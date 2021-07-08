Проект "Криминальные маршруты Риги. Правый берег" – это попытка "вскрыть чрево" города, рассказать о недавнем прошлом, узнать историю некогда криминальных районов, напомнить имена героев и антигероев нашего времени. Как менялась столица Латвии в новое время? Как приходилось работать сначала милиции, а потом и полиции в условиях необъявленной криминальной войны? Как зарождалась организованная преступность, поделившая город на сферы влияния, и кто ей противостоял?
Во многом это была и заслуга экс-начальника Рижского управления полиции — полковника милиции Виктора Федоровича Бугая. Многие его коллеги и ученики, впоследствии ставшие известными сыщиками, считают, что до сих пор так и не оценен масштаб личности этого человека. О том, что именно в Латвии нашли способ эффективной борьбы с оргпреступностью, часто любил напоминать и бывший генпрокурор Янис Скрастиньш.
В Латвии, по сути, никогда не было воров в законе. Первой серьезной организованной преступной группировкой (ОПГ) принято считать группу картёжного шулера В. Мовромадиса и Александра Комарницкого. Они пытались вовлечь в банду сотрудников милиции, используя подкуп и шантаж. Участник этой группы даже был внедрен в агентуру ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) и передавал информацию своим подельникам.
Действовали такие группы около полутора лет. Основной «профиль»: кражи и разбои с проникновением в жилища или на объекты, нападения на водителей, похищение машин и культурных ценностей. Обычно такие группы организовывались по месту жительства, а на своей территории старались не следить и не сбывать краденое. Похищенное добро (чаще всего - ювелирные украшения, картины, дорогие вещи) сбывались через скупщиков краденого.
Вскоре новоиспеченная мафия стала контролировать игорный бизнес, кафе и рестораны, коммерческие магазины, рынки, видеосалоны, частные кооперативы и целые предприятия, а также сферу обмена валюты. В 1989 году в парке возле Планетария (ныне – Христорождественский собор) под открытым небом прошел настоящий съезд местной преступности, на котором решались вопросы о разделе и контроле сфер влияния, пишет в книге "Рига криминальная" Бруно Ленц.
Эпоха рэкета стала затухать лишь к концу 1990-х. За то, что рэкетиров стало меньше, "спасибо" надо сказать работавшим на износ полицейским. Но был и еще один фактор – изменения в законодательстве. За вымогательство стали давать не три года, а пять-восемь. Многие стали задумываться: стоит ли игра свеч?
В январе 1988 года в ресторане "Русе" "харитоновцы" избили музыкантов, отказавшихся бесплатно исполнить по их просьбе песню "Любо, братцы, любо". Затем компания переместилась в Юрмалу, где в ресторане "Юрас перле" произошла ставшая уже легендой драка с игроком рижского "Динамо" Олегом Знарком, отмечавшим там свой день рождения. Сам Знарок, кстати, в ту пору был лейтенантом милиции. Итог драки: 15 потерпевших, пятеро из которых попали в больницу. Серьезно пострадал и сам хоккеист, которому позже в госпитале наложили швы на изрезанное лицо. После этой драки компания, учинившая беспредел в ресторане, пошла под суд. Все получили сроки.
Вторая влиятельная группировка, появившаяся в 80-х годах, – "Пардаугава". Начиналось все с того, что Владимир Лесков, отбывший в свое время срок за контрабанду, вместе с отцом и сыном Лавентами решили создать свою фирму. Кооператив задумывался как научно-производственная фирма, его гендиректором стал Эмиль Лавент. Со временем он превратился в первый кооператив-миллионер на территории бывшего Советского Союза.
Сначала кооператив производил очень востребованные в то время люрексные нити. На вырученные средства владельцы купили старый дом на улице Калету, где открыли швейное производство, цеха по изготовлению люрекса и колготок, цех по пошиву обуви и многое другое. В концерн входило около 40 фирм, в название которых входила приставка "Пар-": строительные, деревообрабатывающие и прочие.
Лесков, который вскоре стал единоличным главой фирмы, налаживал международные, открыл совместное предприятие, щедро помогал кинематографистам, музыкантам, спортсменам. Позже концерн стал сдавать в субаренду помещения, предлагал физическую защиту и даже мог поддержать деньгами. Все это было видимой частью айсберга, которая скрывала вторую составляющую концерна: силовую. Она возникла в тот момент, когда при фирме создали охранные структуры.
