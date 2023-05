Notiks lekcija uzņēmējiem par cilvēcisko pārdošanu

"SEB Izaugsmes programmas lekcijā "Plain8" aģentūras dibinātājs un ilggadējs mārketinga praktiķis Ivars Krūtainis skaidros cilvēciskās pārdošanas konceptu. Pievienojieties "Delfi" tiešraidei 24. maijā plkst. 10.00 un uzdodiet lektoram jautājumus.

Pārdošana vienmēr notiek starp cilvēkiem. Jānis pārdod mašīnu Ilzei. Andris pārdod telefonu Kārlim. Zane pērk maizi no Jutas. It kā pašsaprotami, bet par to bieži vien aizmirstam brīdī, kad mums pašiem ir jāveido uzņēmuma mārketinga komunikācija vai kas jāpārdod. Mēs kļūstam pārlieku formāli, racionāli un rezultātā, mazāk efektīvi.

Lekcijā uzzināsiet kā:

veidot mārketinga saturu kas nav perfekts;

aizvest auditoriju līdzi zīmola veidošanas ceļojumā;

izmantot produkta defektus, lai iegūtu zīmola fanus;

radīt zīmolu sadarbības, kas ir abpusēji izdevīgas.

Par lektoru:

Ivars Krūtainis ir "Plain8" aģentūras dibinātājs un ilggadējs mārketinga praktiķis ar 15 gadu pieredzi. Strādājis par mediju stratēģi pasaules lielākajās mediju aģentūrās ("Mindshare", "WPP") Londonā, Sidnejā, Šanhajā un Amsterdamā. Strādājot aģentūrās Ivars pārdeva visu– no piecu eiro vērtām "Dove" šampūna pudelēm līdz 75000 eiro vērtai "Jaguar" sporta mašīnai. Pašlaik Ivars konsultē zīmolus un jaunuzņēmumus mārketinga komunikāciju izveidē.

"Linkedin" profils: https://www.linkedin.com/in/krutainis/

Vairāk par "SEB Izaugsmes programmu" uzziniet mājas lapā.