SEB Izaugsmes programma: inovatīvi risinājumi nepieciešami biznesa un valsts ekonomikas attīstībai

Biznesa inovāciju jomā Latvija ievērojami atpaliek no pārējām Eiropas valstīm, tostarp arī mūsu tuvākajiem kaimiņiem – Lietuvas un Igaunijas. Kā liecina Eiropas Inovāciju indeksa* dati, Latvija uzrāda vien 50,8% sniegumu no vidējā Eiropas Savienības (ES) valstu līmeņa, pieauguma straujuma ziņā atpaliekot par teju 10%. Taču inovatīvi risinājumi ir viens no virzītājspēkiem, kas var palīdzēt komersantiem pārvarēt esošos izaicinājumus. Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu pārliecību par saviem biznesa lēmumiem un nākotnes iespējām, SEB banka no marta jau astoto reizi īstenos Izaugsmes programmu, un dalībai vēl var pieteikties līdz 20. februārim.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

SEB bankas Mazo un vidējo uzņēmumu segmenta vadītāja Elīna Dlohi: "Pielietojot dažādas biznesa attīstības metodes un pieejas, ko izmanto korporatīvie uzņēmumi un jaunuzņēmumi, var ātrāk un ar mazākiem resursiem noteikt, kuras ieceres ir vērts attīstīt tālāk, lai tās būtu noderīgas gan klientiem, gan nodrošinātu uzņēmumam turpmāku izaugsmi. Veiksmīgam uzņēmējam vienmēr ir jābūt proaktīvam un, neraugoties uz apkārtējiem satricinājumiem, jāspēj saredzēt un izmantot iespējas būt soli priekšā konkurentiem."

Jau otro gadu SEB bankas partneris Izaugsmes programmas īstenošanā ir inovāciju uzņēmums "Helve". Tā līdzdibinātāja un vadošā partnere Līva Pērkone uzsver: "Šis gads ir izaicinošs posms daudzās nozarēs, un īstais brīdis, kad uzņēmumu vadītājiem ir īpaši svarīgi būt soli priekšā tirgum – augt ātrāk, strādāt gudrāk un izmantot resursus efektīvāk. Latvijas uzņēmumi ir spējīgi, talantīgi un gudri, mēs ticam, ka tiem ir neizmērojams izaugsmes potenciāls gan Latvijas, gan pasaules tirgos."

Par to, kāpēc uzņēmējiem ir jādomā par inovāciju ieviešanu savā ikdienā un kādi ir iespējamie attīstības virzieni, diskusijā "Inovāciju loma Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā" sarunāsies SEB bankas un inovāciju uzņēmuma "Helve" īstenotās Izaugsmes programmas rīkotāji un programmu absolvējušo mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji. Klausies diskusiju 7. februārī plkst. 10.00.

Sarunā piedalīsies:

Līva Pērkone , i novāciju uzņēmuma "Helve" vadošā partnere un līdzdibinātāja,

novāciju uzņēmuma "Helve" vadošā partnere un līdzdibinātāja, Gints Kukainis , atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "ZAAO" valdes priekšsēdētājs,

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "ZAAO" valdes priekšsēdētājs, Rihards Fuksis, kredītriska izvērtēšanas pakalpojumu sniedzēja "Data Invision" dibinātājs.

Sarunu vadīs Irēna Vercmane, SEB bankas Izaugsmes programmas vadītāja.

Aicinām iesaistīties un uzdot savus jautājumus diskusijas dalībniekiem šeit: https://fb.me/e/3k4GUwpVQ.

Par SEB Izaugsmes programmu

SEB Izaugsmes programma paredzēta Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un vismaz 200 000 eiro apgrozījumu gadā. No visiem kandidātiem tiks izvēlēti 12 - 14 ambiciozākie uzņēmumi, kuriem būs iespēja ekspertu un mentoru vadībā strādāt pie sava produkta, pakalpojuma vai idejas attīstības. Programmas laikā ar dalībniekiem individuālu sesiju formātā sadarbosies programmas galvenais mentors Viesturs Sosārs. Mentors kopā ar programmas komandu atbalstīs uzņēmumus biznesa idejas attīstībā, lai izveidotu konkrētu aktivitāšu plānu, ko realizēt jau programmas laikā un pēc tās.

Kopš 2018. gada Izaugsmes programmu absolvējuši 83 dažādu nozaru Latvijas uzņēmumi, savukārt visās trīs Baltijas valstīs kopskaitā 288. Sīkāka informācija šeit.

*Eiropas Inovāciju indekss 2022 dati.