Mazās zvaigznes, kas kino ātri atmeta ar roku. Māsām Olsenām – 35 

Ja deviņdesmito gadu nogalē, divtūkstošo gadu sākumā jau biji apzinātā vecumā, māsu Olsenu vārds tev noteikti nav svešs. Viņas tika sauktas par vieniem no savas paaudzes spožākajiem spīdekļiem, par ko vislielāko pateicību var teikt situāciju komēdijai "Pilna māja" ("Full House"). Kopš tā laika pagājuši jau 35 gadi, bet par mazajām zvaigznītēm kino pasaulē jau labu laiku nekas nav dzirdēts. Kur viņas pazudušas un ar ko māsiņas nodarbojas šobrīd, pētām turpmākajās rindās.

Mērija Keita un Ešlija Olsenas dzimušas 1986. gada 13. jūnijā Šermanouksā, Kalifornijā. Gluži tāpat kā seriālā, kura loma uzlika viņām zīmogu uz visu dzīvi, arī Olsenu ģimenes mājvietā ļaužu bijis gana daudz. Dvīnēm ir vecāks brālis vārdā Džeimss Trents, kā arī jaunākā māsa Elizabete, kuru mūsdienās varam saukt par vienīgo (un pat ļoti veiksmīgo) Olsenu ģimenes pārstāvi kino industrijā.

Foto: Vida Press

Kad seriālā "Pilna māja" ("Full House") ienāca, precīzāk – tika ienestas Mērija Keita un Ešlija, viņas vēl gulēja ratiņos, taču daudzsēriju kinolentes noslēgumā abas bija sasniegušas jau deviņu gadu vecumu, raksta "Insider". Ar savu bērnišķīgo šarmu ģimenes komēdijā par vientuļo tēvu, kas audzina trīs meitas, viņas atkausēja daudzu sirdis, tāpēc pieprasījumus dvīnītes redzēt uz ekrāniem dienu no dienas tikai auga. Pēcāk mazajām dāmām tapa arī savs seriāls "The Adventures of Mary-Kate & Ashley", bet vēlāk sekoja piedalīšanās seriālā "Two of a Kind" ("Kā divas ūdenslāses"), kurā nu abas varēja vienlaicīgi gozēties TV ekrānos. Projekti viņu rokās bira kā no pārpilnības raga – ar Olsenu dalību tapušas arī tādas filmas kā "Passport to Paris", "Billboard Dad", "Our Lips Are Sealed", "When in Rome" un daudzas citas.

Lai gan varētu šķist, ka tikai ap 20 gadu vecumu viņu karjerām vajadzēja uzņemt patiesos apgriezienus, 2004. gadā Olsenu stūrētais kuģis piestāja krastā. Talanta trūkumu viņas vairs nespēja noslēpt aiz bērnišķīgās neveiklības, tāpēc "New York Minute" kļuva par pēdējo kinolenti, kurā duets atveidoja galvenās lomas. Mērija-Keita pēdējo reizi uz lielajiem ekrāniem mirdzējusi 2011. gada filmā "Beastly", savukārt Ešlija plinti krūmos meta vēl agrāk. Neskatoties uz "New York Minute" neveiksmi, 2004. gads viņām tomēr izrādījās visnotaļ veiksmīgs – abas tieši tajā brīdī nolēma paplašināt savas zināšanas, iestājoties universitātē Ņujorkā, kā arī iegādājās atlikušo daļu kompānijas "Dualstar" (tā bijusi viņu kompānija jau kopš sešu gadu vecuma, tomēr viņām līdz tam pār to nav bijusi absolūta vara), kļūstot par tās vienīgajām īpašniecēm.



Pēc iepriekš lasītā varētu šķist – ja reiz meitenes visu dzīvi pavadījušas kino pasaulē, pa visām citām durvīm viņām ieiet būs teju neiespējami. Taču Olsenas pierādīja pretējo, atrodot savu vietu zem Saules modes pasaulē. Gaidu gaitā viņas nākušas klajā ar vairākām apģērbu līnijām, tostarp "Row", "Elizabeth and James" (par godu māsai un brālim), kā arī "StyleMint" un "Olsenboye", un vēl aizvien ar dažādiem apbalvojumiem turpina droši soļot pa sevis izvēlētās karjeras ceļu.

Vērts piebilst, ka māsiņas izvēlējušās dzīvot salīdzinoši klusu dzīvi, izolējoties no sociālajiem tīkliem, tādējādi par viņu ikdienas gaitām šāda veida publicitātes praktiski nav.

