Septiņi ekrāna romāni, kas pārauga laulībās arī dzīvē 

Mēģini iedomāties: tu atrodies romantiskākajā vidē pasaulē, izsakot pašas skaistākās teksta rindas kādam, kura personība ir izdomāta tā, lai būtu pēc iespējas pievilcīgāka. Nav brīnums, ka kinozvaigznes iemīlās uzņemšanas laukumā. Divi cilvēki tik daudz laika pavada kopā? Nu, tad pavisam noteikti tas notiks – ķīmija izveidosies! Zemāk ir norādīti septiņi pāri, kuru ekrānā redzamās sajūtas noveda līdz reālām laulībām.

Dženifera Lopesa un Bens Afleks



Šis ir mīlestības stāsts, kas ilgst jau vairāk nekā 20 gadus. Šīs savienības cienītājiem Dženiferu Lopesu un Benu Afleku labpatika saukt vienā vārdā – "Benifera". Viņu skatieni tā pa īstam sastapās 2003. gadā, abiem strādājot pie filmas "Gigli" veidošanas. Ziņa par romantiskām attiecībām aktieru starpā bija gards kumosiņš slavenību dzīves atspoguļotājiem, kas viņiem sekoja ik uz soļa. Viņu mīlestības stāsts bija zvaigžņots un pats par sevi filmas stāsta vērts: precēta popzvaigzne satiekas ar Holivudas zelta puisi filmēšanas laukumā. Tobrīd viņi nonāca uz slavenību žurnālu vākiem kā sensacionāls pāris.



Viņu otra kopīgā filma bija 2004. gada "Džērsijas meitene"/"Jersey Girl". Tomēr pāris atsauca saderināšanos drīz vien pēc filmas uzņemšanas. Lopesa vēlāk intervijās atklāja, ka Bens salauza viņas sirdi lupatu lēveros. Tikai pavisam nesen (17. jūlijā) senie mīlnieki no jaunības dienām kļuva par precētu pāri. Nu katrs deviņdesmito gadu bērns var mierīgi ticēt patiesai mīlestībai!

Mailija Sairusa un austrāliešu izcelsmes aktieris Liams Hemsvorts

Pāris iepazinās 2009. gadā filmas "Pēdējā dziesma"/"The Last Song" uzņemšanas laukumā, kurā viņi atveidoja pusaudžus, kuri, dzīvojot kādā klusā pludmales pilsētiņā, iemīlas viens otrā. Patiesība nebija tālu no filmas stāsta. Tajā pašā mēnesī pēc filmas iznākšanas pāris apstiprināja savas attiecības. Viņu mīlestības stāstam bija grūti izsekot! Saderinājās jau 2012. gadā, bet gadu vēlāk saderināšanās tika atsaukta un abi pašķīrās. Pēc tam 2015. gadā pāris atkal sagāja kopā un drīz vien paziņoja par atkārtotu saderināšanos. Oficiāli apprecējās 2018. gada 23. decembrī, taču jau 2019. gadā nāca klajā ar paziņojumu, ka nolēmuši pārtraukt savu kopdzīvi. Diemžēl ne katrs stāsts var beigties kā romāns.



Bleika Laivlija un Raiens Reinoldss



Bleika Laivlija un Raiens Reinoldss neapšaubāmi ir valdošais Holivudas pāris, tāpēc ir grūti noticēt, ka viņu pirmsākumi meklējama tik šausmīgas filmas kā "Green Lantern" uzņemšanas laukumā. Nesen rakstījām, ka Raiens Reinoldss nekad nav noskatījies filmu "Zaļais lukturis" līdz galam. Tomēr ir redzējis pietiekami daudz, lai zinātu, ka tā ir katastrofa.



Tātad, lai gan Reinoldss ir atzinis, ka nožēlo savu lomu filmā, tā viņu iepazīstināja ar topošo sievu. Lai gan kādu mirkli abi viens otru vairāk uztvēra kā draugus, viņi vienojās kādā dubultrandiņā, kurā kopā bija katrs ar savu partneri. Kā atzinis Reinoldss, tas bijis mirklis, kad viņu mīlestība burtiski sāka dzirksteļot. Reinoldss un Laivlija apprecējās 2012. gadā, un kopš tā laika viņi ir kļuvuši par galveno duetu uz sarkanajiem paklājiem un "Instagram Lives". Pārim ir trīs kopīgas meitiņas.

