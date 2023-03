Visi viņa darījumi ir oficiāli un tam tiek izmantots viņa uzņēmums "Gord Group", vaicāts par to, kādā formā tiek maksāti nodokļi, apgalvo blogeris. "Es arī visiem saviem studentiem saku, ka ir jāmaksā nodokļi, lai naktīs varētu mierīgi gulēt," savu pozīciju pauž Magnuss. Aplūkojot uzņēmuma rādītājus par 2021. gadu, redzams, ka "Gord Group" apgrozījis nepilnus 13 tūkstošus eiro un strādājis ar vairāk nekā 6000 eiro lieliem zaudējumiem. Tomēr blogeris publiski izteicies, ka šos rādītājus skatīties nav objektīvi – tas ir bijis pandēmijas gads, turklāt 2022. gadā viņš ir novadījis vairākus blogeru kursus "Blogstar". Šobrīd dalība šajā kursā maksā no 380 līdz 2950 eiro atkarībā no klienta izvēlētās "labumu pakotnes". Uzņēmuma finanšu rādītāji par pagājušo gadu vēl nav pieejami, tomēr video un foto liecības sociālajos tīklos neliecina, ka Iļja un Anastasija 2021. gadā, kad uzņēmums strādāja ar zaudējumiem, būtu atpūtušies ekonomiskāk. Sociālajos tīklos atrodamas publikācijas no Turcijas, Ēģiptes, Kipras un Apvienotajiem Arābu Emirātiem ar dažādām aktivitātēm. No niršanas Sarkanajā jūrā Šarm eš Šeihā līdz saullēkta sagaidīšanai gaisa balonā netālu no Dubaijas.