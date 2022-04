'Sliktā vegāne' Sarma: 8 lietas, kas atstātas ārpus 'Netflix' seriāla 

Pēdējo gadu laikā ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka skatītāji ir apsēsti ar krāpnieku drāmām. Bēdīgi slavenais "Netflix" seriāls "Bad Vegan" ieved skatītājus vienā no dīvainākajiem Ņujorkas skandāliem, kura centrā ir Amerikas latviete Sarma Melngailis. Kas īsti notika? Sarma satricināja Ņujorkas kulinārijas ainu, tiklīdz viņa satika (un apprecēja) bijušo krāpnieku Entoniju Stranģi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Seriāls ir pilns ar dīvainiem un brīžiem neticamiem solījumiem un darbībām gan no Sarmas, gan Entonija puses, kopīgi iznīcinot viņas sūri, grūti radīto restorānu (un reputāciju), iekasējot miljonus no investoriem un efektīvi dodoties bēgt. Sarmas argumentācija? Entonijs apsolīja viņai gan neierobežotu bagātību, gan mūžīgu dzīvi viņas mīļotajam suņukam.

Sarmas ienākumi no "Netflix" seriāla nonāca pie aizvainotajiem darbiniekiem

Dokumentālo filmu veidošanā pastāv daudzas ētikas prakses, un viena no tām ir – nemaksāt dalībniekiem. Tomēr "Bad Vegan" Sarmas gadījumā šis nerakstītais likums gluži vienkārši nebija spēkā.

Kad Sarma un Entonijs devās bēgt, viņi atstāja aiz sevis pulku dusmīgu, satracinātu darbinieku, kuri tā arī palika bešā, nesaņemot atalgojumus par padarīto darbu. Tomēr, tiklīdz dokumentālais seriāls tika pabeigts, "Netflix" vadītāji nolēma samaksāt Sarmas ievērojamā parāda atlikumu. Kā viņa norādīja savā tīmekļa vietnē "Sarma Raw": "Producenti izdarīja izņēmumu, lai es varētu samaksāt kopējo summu, ko biju parādā saviem bijušajiem darbiniekiem – summu, kas uzkrāta pēc manas pazušanas 2015. gadā." Šķiet, ka viņas bijušajiem darbiniekiem ir vismaz viens iemesls, lai nosvinētu seriāla iznākšanu.

Viņa nekontaktējas ar Entoniju Stranģi

Neapšaubāmi, viena no satraucošākajām "Bad Vegan" daļām ir noslēgums, kurā Sarma sazvanās ar Stranģi — pēc visas cietuma drāmas. Klausītājiem radās sajūta, ka viņa patiesībā neko nav iemācījusies un ka viņai draud atkalsatikšanās ar savu vīru. Tomēr, pēc Sarmas teiktā, tā tas nebūt nebija!

Kā Sarma stāsta savā mājaslapā, bēdīgi slavenais zvans(-i) notika dokumentālās filmas uzņemšanas laikā. Viņa turpina apgalvot, ka "zvans beigās bija inscenēts zvans, kas ierakstīts dokumentālajai filmai, un neliela daļa no tā tika ļaunprātīgi izmantota, lai attēlotu kaut ko, kas ir pretējs patiesībai." Lai gan tas daļēji izskaidro, kāpēc saruna tika iekļauta, viņa turpina: "Iemesli bija saistīti ar manu un Leona (suņa) drošību, un tie bija stratēģiski. Šos zvanus bija grūti izdarīt." Lai kādi būtu viņas oficiālie argumenti, viņa atsaucas uz "Netflix" – "beigas esot satraucoši maldinošas".

Sarma negribēja precēties

Tāpat kā Sarmas darbinieki un draugi, arī skatītāji palika neizpratnē par viņas ātrajām un romantiskajām kāzām ar Entoniju. Neskatoties uz to, ka viņai nebija romantisku jūtu pret viņu, viņa izvēlējās par labu kāzu ceremonijai, uz kuru nevienu neaicināja.

