceļojumā pa visu pasauli, lai "atrastu sevi" ar trim vienkāršiem norādījumiem: ēst, lūgties un mīlēt. Protams, filmas "Ēst" daļa norisinās Itālijā. Galvenā varone pavada četrus mēnešus tīrā svētlaimē, ēdot makaronus, picu un želato.

Viņas mazais dzīvoklis Romā atrodas ielā Via dei Portoghesi, kas atrodas netālu no Navonas laukuma, kur viņa dzer ikrīta kafiju. Liza apgūst itāļu valodu un pat dodas uz Neapoli, lai "L’Antica Pizzeria da Michele" nobaudītu autentisku Neapoles picu. "Eat Pray Love" ir sentimentāla komēdija, kas vairos tavu apetīti, skatoties filmu.

Tāpat filmā būsim liecinieki tam, kā viņa iegūst jaunus draugus, pētot Romu, Neapoli, Indiju un Bali.

"Lizija Makgvaira" ("The Lizzie McGuire Movie")

Jaunieši dodas ceļojumā uz Romu, tai skaitā arī Lizija. Nonākot Romā, Lizija satiek tur vietējo popzvaigzni septiņpadsmitgadīgo Paulo. Lizijai viņš iepatīkas un viņa vēlas satikties ar Paulo, bet ir problēma, jo skolas direktors ir aizliedzis, bez viņa atļaujas klīst pa Romu. Izrādās, ka Lizija ir ļoti līdzīga Paulo draudzenei, un prese viņu notur par Izabellu.

Filma ir jaunas meitenes Romas sapnis, tajā iekļauti daži no Romas slavenākajiem apskates objektiem.

"Romai – ar mīlestību" ("To Rome with Love")



Izcilais režisors Vudijs Alens mīlestības apliecinājumu skaistākajām Eiropas pilsētām turpina ar filmu par "mūžīgo pilsētu" – Romu, kurā savijas vairāki komiski un romantiski stāsti.

Ja stāsts varbūt nešķiet sevišķi interesants, tad filmu ir vērts noskatīties vien skaisto brīvdabas ainu dēļ, kas uzņemtas Romā. Tā ir filma, kas liek vēlēties rezervēt ceļojumu uz "Mūžīgo pilsētu" ar tās gardo gastronomisko ainu un brīnumiem, ko atklāt.