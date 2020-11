Šogad dīvānā paliks ne tikai Kevins. Klasikai 'Viens pats mājās' – 30 

Tūdaļ, tūdaļ būs klāt laiks, kad ar mandarīnu kaudzi vai kādu citu našķi piektdienas vakarā visi ieritināsies dīvānā, lai ļautos ikgadējai tradīcijai – "Viens pats mājās" ("Home Alone") filmu maratonam. Par godu faktam, ka kopš pirmizrādes apritējuši 30 gadi, "Kinolente" piedāvā vēlreiz ielūkoties leģendārajos kadros (kurus daudzi pārzina kā savus piecus pirkstus) un aizkadros, par kuriem, iespējams, dzirdēsi pirmo reizi.

Vai zināji, ka šī Ziemassvētku komēdija, visdrīzāk, nebūtu iznākusi, ja pirms tam netiktu uzņemta filma "Tēvocis Baks" (1989), kur vienā no galvenajām lomām bija Makolijs Kalkins? Tieši šīs filmas tapšanas procesā režisoram Džonam Hjūzam radās ideja, ka varētu uzņemt filmu par puisēnu, kas gada nogalē tiek atstāts mājās. Pēc laika šī ideja tapa par īstu kinolenti, kuru šobrīd saucam par ģimenisku Ziemassvētku komēdiju. Režisora darbs uzticēts Krisam Kolumbusam, bet Hjūzs uzņēmās scenārija rakstīšanu un producēšanu.

Pirmajā nedēļas nogalē, kad filma tika izlaista uz ekrāniem, tā nopelnīja 17 miljonus ASV dolāru. Mūsdienās tā kļuvusi arī par vienu skatītākajām un pelnošākajām komēdijām pasaulē.

Visa filmas pirmā daļa ir uzņemta Čikāgā un tās piepilsētās. Lai gan scenārijs paredz un skatītājam piedāvā sižetisko līniju, kurā Makkalisteru ģimene dodas ceļojumā uz Parīzi, patiesībā Francijas galvaspilsētas Orlī lidostas ainas ir filmētas O'Hāras Starptautiskajā lidostā Čikāgā. Taču, lai uzņemtu ainas lidmašīnas salonā, radīta butaforija kādas vietējās vidusskolas pagalmā.

Arī Kevina koka mājiņa nebija īsta, tā tika radīta filmēšanas vajadzībām un pēc tam uzreiz nojaukta.

Taču sarkanā ķieģeļu Makkalisteru dzīvojamā māja ir pavisam īsta. Tā atrodas Ilinoisā un pirms vairākiem gadiem tika pārdota par 1.58 miljoniem ASV dolāru, lai gan sākotnējā cena bija 2.4 miljoni. Māja tikusi remontēta, un tās interjers pārvērties teju līdz nepazīšanai.

Foto: Shutterstock

Laika gaitā pamatīgi mainījušās arī galveno aktieru dzīves. Filmas absolūtā zvaigzne Makolijs Kalkins pēc pirmās daļas filmējās "Only the Lonely" (1991), "The Good Son" (1993), "Getting Even with Dad" (1994) un "Richie Rich" (1994). Gadus vēlāk aktiera ikdienā virsroku ņēma narkotikas, līdz ar to kino viņam kļuva aizvien mazsvarīgāks.

Aktieris aizraujas arī ar mūziku un bija grupas "The Pizza Underground" dalībnieks. Šobrīd viņam ir savs podkāsts "Bunny Ears".

Foto: Vida Press

Filmā piedalījās arī Kalkina jaunākais brālis Kierans Kalkins. Viņš atveidoja Kevina brālēnu Fulleru, kuram bija problēmas ar saturēšanu. Šī Kieranam bija visnotaļ maza loma, taču pēcāk karjeras kāpnes veda tikai uz augšu. Viņam tika dot iespēja atrādīt savas spējas tādās kinolentēs kā "The Cider House Rules" (1999) un "Scot Pilgrim Vs. The World" (2010). Tāpat viņš ne vienu vien nominēts "Zelta Globusa" kinobalvai.

Kevina māte (Katrīna O'Hara) kļuva par pazīstamu seju Holivudā, pateicoties otrā plāna lomām 80. gadu filmās, savukārt Pīters Makklaisters (Džons Hērds) audzēja atpazīstamību ar filmām "Gladiator" un "The Guardian". 2017. gadā filmas fanus pāršalca skumja vēsts – aktieris tika atrasts miris savā viesnīcas numuriņā Kalifornijas pilsētā Paloalto.

Un kā nu bez Kevina "draudziņiem" – noziedzniekiem Harija un Mārva. Harija loma aktierim Džo Peši nebija sveša, jo līdzīgās lomās tobrīd viņš iejutās vairākkārt. Aktieris ir arī ilggadējs Martina Skorsēzes filmu aktieru pamatsastāva biedrs, un kopā ar Robertu De Niro padalījies "Goodfellas" (1990) uzņemšanā un viņa jaunākajā kinolentē "Irishman" (2019).

Foto: Kadrs no filmas

Savukārt Daniels Šters, Mārva atveidotājs, pēc "Viens pats mājās" turpināja darboties komēdijdrāmas sērijās "The Wonder Years", kas tika pārraidītas līdz 1993. gadam. Vai atceries ainu, kur Mārvam uz sejas redzējām zirnekli? Tas bija īsts! Šādam risinājumam aktieris piekrita ar norunu, ka būs tikai viens mēģinājums un nekas netiks pārfilmēts.

26 gadus vēlāk aktieris parādījis, ka viņam iekšā vēl slēpjas tas pats kliedziens, ko dzirdējām Makalisteru mājā. Pēc tam, kad viņa garāžu apciemojis kāds pūkains zirneklis, Daniels Šterns publicējis video, kurā varam dzirdēt tik ļoti klasiskās ainas skaņu celiņu gandrīz tajās pašās toņkārtās.

Divus gadus pēc filmas iznākšanas tapa arī otrā daļa "Viens pats mājās: Pazudis Ņujorkā". Filmai sekoja vēl trīs franšīzes turpinājumi. 1997. gadā iznāca trešā daļa, šoreiz par zēnu vārdā Alekss, kurš atstāts mājās kopā ar kaimiņieni. Filmas scenāriju rakstīja tas pats Džons Hjūzs, režisora pienākumus pildīja Radža Gosnels, taču aktieru sastāvs tika pilnībā nomainīts. 2002. gada franšīzes turpinājums atkal atgriezās pie Makkalisteru stāsta, tikai tad viņus atveidoja citi aktieri. Bet jaunākās, 2012. gada filmas centrā ir Baksteru ģimene, kurā vecāki mājās atstāj abas atvases, lai dotos uz Ziemassvētku pasākumu.

Epidemioloģiskā situācijas dēļ šobrīd mums visiem un vismaz pagaidām ieteicams palikt mājās – gluži tāpat kā Kevinam. Lai patīkama skatīšanās!

Rakstā izmantota izmantota informācija no "People", "Mirror", "Huff Post", "Business Insider", "Forbes" un "Independant.