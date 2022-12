Oskara Lepera mīļākās Ziemassvētku filmas 

Ziemassvētku filmu cienītājiem straumēšanas platformas katru gadu piedāvā daudzveidīgu saturu ar virkni jaunu svētku filmu. Tāpēc garās svētku brīvdienas ir ideāli piemērotas, lai nesteidzīgi baudītu klasiskās un iemīļotās filmas. TV un radio raidījumu vadītājs Oskars Lepers dalās ar savām mīļākajām Ziemassvētku filmām, kuras kļuvušas par neatņemamu viņa svētku sastāvdaļu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Gadu no gada aktīvi sekoju līdzi Ziemassvētku filmu repertuāram. Dodu jaunajām filmām iespēju, taču reti kādai izdodas radīt manī to siltuma sajūtu, ko meklēju šajā laikā. Bet ir filmas, kuras skatoties, es zinu, man būs silti un garantētā svētku sajūta būs noķerta. Trīs filmas, bez kurām neiztiek mans svētku laiks, ir "Ziemassvētku jampadracis", "Elfs" un "Cietais rieksts," uzsver TV un radio raidījumu vadītājs Oskars Lepers.

"Ziemassvētku jampadracis" (1993. gada filma)

"Esmu pārliecināts, ka nevienu nesadusmošu sakot, ka trīs lietas, bez kurām nevar iztikt Jāņos ir siers, alus un Mirttante televizora ekrānā. Arī Ziemas saulgriežiem mums ir sava kino klasika, kuru, iespējams, nepelnīti aizēnojis ikgadējais filmu "Viens pats mājās" maratons. Vara Braslas režisētā filma ik gadu man atgādina, cik svarīgi Ziemassvētkus pavadīt ģimenes lokā un, lai arī kādas neražas mūs piemeklētu, tās vienmēr var atrisināt, stāvot apkārt klavierēm un kopīgi uzdziedot," pārdomās dalās Oskars Lepers.

"Elfs" (2003. gada filma)

Ziemassvētku filma, kas stāsta par pāraugušu elfu, kurš no Ziemeļpola dodas uz Ņujorku atrast savu īsto tēvu, ir tieši tik viegla un naiva, lai svētkos liktu pasmaidīt pat drūmākajam Grinčam. Neskatoties uz savu salīdzinoši mazo budžetu, ievērības cienīgs un interesants ir arī filmas uzņemšanas stāsts. Straumēšanas servisā "Netflix" ir pieejama dokumentālo filmu sērija "The movies that made us". Vienā no tās sērijām filmas "Elfs" veidotāji dalās atmiņu stāstos par to, kādām "kupenām" bija jākāpj pāri, lai filma nonāktu pie skatītājiem. Tas vēl vairāk ļaus novērtēt svētku noskaņu, ko uz ekrāniem uzbūra režisors Džons Favro un komiķis Vils Ferels.



"Cietais rieksts" (1988. gada filma)

Ja ir kāda lieta, ko interneta lietotāji prot visaugstākajā līmenī, tad tā ir spēja uzsākt nevienam nevajadzīgas diskusijas. Oskars atzīst, ka reizēm tajās labprāt iesaistās. Diskutējot, vai "Cietais rieksts" ir Ziemassvētku filmu, viņš atzīst: "Es ar abām kājām pārliecinoši nostājos tajā pusē, kas skaļi saka – jā! Un man piekrīt arī filmas scenārija autors Stīvens E. de Souza. Neskaidrību atspēkošanai pietiek ar diviem argumentiem – filmas notikumi norisinās Ziemassvētku laikā un Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Tāpēc, kas gan var būt vēl brīnumaināks, kā Brūsa Vilisa atveidotā filmas varoņa Džona Makleina uzvara pār Hansu Grūberu."

"Samsung Electronics Baltics" veiktās apaujas dati atklāj, ka Latvijas iedzīvotāji straumēšanas platformās patērē dažādu saturu – 92% dod priekšroku filmām, 79% seriāliem, bet 48% izvēlas skatīties koncertus.

Tiešsaistes aptauju veica "Samsung Electronics Baltics" 2022.gada jūlijā sadarbībā ar mediju aģentūru "Starcom". Aptaujā Latvijā piedalījās 300 respondentu.