Savā bloga ierakstā ar nosaukumu "ABOUT BAD VEGAN - PART ONE" Sarma norāda: "Nav jēgas domāt, ka es to visu darītu tikai tāpēc, lai aizbēgtu kopā ar cilvēku, kuru ienīdu un no kura baidījos. Es negribēju precēties. Šī stāsta daļa bija neprecīzi saīsināta." Viņa arī paskaidroja to, ka apprecējusies ar viņu tikai pēc tam, kad viņš mēnešiem ilgi par to lamājies, taču šķiet, ka šis konkrētais pamatojums rada vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Foto: LETA

Entonijs aizliedza viņai izmantot sabiedrisko transportu

Starp visiem dīvainajiem kontroles līdzekļiem, ko izmantoja Entonijs, arī metro ir vēl viens dīvains sīkums, kas seriālā nav minēts.

Pēc Sarmas teiktā, Entonijs neļāva viņai braukt ar Ņujorkas metro, jo tas kaut kādā veidā apdraudētu viņas dzīvību. 2016. gadā viņa uzrakstīja vēstuli "Mr. Fox", aizbildinoties ar to, ka viņai nav brīvības, jo viņa ir viņa "dārgais un vērtīgais, sīkais, blondais cilvēciņš". Viņa arī mēģināja jokot, paskaidrojot vēl vienu iemeslu, kāpēc Entonijs kontrolēja metro izmantošanas paradumus, sakot: "Man neļāva braukt ar metro. It kā tas būtu zem manis."

Viņa ir uzrakstījusi grāmatu par visu kārtību

Savā tīmekļa vietnē Sarma min, ka, lai gan viņa vēl nav atradusi izdevēju (nav skaidrs, vai viņa ir mēģinājusi), viņa ir gandrīz pabeigusi rakstisku stāstījumu par savu pieredzi. "Es tagad vēlos tikai izteikt savus vārdus — vārdus, kas, es ceru, palīdzēs dažiem cilvēkiem justies mazāk vientuļiem ar saviem murgiem vai pat varbūt palīdzēs kādam sakopot spēkus, lai no tā izbēgtu. Un man šie vārdi arī var palīdzēt, proti, tā cilvēki labāk sapratīs patiesību par notikušo, kā viss bija un ko es jūtu pret šo vīrieti." Seriāla faniem noteikti patiks dzirdēt, kas vēl viņai ir sakāms.

Restorānu apmeklēja vairākas nepieminētas slavenības

Restorāns, kas atrodas Manhetenā, bija populārs "A saraksta" slavenību vidū, taču Aleks Boldvins nebija vienīgais regulārais apmeklētājs, kas iegriezās NYC karstajā punktā.

"Netflix" sastādīja "A saraksta" slavenību sarakstu, un daži vārdi varētu būt pārsteigums. Piemēram, Ouens Vilsons, Gvineta Paltrova, Keitija Holmsa, Vudijs Harelsons, Džimijs Felons, Alisija Silverstone, Hovards Sterns un pat Bils Naijs. Sarakstā iekļautas arī tādas zvaigznes kā Stīvijs Vonders un bijušais Amerikas prezidents Bils Klintons.

Viņai bija romantiskas attiecības ar savu advokātu

Pēc tam, kad Sarma 2017. gadā atteicās no advokāta, viņa tomēr nolīga aizstāvi Džefriju Lihtmenu, un tiek ziņots, ka viņiem abiem pirms tiesas bija romantiskas attiecības, neskatoties uz to, ka divu bērnu tēvs gadiem ilgi bija precējies. Jāpiebilst, ka Sarma tobrīd vēl bija precējusies ar Stranģi.

Par laimi Sarmai, režisors filmā neiekļāva neķītro dēku, lai gan laikrakstam "New York Post" izdevās iegūt 100 īsziņu starp abiem, publicējot dažus materiālus savā vietnē. Sarma, saprotams, nekad nav publiski pievērsusies šai lietai.

Viņa ir patiešām neapmierināta ar to, kā izvērtās dokumentālā filma

Saskaņā ar Sarmas "Instagram" informāciju, "Netflix" (izņemot parādu nomaksu) maldina sabiedrību, sensacionāli izceļot viņas dzīves pieredzi. Tā ir nepārtraukta tēma viņas sociālajos medijos.

Viņas galvenā problēma ir doma, ka viņa tika attēlota gan kā nolaidīga, gan vainīga, nevis kā upuris, par kuru viņa sevi uzskata. Lai gan ir skaidrs, ka Sarma apzinās sāpes un apkaunojumu, ko viņa izraisīja, viņas izpratne par situāciju ir pretrunā ar režisora versiju, jo viņa uzskata sevi par "psiholoģiskās vardarbības" upuri.