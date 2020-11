Viena no smieklīgākajām pasaulē. Vūpijai Golbdergai – 65 

Visu lietu cilvēks – šis neoficiālais tituls lieliski piestāv Vūpijai Goldbergai, kas ar savu dzīves sparu iepriecinājusi talanta mīļotājus visā pasaulē jau kopš karjeras pirmsākumiem. Kas interesanti, pirms ienākšanas kino un šovbiznesa pasaulē, viņa bijusi mūrniece un arī līķu uzfrišinātāja, taču pavisam nesen pievērsusies uzņēmējas karjerai. Tāda ir viņa – 13. novembra jubilāre!

Vai zini, kas ir Karīna Elaina Džonsone? Ar tieši šādu vārdu 1955. gadā, Ņujorkā, pasaulē nāca Vūpija Goldberga. Vūpiju un viņas brāli uzaudzināja māte Emma, jo tēvs ģimeni pameta, kad Vūpija vēl bija pavisam maza. Skolas gaitas spožās komiķes un aktrises dzīvē nebija no vienkāršākajām – slikto sekmju dēļ dauzi viņu pat sauca par visnotaļ neapdāvinātu. Pēcāk izrādījās, ka mazā meitene cieš no disleksijas – kaites, kas nav saistīta ar garīgu atpalicību, bet vairumā gadījumu ar iedzimtu īpatnību – nespēju iegaumēt burtus un lasīt.

Karjeras pirmsākumos pēcāk daudzsološā aktrise iejutās komiķes ādā. Amizanti un dramatiski tēli bija Vūpijas jājamzirdziņš, taču vairāk par visu cilvēki iemīļoja viņas plato smaidu, raksturīgo frizūru, kā arī izcilo humora izjūtu. Runājot par kino lomām, noteikti jāizceļ "The Color Purple" (1985), "Ghost" (1990), "Sisters Act" (1992). Lieliski Vūpija tēlojusi arī "Boys on the Side" (1995), "Girl, interrupted (1999)", "The long walk home" (1990), Jumpin' Jack Flash" (1986) un daudzās citās. Viņas balss dzirdama tādās animācijas filmās kā "Karalis lauva" un "Rotaļlietu stāsts 3".

Foto: Vida Press

Aktīvās karjeras laikā viņa pieņēmusi gan galvenās, gan arī otrā plāna lomas, nekad neaizmirstot, no kurienes nākusi. Aktrise un komiķe vairākkārt rīkoja atceres pasākumus par godu leģendārām izklaides industrijas personībām. Tāpat viņa labprāt piedalījās un vadīja dažādus sarunu šovus, kā arī veiksmīgi darbojās kā producente.

Par gaišreģes lomu filmā "Ghost" Vūpija arī saņēma prestižo "Oskara" balvu svinīgajā pasniegšanas ceremonijā, kuru pēc tam vairākus gadus pati arī vadījusi. Vēl viņas kabatā ir arī divi "Zelta globusi" un vairāki zīmīgi apbalvojumi citās nozarēs. Zvaigžņotā aktrise reiz teikusi: "Lietas notiek, pateicoties veiksmei, un, ja pie tās pieturies, tu esi talantīgs." Kā raksta "Vulture", desmitgades garumā Vūpija Goldberga bija smieklīgākā sieviete Amerikā.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Iespējams, nekad nebiji pamanījis, bet Vūpijai Goldbergai ir ļoti atšķirīgas uzacis. Precīzāk – to vienkārši nav. Kā raksta "Runaway Riot", aktrisei šāda veida apmatojums uz sejas nešķiet patīkams, tāpēc viņa regulāri tās noskuj.

Publiski vairākkārt filmu zvaigznes vārds saistītas ar veselības problēmām. 2000. gadu sākumā viņas draugi un paziņas bija norūpējušies par viņas nesamērīgajām slodzēm darbā, kā rezultātā sieviete pat nonākusi slimnīcā. Par savu veselību un nākotni viņa īsti nerūpējās arī pusaudžu gados, kad ieslīga apreibinošo vielu skavās. "Es biju jauna, bezpajumtniece un atkarīga no heroīna. Es pametu vidusskolu un pievērsos narkotikām. Tik vienkārši. Es biju sešdesmito gadu bērns, tāpēc pamēģināju tik daudz apreibinošo vielu, cik varēju. Tas bija rituāls. Un, kad es pieliku tam punktu, es biju pārliecināta, ka vēlos būt aktrise. Man tikai vajadzēja laiku, lai to saprastu," tā Vūpija.

Vūpijas attiecību un romantikas pasaulē drāmas nav trūcis. Atraktīvā sieviete bijusi precējusies trīs reizes – katras nākamās bijušas īsākas nekā iepriekšējās. 1972. gadā Vūpija mija gredzenus ar Alvinu Mārtinu, un šīs sešus gadus ilgās savienības laika sākumā pasaulē nāca arī kopīgā meita Aleksa. Pārējās laulības ilgušas tikai vienu un divus gadus.

Foto: Vida Press

2016. gada intervijā "New York Times" aktrise sacījusi. "Esmu daudz laimīgāka viena pati. Es varu ar kādu pavadīt tik daudz laika, cik vēlos, taču es nemeklēju cilvēku, ar kuru dzīvot mūžīgi vai kopā. Es negribu nevienu savā mājā." Savukārt "The Tamron Hall Show" aktrise sacījusi, ka arī viņas kaķi Oliveru, visticamāk, neiepriecinās ideja par jaunu iemītnieku. "Es zinu, ko nozīmē būt nopietnās attiecībās. Tu apsolies jautāt otra viedokli, uzklausīt un to risināt. Es to negribu. Negribu dalīt naudu. Es zinu, ka tas ir briesmīgi, bet vienkārši negribu. Es zinu, ka tas vienkārši man nestrādā."

Vūpija savu vienīgo meitu laida pasaulē, būdama 17 gadus jauna. Kad viņai bija 34 gadi, aktrise jau kļuva par vecmāmiņu, sagaidot savas atvases atvasi, taču vecvecmāmiņas statusā sieviete nonāca, esot tikai 58 gadus veca, norāda "Hello Magazine".

Arī pēdējos gados Vūpija aktīvi iesaistījusies dažādu projektu un sarunu šovu, piemēram, "The View" veidošanā, kā arī filmējas seriālos un filmās, taču to mērogs vairs nav pielīdzināms viņas ziedu laikam Holivudā.

2016. gadā kopā ar jomas lietpratēju Maiju Elizabeti Vūpija izveidoja uzņēmumu, kas piedāvā produktus ar medicīniskās marihuānas klātbūtni, kas sievietes atbrīvo no menstruālajiem krampjiem. Runājot par citiem projektiem, vērts izcelt arī viņas rakstnieces spējas, izdodot vairākas grāmatas kā bērniem, tā pieaugušajiem.