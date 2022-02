'Netflix' izziņo potenciālos grāvējus, kurus redzēsim 2022. gadā 

Straumēšanas platforma "Netflix" laidusi klajā reklāmas rullīti, kurā demonstrē 2022. gada 28 gaidītākās oriģinālfilmas. Vietne šobrīd ieņem līderpozīciju straumēšanas pakalpojumu klāstā pēc kopējo abonamentu skaita, apsteidzot tādus milžus kā "Amazon Prime Video", "Disney+", "HBO Max" un daudzus citus. "Netflix" pašlaik ir vairāk nekā 200 miljoni abonentu visā pasaulē, ziņo kinopreses līderis "The Hollywood Reporter".

Pakalpojumā "Netflix" ir daudz izcilu oriģinālfilmu un seriālu. 2021. gadā gigants izlaida simtiem jaunu seriālu un sezonu, tostarp "Cobra Kai" 4. sezonu, "The Witcher season" 2. sezonu, "Squid Game", "You" 3. sezonu, "Sex Education" 3. sezonu, "Sweet Tooth" un citus. Runājot par filmām, "Netflix" pasauli iepazīstināja arī ar vairākiem augsta līmeņa projektiem, no kuriem daudzi pārspēja pat rekordus, tostarp Dveina Džonsona, Raiena Reinoldsa un Galas Gadotas megahits "Red Notice".

3. februārī "Netflix" laida klajā treileri gaidāmajam 2022. gada filmu blokam – sākot ar asa sižeta un zinātniskās fantastikas lielbudžeta filmām, beidzot ar komēdijām un bērnu filmām.

Straumēšanas pakalpojums, kuram visā pasaulē ir 222 miljoni apmaksātu abonentu, šogad plāno izlaist vienu jaunu filmu nedēļā, un "Knives Out 2" tiek uzskatīta par vienu no dārgakmeņiem.

"Netflix" pagājušajā gadā iegādājās tiesības uz diviem turpinājumiem augstāk minētajā franšīzē, kurā piedalās Daniels Kreigs. Kopējās izmaksas – 469 miljoni ASV dolāru. 21. janvārī "Netflix" akcijas samazinājās pēc tam, kad uzņēmums prognozēja lēnāku abonentu skaita pieaugumu nākotnē. Pagājušajā nedēļā tās atkal palielinājušās, taču janvāra maksimumu sasniegt nav izdevies.

Treilerī vislielāko uzmanību izpelnījušies tādi grandi kā Raiena Reinoldsa jaunais piedzīvojums ceļojumā "The Adam Project", Džeisons Momoa filmā "Slumberland", Kriss Hemsvorts filmā "Spiderhead", Džona Hils un Edijs Mērfijs filmā "You People", kā arī Džeimijs Fokss ("Day Shift", "The Cloned Tyrone") un Adams Sandlers ("Hustle", "Spaceman"). Šie aktieri 2022. gadā veic dubultus pienākumus galvenajās lomās.

Lūk, jau paziņotie filmu iznākšanas datumi!



4. februārī: "Through My Window" (A Través De Mi Ventana)

11. februārī: "Bigbug", "Tall Girl 2" un "Love and Leashes"

18. februārī: "Texas Chainsaw Massacre"

25. februārī: "A Madea Homecoming"

2. martā: "Against the Ice"

3. martā: "The Weekend Away"

11. martā: "The Adam Project"

17. martā: "Rescued by Ruby"

18. martā: "Windfall" un "Black Crab"

15. aprīlī: "Choose or Die"

22. aprīlī: "Along for the Ride"

28. aprīlī: "Bubble"

11. maijā: "Operation Mincemeat"

13. maijā: "Senior Year"