No aktieru sastāva līdz sižetam: viss, kas jāzina par filmu 'Babilona' 

Filmas "La La Land" režisora Demjena Šazela jaunās kinolentes "Babilona" pirmizrādes nedēļa ir klāt! Un ne tikai režisors piesaista mūsu uzmanību, bet arī fakts, ka pēc kopīgas piedalīšanās 2019. gada filmā "Reiz Holivudā" ("Once Upon a Time in Hollywood"), Breds Pits un Margo Robija ir atkal apvienojušies šajā ekstravagantajā kino darbā. Esam izveidojuši noderīgu ceļvedi visam, kas būtu jāzina par godalgotā režisora ​​nākamo projektu. Pačukstēsim, ka labā lieta ir tāda, ka nav ilgi jāgaida, lai savām acīm redzētu filmu "Babilona", jo tās pirmizrāde ir 20. janvāris (filmas īpašie pirmizrādes seansi jau 19. janvārī).

2020. gada janvārī Breds Pits, piedaloties "Zelta globusa" pasniegšanas ceremonijā, par filmu izteicās: "Režisors Demjens Šazela skatās uz mēmo filmu laikmetu un mēmā filmu laikmeta nāvi. Tas ir patiešām labi!"

Par ko tad īsti ir "Babilona"?

Filmas sižets atspoguļo vairāku varoņu karjeras uzplaukumu un kritumu Holivudas pārejā no mēmām uz skaņu filmām 20. gadu beigās, tas ir stāsts par lielām ambīcijām un dzīvi, it kā rītdienas nebūtu. Filma seko topošajai aktrisei vārdā Nellija (atveido Robija) un filmu zvaigznei Džekam (atveido Pits) nevaldāmas dekadences un samaitātības laikmetā Holivudā. Filma tiek pieteikta kā "episka oda Holivudas Zelta laikmetam".

"Es gribēju iemūžināt, cik šī pasaule ir liela, drosmīga, nekaunīga (valdonīga) un nepiedodoša," sacīja filmas režisors žurnālam "Vanity Fair". "Tas patiešām bija mežonīgs Rietumu periods šiem cilvēkiem, kad viņi cēlās un krita, cēlās un krita, atkal cēlās un krita..." Sarunā ar "Vanity Fair" viņš filmu raksturoja kā vissarežģītāko projektu, pie kura viņš jebkad strādājis.

Filma ir nominēta "Zelta globusam" piecās kategorijās – balvas gaida teju visi galveno lomu atveidotāji, tāpat "Babylon" pretendē uz godalgu kategorijā "Labākā filma – mūzikls vai komēdija" un "Labākais skaņu celiņš".

Foto: Publicitātes materiāli, © Paramount Pictures, 2022.

Kas ir aktieru sastāvā?



Daudz cilvēku! Protams, ka Robija un Pits nav vienīgās galvenās slavenības aktieru sastāvā. Tobijs Magvairs, Djego Kalva (nesen parādījās "Netflix" seriāla "Narcos: Mexico", viņš spēlēs trešo galveno lomu. Lai gan viņa vārds, iespējams, tagad nav plaši pazīstams, "Babilona" noteikti viņam liks kļūt par vienu no karstākajiem vārdiem kino pasaulē), Ēriks Roberts, Olīvija Vailda un vēl daudzi citi ir jaunākās kinolentes "Babylon" lomu atveidotāji.

"Ziniet, kas bija maģisks, strādājot ar viņiem pie šī darba? Katrs no viņiem jutās tā it kā patiešām spētu padarīt izrādi par vispersoniskāko, ko viņi ir paveikuši," par Pita un Robijas darbu sacīja režisors.

2022. gada novembrī Roberts (savā laikā bija ļoti populārs aktieris), kurš filmā atveido Robijas varoņa tēvu, intervijā laikrakstam "The Hollywood Reporter" uzteica Robijas sniegumu: "Es jums pateikšu vienu lietu: Margo Robija par šo lomu iegūs Kinoakadēmijas balvu," sacīja aktieris. ""Babilonai" viņa sniedza visneticamāko sniegumu, kādu jebkad esmu līdz šim redzējis."

Savukārt pati Robija, runājoties ar "Vanity Fair", "Babilonas" filmēšanu raksturoja kā savas dzīves "labāko pieredzi". Pirms došanās uz filmēšanas laukumu Robija pētīja Klāras Bovas (amerikāņu aktrise, kura pazīstama ar mēmā kino karjeru 1920. gados, kopumā filmējusies 46 mēmajās un 11 skaņu filmās) dzīvi un darbu, kas bija viņas tēla sākotnējā iedvesma.

Filmas publicitātes materiāli par filmu!

Un filmas publicitātes materiāli par kostīmu dizainu!

Ar šiem "making of" materiāliem padalījās "Labs Kino" komanda.

Vai ir oficiāls "Babilonas" treileris?

Filmas oficiālais treileris tika izlaists 13. septembrī, kurā redzama Robijas varone Nellija, lietojot kokaīnu. Viņa saka: "Tas rakstīts zvaigznēs. Es esmu zvaigzne. Ja man būtu nauda, es to notriektu tikai izklaidei, saproti? Nevis garlaicīgām lietām, kā nodokļi. Es gribu, lai visi pastāvīgi ballējas."

Pēc tam reklāmas rullītis pievēršas Pitam. "Kad pārcēlos uz Losandželosu, uz visām durvīm bija rakstīts: "Aktieriem un suņiem ieeja aizliegta." Es to mainīju!" stāsta Pita varonis Džeks.

Pārējā treilera daļā ir attēlotas vētrainas ballītes, bīstamu ieroču izšaušana un potenciālā cīņa starp Nelliju un čūsku, kad viņa vaicā: "Kurš vēlas redzēt manu cīņu ar čūsku?" Vienkārši sakot, treileris kliedz par apjukušo Holivudu.

Kad un kur tika filmēta "Babilona"?



"Babilonu" sāka filmēt 2021. gada 1. jūlijā saskaņā ar stingriem Covid-19 protokoliem pēc tam, kad sākotnēji filmēšanu bija plānots uzsākt jau 2020. gada vidū. Tā galvenokārt notika Losandželosas apgabalā. Filma iezīmēs režisora līdz šim dārgāko projektu ar aptuveni 78 miljonu ASV dolāru budžetu. Filmēšana beidzās 2021. gada 21. oktobrī.

Kad gaidām "Babilonas" pirmizrāde?

Kā jau minējām – pavisam drīz! Tas notiks jau ceturtrdien – 19. janvāra vakarā filmas īpašajos pirmizrādes seansos "Forum Cinemas LV" un "Cinamon Latvija" Rīgā un Liepājā, kur par lielisku svētku gaisotni un pārsteigumiem parūpējušies pasākumu rīkotāji un atbalstītāji! Filma uz ekrāniem visā Latvijā – no 20. janvāra!

"Babylon" vēlas kļūt par vienu no gada garākajām filmām līdzās decembra izlaidumam "Avatar: The Way of Water". Filmas kopējais ilgums ir trīs stundas un septiņas minūtes.

