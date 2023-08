Diskusija: 'Tīra un netīra vide sākas mūsu galvās'

Vai cilvēks ikdienā apzinās, ka katra viņa rīcība rada sekas? Cilvēka domāšanas veids ietekmē cilvēka rīcību un no kara rīcības ir atkarīgs tas, kādā vidē mēs visi dzīvojam. Uzzini vairāk ko mēs katrs, ko pašvaldības, valsts var darīt un dara, lai mēs dzīvotu zaļākā, veselīgākā un ilgtspējīgākā valstī.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Lielā Talka ir ne tikai lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, bet tā arī aicina cilvēkus plašāk domāt un rīkoties, lai "iznīdētu" piesārņojuma cēloņus, ne tikai novērstu sekas. Lielā Talka aicina mainīt cilvēku domāšanu, "atveseļo" mūsu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību un galu galā arī rosina mainīt cilvēku rīcību savos ikdienas paradumos.

Lai veicinātu cilvēku domāšanas un izpratnes maiņu, Lielā Talka ik gadu tuvojoties Pasaules talkai, organizē diskusiju, kurā lielāko uzmanību velta tieši tam, ko Latvija uz visas pasaules fona dara, lai virzītos zaļas, tīras un ilgtspējīgas valsts virzienā. Diskusijā runājam par jautājumiem, kas skar gan zaļo enerģiju, gan cilvēku iesaisti un mūsu spēju pašiem apzināties, cik lielā mērā katra indivīda, uzņēmēja un valsts rīcība ietekmē telpu kurā dzīvojam.

Šogad diskusija iedalās divās daļās – pirmajā diskusijas daļā tiek ieskandināts vēl viens Latvijai nozīmīgs projekts, kurā esam viena no 7 dalībvalstīm "Let's do ir World" īstenotajā projektā "Save Our Sea". Kampaņa sākas Baltijas jūras dienā, tieši šodien 31. augustā, un beidzas Pasaules talkas dienā – 16.septembrī. Šo divu nedēļu laikā septiņās Baltijas jūras valstīs notiks dažādas izpratnes veidošanas un piekrastes sakopšanas akcijas. No mūsu valsts dalību pieteikušas sešas pašvaldības - Rīga, Jūrmala, Liepāja, Ādažu novads, Talsu novads un Valmieras novads. Diskusijā vērsīsim uzmanību uz mikroplastmasas piesārņojumu pludmalēs un ko katra pašvaldība dara gan ikdienā, gan šīs kampaņas ietvaros, lai mazinātu šī videi kaitīgā piesārņojuma nonākšu jūrā.

Diskusijas otrajā daļā pievērsīsimies tādiem jautājumiem, kā Latvijas ceļš uz ilgtspējīgāku un zaļāku nākotni. Kā arī runāsim par Laimes koku parkiem un Laimes koku stādīšanu, ko Lielā Talku aizsākusi pirms trīs gadiem Pasaules talkas ietvaros.