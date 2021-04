Zīmogs uz mūžu. Holivudas aktieru lomas, no kurām nevar izbēgt 

Ja lielajām Holivudas zvaigznēm uzdotu jautājumu, cik varoņu kurpēs dzīves laikā kāpuši, ļoti iespējams, visus viņi nemaz nespētu nosauktu. Pavisam cits stāsts ir par zināmākajām un daudziem arī pašām pirmajām lielajām lomām, kas viņiem ļāva savu vārdu ar lielo burtu ierakstīt kino pasaules grāmatā. Tās var salīdzināt ar sava veida zīmogu, kuru, pat ja vēlētos, paša aktiera spēkos nebūtu izdzēst.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Puisis, kurš skrēja, skrēja, skrēja

"Forrest Gump" pēc iznākšanas 1994. gadā strauji kļuva par neatņemamu populārās kultūras daļu, un tās ainas, citātus, tēlus vai mākslinieciskos paņēmienus joprojām ierindo dažādos "visu laiku labākais" sarakstos. Filmā galvenais varonis, vientiesīgais Forests Gamps, neapzināti vai negribīgi nokļūst būtiskos vēsturiskos notikumos, taču kinolentes kodolu veido vēstījums par mīlestību un labestību.

Foto: Vida Press

Šīs filmas centrā – neviens citā kā Toms Henks, kurš par savu veikumu tika apbalvots ar "Oskaru". Lai gan šobrīd viņa vietā nevaram iedomāties nevienu citu kinozvaigzni, Henks nebija filmas veidotāju pirmā izvēle. Pirms tam no Gampa lomas atteicās Čevijs Čeiss, Bils Marejs, kā arī Džons Travolta, kurš pēcāk šo lēmumu nosauca par lielu kļūdu.

Viena no ikoniskākajām filmas ainām ir Gampa lielais skrējiens. Ja nebūtu Henksa, ļoti iespējams, mēs to nemaz nebūtu redzējuši, jo tieši viņš un režisors par to samaksājuši no savas kabatas. Kā intervijā "In Depth With Graham Bensinger" atklājis Henks, studijas ieskatā iecere bijusi pārāk dārga, taču režisors Zemeks uzstāja, ka šī aina filmai ir vajadzīga kā cilvēkam ūdens. Vairāk lasi šeit.