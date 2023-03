Kā pieteikties Eiropas Savienības finansējumam uzņēmumu procesu digitalizācijai?

Saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) datiem Latvija uzņēmumu digitālo tehnoloģiju integrācijas jomā pērn ierindojās vien 23. vietā starp visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, un gandrīz visi rādītāji ir zemāki par ES vidējo rādītāju. Lai veicinātu uzņēmumu digitalizāciju un ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, drīzumā Latvijas uzņēmumiem būs iespēja pieteikties ES fondu finansējumam vairāk nekā 40 miljonu eiro apmērā digitalizācijas pasākumu īstenošanai. Finansējumu varēs saņemt kā valsts attīstības finanšu institūcijas "Altum" aizdevumu, uz kuru var pretendēt pēc īpaša digitālā brieduma testa izpildīšanas.

Tiešsaistes diskusijā nozares eksperti un uzņēmēji skaidros finansējuma būtību un pieteikšanās principus, kā arī analizēs uzņēmumiem aktuālās vajadzības un iespējamos risinājumus.

Diskusiju būs iespējams vērot portālā Delfi.lv 23. martā pulksten 14.30.

Diskusijā piedalīsies:

Aiga Irmeja, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera izpilddirektore,

Artūrs Lazdekalns "Squalio" Mazo un vidējo uzņēmumu biznesa attīstības vadītājs,

Ilze Zandberga, "Altum" Kurzemes reģiona vadītāja,

Imants Zudāns, SIA "Molport" valdes priekšsēdētājs,

Ernests Štāls, moderators.

Lai veicinātu procesu digitalizāciju uzņēmējdarbībā, ES finansējumu ar "Altum" atbalstu varēs saņemt uzņēmumi, kas gatavojas investēt tādās jomās kā tehnikas un iekārtu iegāde (izņemot standarta biroja tehniku un datortehniku pamata darbības nodrošināšanai), finanšu, grāmatvedības, administrācijas, dokumentu vadības, projektu vadības u. c. sistēmu savietojamība, risinājumi cilvēku resursu vadībai, darba laika uzskaitei, darba deleģēšanai un personāla iesaistei, novērtēšanai un motivācijai, darījumu vadības automatizācija, e-komercija, digitālais mārketings, noliktavu pārvaldības sistēmas, energoresursu pārvaldība, datu drošība un glabāšana, lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, satiksmes monitorings, ražošanas un biznesa procesu vadība un automatizācija, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija un analītika, biznesa analītika, lielo datu analītika, procesu un produktu digitalizācijas un inovāciju attīstības stratēģija u. c.

Lai pieteiktos finansējumam, uzņēmumiem būs jāizpilda Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) digitālā brieduma tests, atbildot uz jautājumiem par uzņēmuma un darbinieku gatavību digitalizācijai, aktuālajām un plānotajām digitalizācijas jomām, datu pārvaldību un savienojamību, automatizāciju utt. Pēc testa izpildīšanas uzņēmumi saņems ceļa karti ar informāciju par nepieciešamajām investīcijām un valsts atbalstu digitalizācijas veicināšanai.

Viens no investīciju projekta partneriem, kas nodrošinās pilnu atbalsta ciklu, t. sk. klientu konsultācijas un projekta īstenošanu, kā arī rīkos "Delfi" tiešsaistes diskusiju uzņēmēju intereses veicināšanai par digitalizāciju un ES finansējuma apguvi, ir IT un datu pakalpojumu grupa "Squalio", kas specializējas programmatūras licencēšanas un pārvaldības pakalpojumu sniegšanā. Lai pārliecinātos par to, vai uzņēmums kvalificējas finansējuma piešķiršanai, "Squalio" aicina izpildīt vienkāršotu pašpārbaudes testu, kas pieejams šeit.

"Jau 25 gadus Latvijā nodrošinām IT infrastruktūras un mākoņpakalpojumus uzņēmumiem, tāpēc labi redzam kopējo situāciju, uzņēmumu stiprās un ne tik stiprās puses digitalizācijas gaitā. Šī ir lieliska iespēja uzņēmējiem saņemt ekspertu redzējumu par savām izaugsmes iespējām un tam nepieciešamajiem risinājumiem, kā arī apgūt ES līdzekļus konkurētspējas stiprināšanai. Šobrīd ātrums, ar kādu mainās pasaule un tai līdzi arī tirgus noteikumi, ir neticams, un bez digitalizācijas un automatizācijas palīdzības tam tikt līdzi nebūs iespējams," saka "Squalio" Mazo un vidējo uzņēmumu biznesa attīstības vadītājs Artūrs Lazdekalns.

Mazo un vidējo uzņēmumu īpatsvars, kuriem ir vismaz digitālās intensitātes pamatlīmenis, Latvijā ir 38%, kamēr ES vidējais rādītājs sasniedz 55%, rāda DESI dati. Tikai 9% uzņēmumu izmanto lielos datus, tikai 15% lieto e-rēķinus, un arī uzņēmumu, kuri izmanto mākoņpakalpojumus, Latvijā ir krietni mazāk (22%) nekā vidēji ES (34%). Tikai 7% no Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu apgrozījuma veido e-komercija.