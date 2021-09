Meksikāņu izcelsmes dīva, kuru ne ar vienu nesajauks. Ugunīgajai Salmai Hajekai – 55 

Kopš Salma Hajeka uzmirdzēja pie Holivudas debesīm, viņas zvaigzne nav izdzisusi vēl līdz šai baltai dienai. Tas, protams, ir ne bez iemesla, jo talantīgā un ugunīgā aktrise ar savu izcilo aktierspēli ne tikai papildinājusi daudzas kinolentes, bet arī iznesusi tās uz saviem pleciem. Suminot Hajeku 55. dzimšanas dienā, atskatīsimies uz viņas lielākajiem veikumiem kino industrijā, kā arī jaunumiem, kurus drīzumā no aktrises sagaidīsim.

Hajeka dzimusi 1966. gada 2. septembrī, Meksikā. Kad divpadsmit gadu vecumā Kajeka vietējā kinoteātrī redzējusi filmu "Willy Wonka & the Chocolate Factory", viņa sapratusi, ka mazās meitenes sapnis ir kļūt par aktrisi. Dzīvē tomēr viss sagriezās tā, ka jaunā sieviete iestājās universitātē, lai studētu politikas zinātni, taču drīz vien viņa studijas pameta, lai izkoptu savu aktrises talantu.

1989. gadā Hajekai tika uzticēta Terēzas loma ziepju operā, kas padarīja viņu par zvaigzni dzimtajā Meksikā. Tomēr jau tajā laikā Hajekai nebija prātā apmierināties ar mazumiņu. Viņai bija lieli plāni, un, lai tos sasniegtu, nācās seriālam teikt ardievas.

Deviņdesmito gadu sākumā Hajeka pārvācās uz Losandželosu, lai izkoptu savu angļu valodu un kļūtu par aktrisi. Pēc vairākām mazām lomiņām viņai pavērās iespēja piedalīties filmā "Desperado" kopā ar leģendāro Anotnio Banderasu. Tieši loma šajā kinolentē viņai palīdzēja iegūt plašāku atpazīstamību un iespējas pielīties citās filmās, piemēram, "Fools Rush In" (1997), "The Faculty" (1998) un "Wild Wild West" (1999).

Vienai nelielai lomai sekoja nākamā, līdz Hajeka nolēma realizēt vienu no savām iecerēm un dibināt producentu kompāniju "Ventanarosa". Aktrises aizrautīgā degsme filmu veidošanas lauciņā deva iespēju viņai iejusties savā sapņu lomā, attēlojot Frīdu Kalo 2002. gada filmā "Frida". Ar šo vēsturisko atveidojumu Hajeka nopelnīja gan "Oskara", gan arī "Zelta globusa" nominācijas.

Pēc šī panākuma viņas karjera uzņēma jaunus apgriezienus – Hajekai tika uzticēts režisēt 2002. gada filmu "The Maldonado Miracle", kā arī dota iespēja turpināt savas aktrises gaitas. Viņa parādījusies dažāda žanra projektos, pagūstot pagozēties kā komēdijās, tā arī asāka sižeta filmās. Kādu brīdi Hajeka bija piebremzējusi savu karjeru, lai lolotu ģimeni, taču pēdējā laikā par viņu kino lauciņā dzirdam aizvien vairāk un vairāk.

Kuri tad saucami par Hajekas kartākajiem un jaunākajiem veikumiem? Viens no tiem, kas slēpjas zem nosaukuma "Killera sievas miesassargs" ("The Hitman's Wife's Bodyguard"), šobrīd skatāms kinoteātros visā Latvijā. Kinolente ir turpinājums 2017. gada asa sižeta komēdijai "Killera miersassargs" ("The Hitman's Bodyguard"), kurā Hajekai uzticēta killera sievas Sonjas loma. Kā jau vēsta pats nosaukums, tēls, kas jaunākajā veikumā visus ievelk pamatīgās nepatikšanās, ir tieši Hajekas bēdīgi slavenā varone.

Savukārt novembrī uz ekrāniem iznāks viena no pēdējā laika visgaidītākajām filmām – absolūts jaunums supervaroņu pasaulē ar nosaukumu "Mūžīgie" ("The Eternals"). Kas ir "Eternals"? Tā ir vesela komanda vēl neredzētu tēlu – nemirstīgu, mistisku būtņu –, kas dzīvojuši blakus mums, cilvēkiem, pēdējos septiņus tūkstošus gadu. Un Hajeka ir viena no viņiem.

Trīs lietas – labas lietas, tāpēc vari savā plānotājā šogad ierakstīt vēl vienu tikšanos ar šarmanto Hajeku. Šoreiz runa ir par drāmu "House of Gucci", kas atklās stāstu par Guči dinastiju un Mauricio Guči noslepkavošanu. Itāļu modes nama vadītājs 1995. gadā tika nošauts pasūtījuma slepkavībā, bet notiesāta tika viņa bijusī sieva Patrīcija, kuru viņš bija pametis jaunākas sievietes dēļ.

Filmas pamatā ir 2001. gadā izdotā grāmata "Guči nams: sensacionāls stāsts par slepkavību, ārprātu, greznību un alkatību".