Noziegumam pa pēdām. Ziņkārīgajai Misis Flečerei jeb Andželai Lensberijai – 95 

Dzirdot vārdu Džesika Flečere, vien retajam nav skaidrs, ka runa ir par atjautīgo dāmu no seriāla "Noziegumam pa pēdām" ("Murder, She Wrote"), kuru ārpus filmēšanas laukuma sauc Andžela Lensberija. Šī loma aktrisei seko visu dzīvi gluži tāpat kā Flečerei slepkavības, nemaz neskatoties uz to, ka Lensberija šogad atzīmē jau godājamo 95. dzimšanas dienu.

1925. gada 16. oktobrī dzimusī Lensberija ir viena no nedaudzajām aktrisēm, kuras karjeras pirmsākumi meklējami Holivudas zelta laikmetā, veiksmīgi turpinoties nākamajās desmitgadēs. Ziņkārīgā rakstniece Flečere, kuras prāts un enerģija palīdzējusi atrisināt desmitiem slepkavību, 12 sezonas izklaidējot seriāla "Noziegumam pa pēdām" skatītājus, ir britu aktrises zināmākā loma. Kas interesanti, pēc Lensberijas domām sākotnējais Flečeres tēls bijis savāds un ekscentrisks, vēstī BBC. "Un es padomāju – padarīsim viņu par gudru sievieti," aktrise skaidrojusi. "Kad bijām pabeiguši, viņa atkal bija atradusi savu jēgu kā sieviete, viņa bija pievilcīga, ar kavalieriem zem rokas un skaistu garderobi."

Aktrises kontā netrūkst arī citu spilgtu kinolomu. Aizvadītā gadsimta četrdesmitajos un sešdesmitajos gados viņa trīs reizes nominēta "Oskara" balvai, bet 2014. gadā aktrise arī saņēma zelta statueti – goda "Oskaru" par neaizmirstamu tēlu radīšanu un daudzu aktieru paaudžu iedvesmošanu. Viena no pēdējām filmām ar viņas piedalīšanos iznāca 2018. gadā – tā bija "Mērijas Popinsas atgriešanās", parādot, ka aktierprasme un mīlestība pret darbu nekur nav zudusi. Kinolentē viņa uzmirdz ar tādām zvaigznēm kā Merila Strīpa, Emīlija Blanta un Kolins Fērts.

Lensberijas šarmu, kas palīdzējis viņai kļūt par vienu no atpazīstamākajām aktrisēm pasaulē, iespējams novērtēt arī 1944. gada filmā "Gaslight", "The Picture of Dorian Gray", "Nanny McPhee", "Death on Nile" un daudzās citās. 2016. gadā aktrise iepriecināja "Beauty and the Beast" fanus. Atzīmējot "Disney" studijas klasikas 25. jubileju, aktrise sniegusi priekšnesumu, izrādot arī savas vokālās prasmes.

Kā raksta BBC, 95 gadu vecumā Lensberija faktiski ir vienā vecumā ar karalieni Elizabeti II (Lensberija ir sešus mēnešus vecāka), un šīm divām sievietēm noteikti ir vairākas kopīgas iezīmes: viņas ir spēcīgas un dzīves gudras, taču tajā pašā laikā dabiskas, sievišķīgas un pievilcīgas dāmas, kas godājamajā vecumā par savu izskatu nevar sūdzēties. Jāpiebilst gan, ka 1976. un 1987. gadā aktrisei veiktas plastiskās operācijas kakla izskata uzlabošanai. Aktrise gan pati vienmēr noliegusi, ka viņa būtu mākslīgi uzlabojusi savu seju. Deviņdesmitajos gados aktrisei diagnosticēja artrītu, 1994. gadā viņai pārcieta nopietnu gūžas operāciju, bet 10 gadus vēlāk – arī ceļa aizvietošanas operāciju.

Aktrises lielā dzīves mīlestība bija tā paša aroda meistars, brits Pīters Šovs. Laulībā viņi nosvinēja arī zelta kāzu jubileju, līdz pēc kopā nodzīvotiem 54 gadiem laulātos šķīra nāve. 2003. gadā vīrs noslēdza cīņu ar sirdskaitēm, atstājot Lensberiju atraitnes statusā. Šajā laulībā dzimuši divi bērni – Entonijs un Deidre. Kā intervijā atzinusi aktrise, viņa nožēlo, ka pagātnē nav pavadījusi vairāk laika ar savu ģimeni.

Taujāta par savu 95. dzimšanas dienu, Lensberija izdevumam "Mirror" uzsver, cik gan ļoti viņai dzīvē paveicies. "Man ir bijis dota tā laime būt daļai no šīs dzīves, darot savu sirdslietu – izrādot aktierprasmes un izklaidējot auditorijas visā pasaulē." Aktrise jūtas priecīga par iespēju dzimšanas dienu pavadīt kopā ar ģimeni Kalifornijā, kā arī izsaka savu līdzjūtību tiem, kuri šajā pandēmijas laikā iziet grūtam dzīves posmam.

Šogad aprit 78 gadi, kopš viņas pirmā līguma parakstīšanas Holivudā. Runājot par vecumu, Lensberija norādījusi, ka īsti nekad nav pievērsusi uzmanību gadu skaitlim pasē. "Tas ir kā braukt ar riteni – es uzlieku kāju uz pedāļa un braucu. Par apstāšanos es nedomāju."