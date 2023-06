Kā sociālā atstumtība, vientulība, izolētība var iedragāt sirds veselību

Cik daudzi mūsu sabiedrībā jūtas vientuļi, cik dzīvo izolētībā, bet vientulību nebūt neizjūt? Trauksmes klātesamība ikdienas ritmā, pandēmijas ietekmētās paradumu izmaiņas, tik daudzveidīgās iespējas informāciju gūt attālināti, ekonomiskais slogs, trūkumi komunikācijā starp kopienām, paaudzēm, robi saskarsmes iemaņās, dažādu slimību un vecuma nevarības izraisīta atstumtība... Kāpēc viss minētais būtu uzlūkojams kā risks vienai no izplatītākajām slimību grupām Latvijā – sirds un asinsvadu slimībām? Kā tas izpaužas? Vai savas sirdis varam no tā pasargāt? Par to saruna dažādu paaudžu kontekstā.

Dalībnieki:

Andrejs Ērglis , kardiologs , Latvijas Universitātes profesors

, Latvijas Universitātes profesors Ieva Bite , klīniskā psiholoģe , Latvijas Universitātes asociētā profesore

, Latvijas Universitātes asociētā profesore Ingars Burlaks , ģimenes ārsts "Veselības centru apvienībā", Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems"

, ģimenes ārsts "Veselības centru apvienībā", Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems" Gunita Petrovica, farmaceite, diennakts aptiekas vadītāja, "Mēness aptieka" – "Jaunā Torņakalna aptieka"

Duskusijas moderatore:

Inese Mauriņa, biedrības Parsirdi.lv vadītāja

Organizē "Mēness aptieka".

Sadarbībā ar "Sanofi" un "Lotos Pharma".