Samira Vailija un Lorēna Morelli

Kamēr Samira Vailija un Lorēna Morelli nespēlēja viena otrai pretī, viņas tomēr iemīlējās seriāla "Orange is the New Black" uzņemšanas laukumā. Tolaik Morelli bija precējusies ar producentu un rakstnieku Stīvenu Baziloni, taču 2016. gada intervijā sacīja, ka viņai uzreiz acīs iekrita Vailija pēc tam, kad viņa ieraudzīja viņas seriāla noklausīšanās lenti. Tieši seriāla veidošanas laikā Morelli saprata, ka viņa ir lesbiete. 2014. gadā viņa uzsvēra, ka Vailija, kura tolaik bija vienkārši draugs, palīdzēja tikt galā ar sajūtām par savu seksualitāti. Pāris 2017. gadā apprecējās un pagājušā gadā paziņoja par sava pirmā kopīgā bērna piedzimšanu.



Foto: Vida Press

Mila Kunisa un Eštons Kačers



Milai Kunisai bija vien 14 gadu, kad viņa iepazinās ar Eštonu Kačeru seriāla "That '70s Show" uzņemšanas laukumā. Komēdijas uzņemšanas laikā Kunisa piedzīvoja savu pirmo skūpstu ainu. Zīmīgi, ka tieši ar Eštonu. Lai gan viņš nemaz nezināja, ka tas ir pirmais dokumentētais skūpsts aktrises karjerā. "Es esmu tik priecīgs, ka es to nezināju, pretējā gadījumā tas būtu bijis pārāk liels spiediens," viņš sacīja izdevumam "People".



Abi attiecības uzsāka veidot vien 2012. gada aprīlī pēc "Zelta globusa" balvu pasniegšanas ceremonijas. Pirms tam Milai bija deviņus gadus ilgas attiecības ar Makoliju Kalkinu, kas labāk zināms kā mazais Kevins no Ziemassvētku klasikas – filmām "Viens pats mājās". 2014. gada februārī Kunisa un Kačers saderinājās, bet martā jau apstiprināja, ka gaida pirmdzimto. Savukārt par precētu pāri viņi kļuva 2015. gadā. Gredzeni tika mīti slepenā ceremonijā.

Džeida Pinketa Smita un Vils Smits

Lai gan daudzi šajā sarakstā iekļautie vārdi ir bezgala privāti par savām attiecībām, Džeida Pinketa Smita un Vils Smits – vismaz pēdējos gados – par savām attiecībām ir bijuši ārkārtīgi atklāti (piemēram, Džeida publiski atzinusies, ka vīru krāpusi ar mīļāko). Līdz šim pāris nekad nav filmējies kopā, taču viņi tikās Smita komēdijas "The Fresh Prince of Bel-Air" filmēšanas laukumā. Pinketa-Smita neveiksmīgi piedalījās noklausīšanā uz Smita varoņa draudzenes lomu. Lomu viņa neieguva, taču gadus vēlāk laulātie apprecējās pa īstam.

Foto: Vida Press

Vils Smits ar aktrisi un scenāristi Džeidu Pinketu apprecējās 1997. gadā, pārim ir divi bērni – Džeidans un meita Vilova.

Reičela Veisa un Daniels Kreigs

Vēl viens Holivudas pāris, kas "lido zem tabloīdu radariem", ir Daniels Kreigs un Reičela Veisa. Lai gan tika ziņots, ka viņi pirmo reizi iepazinušies koledžā, kā pāris sāka tikties tikai tad, kad viņi filmējās kopā 2011. gada trillerī "Dream House". Neskatoties uz Veisas iebildumiem pret laulībām, pagāja tikai seši mēneši, līdz viņi privāta ceremonijā Ņujorkā mija gredzenus.



"Es nekad nedomāju, ka apprecēšos," Veisa sacīja izdevumam "The Evening Standard" 2018. gadā. "Tas nebija mans mērķis. Tieši otrādi. Es nevarēju sevi saistīt ar romantiskām komēdijām – šķiet, ka visu to būtība ir laulība. Tad tas vienkārši notika, laimīgā kārtā, nobriedušā brīdī.