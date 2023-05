Forumā "AC/DC Tech 2023" Latvijas un ārvalstu eksperti spriedīs par ilgtspēju enerģētikā

Klimata pārmaiņas, Latvijas zaļās enerģijas ambīcijas, nozares inovācijas, bizness un klimatneitralitāte, ka arī valsts energoneatkarības uzdevumi Krievijas kara Ukrainā kontekstā. Kādas ir līdz šim gūtās mācības, kādi izaicinājumi gan globāli, gan lokāli vēl gaidāmi un kas ir ilgtspējīgas enerģētikas atslēga? To vietējie un ārvalstu eksperti pārrunās jau trešajā AS "Sadales tīkls" organizētajā energoapgādes inovāciju forumā "AC/DC Tech". Tas notiks 10. maijā plkst. 10:00, un interesenti tam varēs sekot līdzi tiešsaistē – portālā Delfi.lv (Delfi TV), kā arī "Sadales tīkla" Facebook lapā un LinkedIn kontā.

Foruma virstēma šogad ir "Ilgtspēja enerģētikā". Konferencē piedalīsies vietējie un starptautiskie eksperti, viņu vidū Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) tehnoloģiju un infrastruktūras vadītājs Simons Benmaraze (Simon Benmarraze), viena no Eiropas lielākajiem elektroenerģijas un siltuma ražotājiem "Vattenfall Distribution" (Zviedrija) biznesa stratēģe, inženiere un klimata pārmaiņu aktīviste Ivonne Ruvaida (Yvonne Ruwaida), Lielbritānijas elastības pakalpojumu platformas uzturētāja "Piclo Flex" pārstāvis Patriks Lindvals (Patrik Lindvall) un "McKinsey&Company" asociētais partneris Markuss Hasinens (Markus Hassinen). Ievadvārdus sacīs Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars.

"Kā attīstīt enerģētiku tā, lai sabalansētu visu pušu vajadzības, lai spētu reaģēt lokālās un globālās krīzes situācijās un tā, lai izvēlētais ceļš būtu pareizs ilgtermiņā? Tie ir sarežģīti jautājumi un uz tiem nav vienkāršu atbilžu, tomēr šos jautājumus ir būtiski aktualizēt un atbildes – meklēt. To darīsim šī gada forumā, nozares jaudīgāko ekspertu lokā," konferences saturu iezīmē "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Arī šogad forums sastāvēs no trim daļām – ekspertu uzrunām un prezentācijām, pieredzes stāstiem un paneļdiskusijām. Aktuālo situāciju klimata pārmaiņās iezīmēs un polāro apgabalu ekspedīcijās pieredzētajā dalīsies Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētnieks Kristaps Lamsters, par enerģijas pieprasījuma lomu reflektēs Latvijas Bankas padomnieks enerģētikas un klimata politikas jautājumos Dzintars Jaunzems. Pieredzes stāstā, kā uzņēmums ir mainījis savu enerģijas politiku ceļā uz pilnīgu klimatneitralitāti, dalīsies "Lidl" būvniecības kvalitātes nodaļas vadītājs Jānis Priede, bet uz jautājumu "Vai viegli būt inovatoram enerģētikas nozarē?" atbildēs uzņēmuma "SimpleCharge" biznesa attīstības vadītājs Kristaps Elvis Volks.

Foruma turpinājumā norisināsies četras paneļdiskusijas – gan latviešu, gan angļu valodā. Pirmajā diskusijā eksperti no Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM), AS "Augstsprieguma tīkls", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas un "Sadales tīkla" meklēs atbildes uz jautājumu "Vai enerģētika ir gatava "X stundai"?". Otrā paneļdiskusijā "Vai varam izvairīties no strupceļa virzībā uz klimatneitralitāti?" profesionāļi no KEM, Latvijas Bankas, Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas, "SEB" bankas un AS "Latvenergo" šķetinās ar klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu saistītos izaicinājumus.

Otra paneļdiskusiju daļa fokusēsies uz enerģētikas nozares tehnoloģisko attīstību, iedvesmojoties no ārvalstu pieredzēm. Diskusijā "Ārvalstu veiksmes stāsti elastības pakalpojumu ieviešanā" ("Global success behind flexibility services") panelisti no IRENA, "Piclo Flex", "Vattenfall Distribution", "Kaluza" un citām organizācijām dalīsies ar veiksmes stāstiem elastības pakalpojumu iedzīvināšanā, tos izmantojot kā alternatīvu investīcijām tīkla pārbūvē. Savukārt noslēdzošajā paneļdiskusijā "Baltijas SSO ceļš uz klimatneitrālu nozares attīstību" ("Road to Baltic Energy System transformation") tiksies visu Baltijas valstu elektroenerģijas SSO pārstāvji.

Pasākuma programma pieejama šeit: https://sadalestikls.lv/acdc.

Forumu "AC/DC Tech" organizē Latvijas elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" ar mērķi veidot dialogu starp lēmumu pieņēmējiem, nozares ekspertiem, tirgus dalībniekiem un jaunuzņēmumiem par nozares transformāciju, kā arī informēt plašāku sabiedrību par izaicinājumiem un gaidāmajām izmaiņām elektroapgādes jomā. Forums ir gadskārtējs nozares notikums. Pirmais forums "AC/DC Tech" notika 2021. gadā.