Traģēdija filmēšanas laukumā: Boldvins publicē komandas vēstuli, kurā aizstāv darba apstākļus 

Aleks Boldvins ir publicējis garu aizstāvības vēstuli par filmas "Rust" uzņemšanas laikā notikušo, ko parakstījuši 25 komandas locekļi. Viņi uzskata, ka publiskais stāstījums par traģēdiju darbavietā ir neadekvāts, un vēlas precīzāk izklāstīt notikušo. Vēstule publicēta dienu pirms telekanālā "ABC News" pārraidītā speciālizlaiduma par traģēdiju filmas uzņemšanas laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēstule ir rakstīta visas "Rust" filmēšanas komandas vārdā, turklāt, kā norāda parakstītāji, filmas producenti nekādā veidā nav to sankcionējuši vai ietekmējuši. Vēstule publicēta Aleksa Boldvina "Instagram" kontā.

Filmēšanas komanda centusies atspēkot apgalvojumus, ka haotiskie un nedrošie apstākļi uzņemšanas laukumā veicinājuši Halīnas Hatčinsas nāvi.

Kā zināms, aktieris Aleks Boldvins filmēšanas laikā ar pielādētu ieroci sašāva divus kolēģus; 42 gadus vecajai filmas operatorei Halīnai Hatčinsai Boldvina nospiestais gailis izrādījās liktenīgs, no krūtīs gūtā ievainojuma viņa nomira slimnīcā. Filmas režisors Džoels Souza tika ievainots plecā un izdzīvoja. Detektīvi turpina apstākļu izmeklēšanu, kā arī pavēstījuši, ka no cietušā režisora pleca tika izņemts "svina lādiņš", tātad īsta lode, kādai nudien nevajadzētu atrasties filmēšanas rekvizītu ieročos. Izskanējušas arī ziņas par to, ka vesterna uzņemšanā attieksme pret drošību kopumā bijusi visai vieglprātīga, pat "nedaudz pašapmierināta".

Komandas locekļi vēstulē apgalvo, ka stāstījums par nedrošiem apstākļiem filmēšanas laikā ir nepatiess. "Apgalvojums, ka filmas "Rust" uzņemšana bijusi kā haotiska un bīstama darbavieta, ir nepatiess un novērš uzmanību no tā, kas ir vissvarīgākais: Halīnas Hatčinsas piemiņas, kā arī nepieciešamības atrast nozarei modernas alternatīvas novecojušiem šaujamieročiem un drošības pasākumiem," teikts vēstulē.

Vēstule tika nosūtīta Ņūmeksikas filmu birojam un Starptautiskajai teātra skatuves darbinieku aliansei.

"Diemžēl kino industrijā ir pierasts strādāt pie neprofesionāliem iestudējumiem, lai gūtu pieredzi," viņi rakstīja. “Daudzi no mums ir strādājuši pie šāda veida iestudējumiem, tomēr filma "Rust" nebija viena no tām. Filma "Rust" bija profesionāla."

Grupa apgalvo, ka darba morāle bijusi augsta. Smiekli un optimisms bija izplatīti aktieru un visas komandas vidū…” Daži tam nepiekristu: divi komandas locekļi iesnieguši tiesā prasību par nolaidību un nevērīgu drošības protokolu ievērošanu filmēšanas laukumā.

Boldvins pagājušajā nedēļā sniedza pirmo interviju telekanālam "ABC News", kurā viņš noliedza, ka būtu dzirdējis par jebkādām drošības problēmām pirms liktenīgās šaušanas. Televīzijas kanāls "ABC News" ir sagatavojis garāku traģēdijas apskatu, kas tika pārraidīts 10. decembrī.