Ne tikai Džonija Depa bijusī sieva. Aktrisei Amberai Hērdai – 35 

Kad presē lasāms Amberas Hērdas vārds, lielākoties tas saistīts ar šķiršanās epopeju no kapteiņa Džeka Sperova jeb cita Holivudas spīdekļa Džonija Depa. Taču Hērdas kabatā ir ne tikai skandāli, bet arī pozitīvi vērtēti darbi un piedalīšanās populārās kinolentēs, tostarp "Akvamens", "Taisnības līga" un "Laipni lūgti Zombijzemē"!

Jubilāre Hērda dzimusi 1986. gada 22. aprīlī, Ostinā, Teksasā, taču viņas radu raksti sniedzas tālu aiz Amerikas krastiem. Aktrisei senčos ir briti, īri, vācieši, skoti un velsieši, raksta portāls "Imdb". Jaunā meitene jau 17 gadu vecumā zināja, ka viņas vieta ir uz skatuves, tāpēc sakrāmēja čemodānus, pameta skolu un devās uz Losandželosu pretim savam sapnim.

Pirmo reizi simpātiskā aktrise par sevi plašākai auditorijai lika uzzināt, piedaloties "Oskaram" nominētajā filmā "North Country", kurā viņa atmiņu uzplaiksnījumos atveidoja Šarlīzes Teronas varoni, savukārt tā nopietnāk aktieru pulkā viņa sevi pieteica ar iepriekš minēto "Laipni lūgti Zombijzemē", kas uz ekrāniem nonāca 2009. gadā. Gadu iepriekš viņa atveidoja galvenās lomas tādas kinolentēs kā "Nekad nepadodies" ("Never back down"), un "Ananasu ekspresis" ("The Pineapple Express"), bet no portfolio vēl izceļamas filmas "Maģiskais Maiks XXL" ("Magic Mike XXL") un "Trakais brauciens" ("Drive Angry").

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Viena no karjeras lielākajām un arī pēdējo gadu lomām Hērdai nākusi no komiksu pasaules. 2017. gada "Taisnības līgā" viņa atveidoja Meru, bet gadu vēlāk varones kurpes vēlreiz nospodrināja "Akvamenā". Starp abiem galvenajiem varoņiem uzplaukusi romantiska dzirkstele, taču, kā stāsts attīstīsies, redzēsim turpinājumā, kas iznāks 2022. gada decembrī.

2011. gadā tika uzņemta "Ruma dienasgrāmata", kurā Hērdas ekrāna partneris bija Džonijs Deps. Vārds pa vārdam, skaties pie skatiena un starp abiem uzplauka simpātijas, kas pēcāk pārauga nopietnās attiecībās. Četrus gadus vēlāk aktieru pāris privātā ceremonijā savā Losandželosas mājā mija gredzenus, taču jau pēc 15 mēnešiem Hērda iesniedza laulības šķiršanas prasība. Pēcāk viņa apsūdzēja Depu vardarbībā, un viņu ķildas nonāca tabloīdu virsrakstos. Aktieris, kurš līdz tam vismaz publiski bija radījis īsta miera mikas iespaidu, saskaņā ar aktrises apgalvoto uzbrucis viņai un viņa baidījusies par savu dzīvību. Hērda iesniedza prasību tiesā. Kopš aktrise Depu apsūdzēja par viņas sišanu un telefona iemešanu sejā, aktierim tika dots rīkojums ar sievu nesazināties un no viņas uzturēties ne mazāk kā 90 metru attālumā.

2016. gada vasarā Holivudas zvaigžņu pāris panāca ārpustiesas vienošanos, aktrisei atsaucot iesniegumu par vardarbību. Abi vienojās, ka ka Deps Hērdai maksās septiņus miljonus dolāru, kurus viņa ziedos labdarībai. Taču ar to vēl arī viss nebeidzās – Deps 2019. gadā turpināja tiesāties ar bijušo sievu par viņa apmelošanu presē, kā arī iesniedza prasību pret tabloīdu "The Sun", kas kādā publikācijā viņu nosauca par "sievu sitēju".

Pēc šķiršanās no Depa aktrise uzsāka attiecības ar vēl kādu ļoti slavenu un pasaulē atpazīstamu vīrieti. Tas bija amerikāņu-kanādiešu miljardieris, tehnoloģiju kompāniju "SpaceX" un "Tesla" dibinātājs Īlons Masks. Ilgas gan šīs attiecības nebija, un jau dažus mēnešus vēlāk ārzemju mediji ziņoja par romantiskās saiknes pārtrūkšanu.

Hērda jau kopš vidusskolas laikiem darbojusies kā sabiedriskā aktīviste, atbalstot un publiski runājot par dažādām ar cilvēku tiesībām saistītām tēmām. Kā raksta portāls "Hollywood Reporter", vidusskolas laikā viņa iepazinās ar kādu "American Civil Liberties Union" lietu, kurā pusaudzim nebija ļauts uz izlaidumu iet kopā ar sava dzimuma pārstāvi. Viņa toreiz noziedoja 25 dolārus, kas studentam ir gana ievērojama summa, jo tie atbalstīja viņai līdzīgos.

Tāpat Hērda publiski aktualizējusi vardarbības tēmu ģimenē, aicinot neklusēt un nepalikt par upuriem. Starp darbu un privātos dzīvi viņa atradusi arī laiku, lai dotos uz Jordāniju kopā ar "Syrian American Medical Society" un palīdzētu Sīrijas bēgļiem. Aktrise darbojusies arī tādās organizācijās kā "Amnesty International", "Smile Train" un "Planned Parenthood", raksta "Forbes".

Lai gan viņa ar savu degsmi par labāku sabiedrību daudz laika ārpus Holivudas starmešiem, aktrise norāda – industrijas iekšienē daudz kam būtu jāmainās. Tas, ko Hērda pati var darīt lietas labā, ir nepiekrist lomām, kuras sievieti parāda kā objektu. Intervijā "The Hollywood Reporter" viņa atminas "Taisnības līgas" režisoru Zeku Snaideru, kurš Meras lomu redzēja kā "karalieni – cīnītāju, ar kroni un zobenu". "Spēcīga, patstāvīga supervarone. Sapratu, ka ar tādu lomu es varētu sadzīvot," tā Hērda.