Skandalozajam un talantīgajam sieviešu mīlulim Alēnam Delonam – 85 

Jā, patiesi, populārā franču aktiera ziedu laikos par turēšanos zem skaistuļa Alēna Delona rokas sapņoja ne viena sieviete vien, tāpēc ne velti pagājušā gadsimta vidū Delons tika uzskatīts par vienu no planētas seksīgākajiem vīriešiem. Taču papildus ārējam skaistumam klāt nāca arī izcilas aktierprasmes, palīdzot Delonam gūt leģendāru statusu kinopasaulē.

8. novembrī aktieris svin savu 85. dzimšanas dienu. Aizvadītā gadsimta sešdesmitajos gados Delons bija viens no Eiropas izcilākajiem aktieriem, viņa kontā ir daudz labu un izcilu kinolomu, bet savas karjeras laikā žilbinošais skaistulis piedzīvojis arī neveiksmes. Par vienu lietu pasaulē gan viņam, šķiet, nekad nav bijis vajadzības īpaši cīnīties – sievietēm viņš allaž paticis.

Slavenais aktieris (īstajā vārdā Alēns Fabjēns Moriss Marsels Delons) dzimis Parīzes pievārtē, Edītes un Fabjēna Delonu ģimenē. Agrā vecāku šķiršanās atstāja pēdas arī uz Delona bērnību. Skolas laikā zēns bijis visnotaļ negants, tāpēc vairākas reizes ticis izslēgts no skolas, tostarp – Romas katoļu internātskolas.

14 gadu vecumā Delons atstāja skolu un strādāja veikalā pie sava krusttēva miesnieka. Vēlāk brašais puisis dienēja Francijas jūras spēkos, un, kā stāstījis daudzās intervijās, 11 mēnešus no četriem dienesta gadiem viņš pavadījis cietumā par disciplīnas pārkāpumiem. Pagājušā gadsimta vidū aktieris strādājis dažādus gadījumu darbus – bijis gan šveicars, gan arī viesmīlis un pārdevējs. Bez līdzekļiem un nākotnes mērķiem viņš kopā ar kādu aktrisi devās uz Kannu kinofestivālu, kur arī sākās skaistuļa kinokarjera. Izmēģināt spēkus aktiera arodā vīrietis nolēma, kad viņam tika dota iespēja piedalīties filmā "When the Woman Butts In", bet par lielo izrāvienu un hitu kļuva filma "Women are Weak", kad skaistuli ieraudzīja arī Amerikas skatītāji. Pirmā iespēja Delonam tika dota ar nosacījumu, ka vīrietis apgūs angļu valodu.

Karjeras sākumposmā Delons bija absolūta sensācija. Izskata dēļ viņam kā uz paplātes piegādāja romantiskā varoņa un smalkjūtīgā mīlnieka lomas – Delons bija kā pāragri mūžībā aizgājušā Džeimsa Dīna franču versija. Starptautisko atpazīstamību viņš nostiprināja ar divām filmām – "Spožajā saulē" 1960. gadā un Lukīno Viskonti filmu "Roko un viņa brāļi". Pēc veiksmīgā karjeras sākuma vīrietis nolēma mest izaicinājumu arī Holivudai, taču šis lēmums nebeidzās ar milzu uzvarām, tāpēc Delons nolēma atgriezties atpakaļ dzimtenē. Viņš atrada jaunu nodarbošanos – kino producēšanu, paralēli atrādot savas aktierprasmes un gūstot atzinīgus novērtējumus tādās filmās kā "Kleina kungs" un "Mūsu stāsts".

Taču uzņēmējdarbība Delonam šķita saistošāka, tāpēc pēc vairākām neveiksmēm dažādos kinoprojektos 1997. gadā viņš paziņoja par karjeras beigām, tomēr ik pa laikam vēl kādā kinolentē parādījies. Starp citu, Delona foto rotā grupas "The Smiths" 1986. gada albuma "The Queen Is Dead" vāciņu.

Dēku Delonam ir bijis daudz, bet visplašāk aprakstītas ir viņa pirmās nopietnās attiecības – 1959. gadā Alēns saderinājās ar kolēģi Romiju Šnaideri. Abi saskatījās filmas "Kristīne" uzņemšanas laukumā un vēl 10 gadus vēlāk filmā "Baseins" demonstrēja tādu jūtu ķīmiju un seksuālo spriedzi, kāda līdz tam kino maz bija redzēta. Starp citu, tolaik Alēns un Romija jau vairākus gadus bija šķīrušies.

Foto: Kadrs no filmas "Baseins"

Sieva Delonam bijusi tikai viena – sešdesmitajos gados pie viņa sāniem sabiedrībā izgāja aktrise un modele Natālija. Tolaik viņa tika uzskatīta par vienu no skaistākajām sievietēm uz planētas un abu savienība sajūsmināja visus Delona fanus. Attiecības gan ilga vien piecus gadus, toties pasaulē nāca Delona dēls Antuāns. Vēl aktierim no citām attiecībām ir meita Anuška un dēls Alans Fabjēns, kā arī vecākais dēls Kristians Ārons, kas piedzima laikā, kad Delons bija kopā ar Šnaideri. Bet viņa nebija Kristiana māte – Romiju Alēns piekrāpa ar vācu modeli Niko, bet abu dēlu uzaudzināja Delona vecāki.

Kā ziņo ārvalstu mediji, dzīvojot Šveicē un pieņemot dubultpilsonību, Delons pēdējos gadus turējis rūpi par saviem daudzajiem biznesiem, paralēli apmeklējot dažādus Eiropas kinofestivālus. Leģendārais aktieris 2019. gada Kannu kinofestivālā saņēma goda "Zelta palmas zaru" par mūža ieguldījumu, kas iepriekš pasniegts Vudijam Alenam, Bernardo Bertoluči, Džeinai Fondai, Klintam Īstvudam, Žanam Polam Belmondo, Anjēzei Vardai un citiem. Jāpiebilst gan, ka ne visi par šo lēmumu bija sajūsmā, raksta "Variety", norādot uz Delona izteikumiem par vardarbīgu attieksmi pret sievietēm un viendzimuma pāru bērnu adopciju.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Pēc dažiem mēnešiem viņa dēls izplatīja skumju paziņoja – tēvs pārcietis insultu. Labā ziņa, ka aktiera dēls uzreiz teksta īsziņā rakstījis, ka dzīvībai svarīgākās funkcijas ir "nevainojamas un viņa stāvoklis stabilizējies, saskaņā ar ārstu teikto". Delona profesionālā komanda pirms tam bija ziņojusi, ka aktieris ir ievietots slimnīcā Parīzē "reiboņa un nelielu galvassāpju dēļ". "Šie simptomi var būt aktiera pārciestas sirds aritmijas dēļ," vēstīja tas pats ziņu avots.