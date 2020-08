Minjoni runā spāniski un franciski: interesanti fakti par populārām multfilmām 

Teju neviens bērns nav izaudzis bez animācijas filmām. Neskatoties uz to, ka mūsdienās pieejamas daudz jaunas un neredzētas multfilmas, nereti vecāki pieturas pie klasiskiem darbiem, no kuriem liela daļa 21. gadsimtā ieguvuši jaunu elpu. Ko interesantu slēpj pasaulslavenas multfilmas, par kurām šķiet, ka visu jau zinām, lasi turpinājumā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Rotaļlietu stāsts 2" gandrīz tika izdzēsts



Komanda, kas pieslēdzās pie "galvenās mašīnas", kurā tika glabāta animācijas filma "Rotaļlietu stāsts 2", netīšām izdzēsa 90 procentus no darba, ko "Pixar" komanda bija paveikusi ar to. Kā rakstīts portālā "Mental Floss": "Ātri tika izdomāts plāns datu atjaunošanai no parastā sublikāta, kas nozīmēja, ka būtu pazaudēta tikai puse darba dienas. Bet dublēšanas sistēma nebija izdevusies. Par pārsteigumu "Pixar" nebija "Rotaļlietu stāsta 2" kopijas sava servera failos." Par laimi filmas tehniskajai režisorei bija kopija, ar kuru viņa strādāja no mājām, un beigu beigās liela daļa no zudušā tā tika atjaunota.

Žurku kā mājdzīvnieku bums pēc filmas "Gardēdis"



Pēc 2007. gada filmas panākumiem, kas stāsta par mīļo, kulinārijas iedvesmoto parazītu, bērni visur vecākiem jautāja: "Vai es varu tādu dabūt? Es apsolu, ka par to parūpēšos." Tāpat novērots, ka mājdzīvnieku žurku pārdošanas apjomi pēc filmas izlaišanas pieauga par 50 procentiem. Diez cik daudz no šīm žurkām uzreiz kļuva par vecāku atbildību...

Klauna zivju pazušana pēc "Meklējot Nemo"



Tieši tāpat kā lolojumdzīvnieku žurku vilnis, klaunzivju populācija to dabiskajos biotopos strauji kritās pēc tam, kad tika izlaista filma "Meklējot Nemo", kurā galvenajā lomā ir šīs sugas pārstāvis. Jūras biologi ziņoja, ka Austrālijas rifos, kuros šīs zivis dzīvo, to skaits samazinājies pat par 75 procentiem.

"Augšup" redzami 10 297 baloni



Animatori, kas veidoja balonu kārtojumu filmā "Augšup", patiesībā katru no tiem radīja atsevišķi. "Viss no mājas skursteņa nākošais balonu kārtojums ir piepildīts ar neskaitāmi daudziem maziem baloniem. Mēs nesimulējām tikai ārējo apvalku," portālam "Tech Radar" atklāj filmas efektu mākslinieks Džons Reišs. Precīzs balonu skaits – 10 297.

Dambo gandrīz nokļuva uz "Time" vāka

Žurnālam "Time" bijis plānā Dambo godināt kā "Gada zīdītāju", taču pirms vēsturiskā izdevuma iespiešanas pasaule piedzīvoja uzbrukumu Pērlharborai, raksta "Insider". Šī iemesla dēļ "Time" pārstāvji nolēma Dambo portretu aizstāt ar nopietnāku vāka attēlu, tomēr animācijas filmas zilonēnam kā gada zīdītājam tika atvēlēts atsevišķs raksts.

Minjoni runā spāņu, franču un angļu valodās

Skatoties daudziem tik iemīļotās "Dispicable Me" daļas, lielu popularitāti guva Grū dzeltenie rokaspuiši jeb minjoni, kuru runāšana varētu tikt salīdzināma ar nesaprotamu bubināšanu. Taču patiesībā minjonu valoda nesastāv no neeksistējošiem vārdiem – tādi patiesi dzirdami spāņu, angļu un franču valodās. Kā raksta "Hollywood Reporter", nereti dzirdamas arī atsauces uz dažādiem ēdieniem, piemēram, "poulet tiki masala" franču valodā apzīmē indiešu vistas ēdienu.

"Karalim lauvam" bija plānots cits nosaukums

"Karalis lauva" ir viena no animācijas filmām, kuru mūsdienās daudzas ģimenes skatījušas ne vienu reizi vien. Lai gan šis nosaukums šobrīd šķiet kā naglai uz galvas, sākotnēji interesentus bijis plānots ar šo stāstu iepazīstināt zem cita – "Džungļu karalis". Arī šis nosaukumus uzrunājis daudzus, taču ātri vien nācies atskārst, ka lauvas džungļos nedzīvo, tāpēc šāda savienojuma iekļaušana būtu pretstatā ar dabas kārtību.

"Skaistules un briesmoņa" galvenajā tēlā saskatāmi dažādi dzīvnieki

"Disney" animators Glens Kīns filmas briesmoņa ārējo tēlu "salipinājis" no dažādiem dzīvniekiem. Ļoti iespējams, katrs skatītājs Briesmonī redz vienu radījumu, taču patiesībā viņa krēpju izskats aizlienēts no lauvas, bārda un seja no bifeļa, uzacis no gorillas, ķermenis no lāča, bet kājas – vilka. Savukārt acis izveidotas pēc cilvēka līdzības.

Pokahontai bija plānots cits sabiedrotais



Pirms jenota Meko un kolibri putniņa parādīšanās scenārijā, Pokahontai bijis ieplānots cits sabiedrotais – runājošs tītars ar vārdu "Redfeather", kas sasaucas ar tēla sarkanajām spalvām. Plānots, ka to ierunās aktieris Džons Kendijs, taču vīrieša nāve 1994. gadā pilnībā esošās mainīja iestrādes.