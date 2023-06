Kuras jaunās sociālās uzņēmējdarbības idejas šogad saņems līdz 40 000 eiro?

Jau otro gadu SEB banka, Ķekavas, Mārupes, Siguldas un Ropažu novads kopīgi rīko grantu programmu "Augšup" sociālās uzņēmējdarbības ideju atbalstam. 9 biznesa idejas ir nokļuvušas programmas finālā un 15. jūnijā tiešraidē plkst. 16.00 no Ķekavas novada "Jaunu ideju centra" notiks rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana.

Maksimālā naudas summa, uz ko var pretendēt viens granta saņēmējs, ir 8 000 eiro, un kopējais grantu apmērs šogad ir 40 000 eiro. Granta līdzekļus varēs izmantot uzņēmuma saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna sociāla uzņēmuma izveidei Pierīgā.

"Sociālās uzņēmējdarbības joma iet roku rokā ar kopējām tendencēm – šogad ideju pieteikumos dominēja digitāli risinājumi un izglītība, kas pēdējos gados ir vieni no populārākajiem virzieniem gan pakalpojuma pieprasījuma, gan jaundibināto uzņēmumu darbības jomas ziņā," saka SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars. "Šis konkurss ir ne vien iespēja uzņēmējiem saņemt finansējumu savas idejas attīstīšanai, bet arī pastāstīt par to plašākai sabiedrībai, tā kopumā veicinot lielāku izpratni par šo uzņēmējdarbības veidu. Kā liecina SEB bankas veiktās aptaujas* dati, piektā daļa jeb 21% Latvijas iedzīvotāju nemaz nezina, kas ir sociālā uzņēmējdarbība. Tā nav labdarības forma – arī sociālie uzņēmumi darbojas tā, lai spētu paši nodrošināt savas darbības ilgtspēju. Iespējams, šo komersantu precēm un pakalpojumiem nebūs zemākās cenas tirgū, tomēr to darbības sniegtais pienesums sabiedrībai, risinot sociālos, iekļaušanas, vides ilgtspējas un citus jautājumus, ir neatsverams."

Pievienojieties pasākuma tiešraidei un uzziniet, cik dažādas var būt sociālās uzņēmējdarbības idejas. Redzētais jūs pārsteigs un, iespējams, iedvesmos sava sociāla uzņēmuma radīšanai!

Plašāka informācija par grantu programmu www.seb.lv/augsup.