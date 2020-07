'Spiegu tīkls' – patiesos notikumos balstīts trilleris par Kubas un ASV konfliktu 

"Spiegu tīkls" ir franču kinorežisora Olvjē Asajassa trilleris, kas stāsta par pieciem kubiešu politiskajiem ieslodzītajiem, kurus kopš 90. gadu beigām ASV tur ieslodzījumā, apsūdzot spiegošanā un slepkavībā. Galvenajās lomās redzama virkne lielisku aktieru – Penelope Krusa, Edgars Ramiress, Gaels Garsija Bernāls, Ana De Armasa, Leonardo Sbaraglija un Vāgners Moura.

Filmas sižets balstīts brazīliešu žurnālista un rakstnieka Fernando Moraisa grāmatā "Aukstā kara pēdējie kareivji" ("The Last Soldiers of the Cold War"), kas atklāj tā dēvētā "Kubas piecinieka" stāstu – piecu pārbēdzēju sarežģītās attiecības ar savu dzimteni. Viņi tiek ierauti valdības konspirācijā, kas rada apdraudējumu viņu dzimtenē palikušajām ģimenēm un draugiem.

Pilots Renē Gonsaless deviņdesmito gadu sākumā atstāj savu sievu Olgu un meitu Irmu Havanā, lai uzsāktu jaunu dzīvi ASV, uz kurieni viņš slepeni aizdodas ar zagtu lidaparātu. Drīz vien viņš pievienojas citiem saviem tautiešiem, kuri aizbēguši no Kubas, jo iestājušies pret Fidelu Kastro un viņa destruktīvajām sociopolitiskajām pārmaiņām, kā rezultātā daudzi valsti pameta un devās uz ASV labākas un drošākas dzīves meklējumos.

Maiami bāzētā dezertieru organizācija "Glābšanas brālība" ("Brothers to the Rescue") ar militāru operāciju palīdzību darbojas pret Kubas režīmu, kā arī cenšas sagraut valsts tūrisma industriju, iefiltrējoties pat Kubas nacionālajā lidsabiedrībā.

Tikmēr ASV valdība veic izmeklēšanu par kubiešu aktivitātēm uz viņu zemes, vācot kopā pierādījumus par vairāk nekā 30 gadus ilgušiem notikumiem, starp kuriem bija arī nesankcionēta piekļuve slepenai informācijai no ASV militārās bāzes.

Kad tika notriekta "Glābšanas brālības" vadīta lidmašīna ar ASV pilsoņiem, kubiešu aktivitātēm visbeidzot bija jāpieliek punkts. Prezidenta Bila Klintona un Federālā izmeklēšanas biroja vadībā "Kubas piecinieks" tika saņemts ciet un 1988. gadā apsūdzēts spiegošanā.

Sekojošā tiesas prāva rezultējās grupējuma dalībnieku vainas atzīšanā un dažāda smaguma sodu piespriešanā – citiem tika mūža ieslodzījums, citiem 20 gadi ar momentānu deportēšanu atpakaļ uz Kubu pēc iznākšanas brīvībā. Pateicoties cilvēktiesību organizācijām un citiem aizstāvjiem, pēc vairākām apelācijas tiesām visi pieci vīrieši tika izlaisti no apcietinājuma līdz 2014. gadam.