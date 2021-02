Romantiskais kino – kaislīgi ekrāna mīlasstāsti, kas pārcēlās uz realitāti 

Kādam varbūt šķitīs klišejiski, taču 14. februāris patiesi ir tā gada diena, kurā neviens nepārmetīs, ja skatīsies romantisko kino. Ja tavs kuģis šogad nav uzsācis kursu "Titānika" virzienā, kā arī Rozas un Džeka mīlasstāstu zini jau no galvas, pastāstīsim par filmām, kurās starp galvenajiem varoņiem patiesi uzplauka īstas jūtas, savedot kopā arī otrā ekrāna pusē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daļa no Holivudas skaistākajiem mīlasstāstiem patiesi sākušies filmēšanas laukumā. Lai gan daudzas filmas jau piemirstas, tieši romantiskās attiecības, kuru dzirkstelīte uzšķīlusies, vairākus mēnešus pavadot plecu pie pleca, kļuvušas par leģendārām. Vērts piebilst, ka saskatīšanās uz lielā ekrāna nav nekāda jaunā mūsdienu tendence – to pierādīja arī Hamfrijs Bogarts un Lorēna Bekola ("To Have and Have Not"), kā arī Kārls Geibls un Kerola Lombarda ("No Man of Her Own").

Iedvesmojoties no "Vogue", atklāsim 10 mīlasstāstu aizkulises, kuri, iespējams, rosinās pārskatīt arī kādu vecāku romantisko kinolenti!

"Vicky Christina Barselona" – Penelope Krusa un Havjers Bardems

"Oskarotais" pāris filmēšanas laukumā pirmo reizi sastapās 1992. gadā, uzņemot spāņu drāmu "Jamón Jamón". Toreiz gan šīs attiecības vēl neuzplauka, taču īstais brīdis pienāca 2008. gadā, kad kopā ar Skārletu Johansoni un Rebeku Holu tika uzņemta Vudija Allena filma "Vikija Kristīna Barselona". Divu gadu garumā aktieru romantiskās attiecības bija vairāk privātas nekā publiskas, taču 2010. gadā abu savienība tika reģistrēta arī oficiāli. Krusa un Bardems ir vecāki divām kopīgām atvasēm – dēlam Leonardo un meitai Lunai. Kas interesanti, Luna dzima vienā dienā ar prinča Viljama un hercogienes Katrīnas pirmdzimto.

Aktieru pāris sadarbojies deviņu filmu veidošanā. 2017. gadā iznāca viņu kopdarbs, kas atklāj Pablo Eskobara dzīves līkločus ("Loving Pablo"), savukārt 2018. gadā varējām novērtēt psiholoģisko trilleri "Everybody Knows".