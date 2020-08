Septiņkārtējs Džeimss Bonds. Seram Šonam Konerijam – 90 

Ja dzirdams vārdu savienojums "Džeimss Bonds", ļoti iespējams, kā pirmais prātā iezogas skotu aktieris Šons Konerijs, kuru mēdz saukt par visu laiku veiksmīgāko aģenta 007 lomas atveidotāju. Konerijam savas pārliecinošās aktiermākslas un simpātiskās ārienes dēļ izdevusies pat ļoti veiksmīga karjera, uz kuru atskatīsimies viņa apaļajā, 90. dzimšanas dienā.

Konerijs dzimis 1930. gada 25. augustā Edinburgā, Skotijā. Lai gan Holivuda viņu iepazina kā Šonu, patiesībā aktiera pirmais vārds ir Tomass, tāpēc bērnībā viņš tika dēvēts par Tomiju. Viņa māte strādājusi par apkopēju, bet tēvs bijis rūpnīcu palīgstrādnieks un kravas automašīnu šoferis, raksta "Imbd". Pirms Konerijs pievērsās aktiermākslai, kā jauns puisis viņš paspējis pastrādāt arī par par pienvedēju, šoferi, modeli u.c. Tāpat viņš iestājies arī jūras kara flotē, taču veselības problēmu dēļ nosūtīts mājās. Par laiku jūras kara spēkos vēsta arī 16 gados uztaisītais tetovējums, kurā lasāms "Scotland forever" jeb "Vienmēr Skotija", raksta "The Scotsman".

23 gadu vecumā Konerijs pieņēma lēmumu, kas kļuva par pagrieziena punktu viņa karjerā un dzīvē. Jaunajam vīrietim bija jāizvēlas – iet akriermākslas ceļu vai kļūt par profesionālu futbolistu. Lai gan viņa prasmes bija kā radītas, lai ar sportu nodarboties augstākajā līmenī, Konerijs izvēlējās iet kinomākslu, saucot to par vienu no inteliģentākajiem lēmumiem savā dzīvē. Vēl pie tam Konerijs vēlējās kļūt bagāts un, viņaprāt, karjera, kura beidzas ap 30 gadu vecumu, to nenodrošina.

Pirmā lielā Konerija loma bija 1957. gada darbā "No Road Back", kuram pēcāk sekoja "Makbets" un "Anna Kareņina" (1961), kā arī epizodiska parādīšanās vairākos seriālos – "Hell Drivers" (1957), "Citā laikā, citā vietā" (1958) u.c.

Taču "salauzt" lielos ekrānus Konerijam izdevās 1962. gadā, kad viņš pirmo reizi iemēģināja spēkus Džeimsa Bonda tēlā filmā "Dakters Nē". Sākotnēji Bonda "tēvs" Īans Flemings nav bijis īpaši priecīgs par Konerija izvēli Bonda lomai. Viņš tur labprātāk gribējis redzēt Keriju Grantu. Viņa domas pilnībā mainījušās pēc minētas filmas noskatīšanās, nosaucot Koneriju par ideālu Bonda atveidotāju.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Kopumā kā aģents 007 viņš mirdzējis septiņos darbos – "No Krievijas ar mīlestību" (1963), "Zelta pirksts" (1964), "Zibenslode" (1965), "Tu dzīvo tikai divreiz" (1967) un "Dimanti ir mūžīgi" (1971), kā arī filmas "Zibenslode" pārstrādātajā versijā "Nekad vairs nesaki nekad " (1983). Daudzi uzskatīja, ka Konerijs vairs nekad nebūs spējīgs izbēgt no tik spēcīga tēla, tomēr viņš pierādīja pretējo. 1987. gadā par lomu filmā "Neaizskaramie" aktieris nocēla "Oskaru" deguna priekšā pašam Kevinam Kostneram.

Starp citu, Konerijs atteicies no slavenās burvja Gendolfa lomas atveidošanas "Gredzenu pavēlniekā". Kā raksta "The Scotman", savu atteikumu viņš pamatojis ar scenārija neizprašanu. Tāpat viņu neuzrunājis arī 18 mēnešu garais filmēšanas periods Jaunzēlandē.

Pēdējā filma, kurā Koneriju iespējams redzēt, ir "Lielisko džentlmeņu līga", kas tika nodota skatītāju vērtējumam 2003. gadā. Oficiāli savu karjeru Konerijs noslēdzis 2006. gadā, aiz sevi atstājot leģendāru mantojumu Holivudas filmu industrijā.

Konerija dzīvē nav trūcis arī mīlas līkloču. Zīmīgi, ka 1962. gadā, kad iznāca pirmā filma ar viņu kā Džeimsu Bondu, Konerijs pirmo reizi apprecējās. Viņi izredzētā bija Daiena Kailento, ar kuru laulībā arī piedzima dēls Džeisons Konerijs, taču pēc 11 gadus ilgas kopdzīves šī savienība tika oficiāli šķirta. Pēcāk dāmu mīlulis bijis ierauts kaisles virpuļos ar Džilu Sentdžonu, Lanu Vudu, Magdu Konopku. 1975. gadā viņš apprecējās vēlreiz, šoreiz ar Mišelīnu Rokebrunu, ar kuru vēl aizvien ir laulāto draugu statusā.

Aktieris 2000. gadā tika iecelts bruņinieku kārtā un vairākkārt atzīts par "Lieliskāko dzīvo skotu". Žurnāls "People" 1989. gadā viņu titulēja par "Seksīgāko dzīvojošo vīrieti", bet 1999. gadā viņš Lielbritānijā notikušā aptaujā atzīts par "Gadsimta seksīgāko vīrieti".