Foto: Reuters/Scanpix

2007. gadā izdevums "Forbes" Mēriju Keitu un Ešliju atzīmēja kā 11. bagātākās sievietes šovbiznesā. Viņu bagātības tolaik bija mērojamas aptuveni 100 miljonos dolāru vērtībā. Starp citu, 2008. gadā māsas sevi centās pierādīt vēl iepriekš neiepazītā pasaulē, izlaižot grāmatu ar nosaukumu "Influence". Tajā māsas vēlējās plašākai sabiedrībai pastāstīt par māksliniekiem un dizaineriem, kas kalpojuši viņām par iedvesmu. Jāteic, ka tas viņām izdevās patiesi labi. Viņas guva panākumus, un grāmata kļuva par bestselleru.

Tiesa, Mērijai Keitai un Ešlijai bija iespēja atgriezties kino industrijā. 2016. gadā seriāla "Pilna māja" varoņi piedzīvoja atkalapvienošanos, kas piecu sezonu garumā šobrīd noskatāma straumēšanas platformā "Netflix" zem nosaukuma "Pilnāka māja". Seriālā redzami visi iemīļotie aktieri, izņemot abas māsiņas. Kāpēc tā? Kā raksta "People", Ešilja producentiem sacījusi, ka kopš 17 gadu vecuma nav bijusi kameru priekšā, tāpēc aktrises ādā vairs nejūtas ērti. Mērija Keita sacījusi, ka tad Mišelas lomā vajadzētu pārkāpt viņai, taču seriāla uzņemšana pārklājusies ar citiem pienākumiem modes pasaulē, tāpēc pievienošanās nebūs iespējama. Kas interesanti, atjaunotā seriāla pirmajā epizodē uz jautājumu "Kur ir Mišela?", tētis Denijs, kā tas realitātē arī bijis, sacījis: "Mišela sūta sveicienus, bet viņa ir aizņemta Ņujorkā, vadot modes impēriju." Pēc tam visi varoņi vairākas sekundes nekustīgi un varbūt pat nedaudz nosodoši skatījās kamerā.

Arī mīlas dzīve māsām Olsenām bijusi diezgan raiba. Viņu partneru izvēle likusi secināt, ka abām sirdij tuvāki ir gados vecāki vīrieši – 2012. gadā Mērija Keita sagāja kopā ar Francijas eksprezidenta Nikolā Sarkozī pusbrāli Olivjē Sarkozī, kurš par mīļoto bija 17 gadus vecāks. 2015. gadā abi apprecējās, taču pēc piecu gadu kopā būšanas šī laulība oficiāli šķirta (vairāk par skandalozo šķiršanos lasi šeit). Savukārt Ešlijas attiecību lauciņā dzirdēti tādi vārdi kā Džareds Leto, Lānss Ārmstrongs un daudzi citi. Tāpat tabloīdi rakstījuši, ka viņai bijušas attiecības ar finansistu Ričardu Saksu, kurš bijis 27 gadus vecāks par Olsenu. "Elle" ziņo, ka šobrīd viņu saista romantiska saikne ar mākslinieku Luisu Eisneru.

Foto: Vida Press

Taču Olsenu vārds kino pasaulē dzirdams vēl aizvien – nu vairs ne savienojumā ar Mēriju Keitu un Ešliju, bet gan jaunāko māsu Elizabeti, kura filmējusies tādās lielbudžeta filmās kā "Avengers", "Captain America: Civil War" un citās, kas nodrošina gan atpazīstamību, gan peļņu. "Man šķiet, ka laika gaitā viņas man devušas daudz mazu padomu," intervijā "Us Weekly" sacījusi Elizabete, norādot, ka ieteikumi bijuši par sadarbības partneriem vai ietvēruši atsauksmes. Viņa gan piebildusi, ka, gatavojoties lomām, nevēršas pie savām dvīņu māsām pēc palīdzības.

Kas interesanti, intervijā "Off Camera" Elizabete arī dalījusies ar mantru, kuru Mērija Keita un Ešlija viņai reiz teikušas. "Iespējams, tas kādā brīdī nāca no tēva, taču galvenā doma – vārds "nē" jau sevī ietver veselu teikumu. Un man tas ļoti iepatikās, jo īpaši kā sievietei," viņa atklājusi. "Tu vienkārši vari pateikt "nē", un man tas ļoti patīk itin visās dzīves jomās." Šis video izpelnījās milzīgu popularitāti "TikTok" platformā, vēsta izdevums.