В 1993 году возле объектов "Пардаугавы" в Юрмале произошла серия взрывов. Полиция установила, что это результат попытки передела сфер влияния в городе: с одной стороны были пардаугавские "силовики", с другой – ранее неоднократно судимый Александр Гитченко ("Гитлер"). В результате разборок в течение двух месяцев были убиты шесть человек, имевших отношение к "Пардаугаве". Как следует из уголовных сводок, в этой истории помимо взрывов была стрельба из автоматов и гранатомета, похищение людей, убийство с расчленением…
Очень скоро криминальная составляющая "Пардаугавы" стала доминирующей. Однако Владимир Лесков недолго оставался в Риге: его обвинили в хищении 2,5 млн долларов у банка Olympia, после чего Лесков скрылся в России. В июне 2015 года он скончался.
фото: f64
"Часто проводились рейды в "Ригонде" – в Пурвциемсе, в баре "Магдалена" – в Старой Риге, в ресторане "Сените" – на улице Гертрудес. Помню, была на улице Стабу пиццерия – там всегда только одни бандиты собирались… Но времена тогда были честней. Жуликам было, как говорится, западло обращаться к адвокатам: попался – значит, твое. Они убегают – мы их ловим. Правила расписаны. Не было подлянок, все жили по определенным правилам", – считает бывший полицейский Борис (пожелал не указывать фамилию - Ред).
Когда в начале 90-х в Латвии разрешили свободную куплю-продажу валюты, появились и валютные "кидалы", штаб-квартиры которых располагались в дешевых столичных гостиницах: например, в "Авроре" или "Спорте".
Как раз было начало девяностых, в Латвии началась борьба за независимость и свободу. Мы всей прокуратурой тогда вышли из КПСС. И я прямо загорелся этой борьбой, начал искать себе интересную работу в органах. И знакомые милиционеры мне подсказали: Годманис организует свою охрану – службу охраны правительства, ищет специалистов. Напомню, это еще было советское время. Был тогда на улице Шкюню был охранный полк, при котором и создали охрану правительства, которой руководил Андрис Бунка. Когда я пришел туда, там было всего 6-7 человек, включая Миервалидса Витолса – опытного опера, он стал начальником телохранителей в новой службе. Сначала я там был водителем, потом своего рода телохранителем. Выдали оружие. Помню, жили в бункере", – вспоминает Валдис Пумпурс.
"Я пришел в органы после службы армии в 1989 году, – вспоминает Александр Демин. – Поступил в филиал Минской школы милиции.
Со временем латвийская полиция становилась влиятельней, но противостояние продолжалось долго, потому что систему, которая выстраивалась десятилетиями, просто так не сломаешь.
"На то, чтобы изменить мышление некоторых сотрудников, потребовались годы. О том, что оно более-менее поменялось, можно было сказать лишь в 1993-1994 году. Многие ведь считали, что все это ненадолго, что учить латышский язык не надо. Дескать, потерплю немного, скоро все вернется на свои места. И ведь полицейские были хорошие, очень сильные кадры. Но вот это все в них все равно прорезалось и чувствовалось", – говорит Валдис Пумпурс.
вспоминает Всеволод Левин
В начале 2000-х криминальная ситуация в Риге стала постепенно улучшаться. Преступные группировки ушли в тень: многие погибли в криминальных войнах, кто-то получил длительный срок за решеткой, кто-то легализовал свою деятельность и превратился в уважаемого бизнесмена. Экономику разгоняли доступные европейские деньги, начался кредитный бум, а вместе с ним и массовая миграция. Латвия начала экспортировать свою преступность в страны Западной Европы, и в каком-то смысле внутри страны стало чуть спокойнее. Ненадолго: кризис 2008-2009 годов снова подхлестнул волну преступности, сбить которую удалось только к середине 2010-х.
Проблемы, впрочем, остаются. Это и новые виды преступлений (мошенничество в интернете и т.д.), с которыми крайне трудно бороться, и нехватка кадров в полиции.
"Сейчас много говорят, что в полиции неконкурентоспособная зарплата, что не идут туда люди. У нас тоже не было баснословных зарплат, но люди были преданы своему делу беззаветно, – говорит Всеволод Левин. – Общество раньше понимало престиж профессии полицейского. К сожалению, и СМИ, и реформы – как затеянные во времена перестройки, так и последующие – опустили престиж ниже плинтуса. Закрыли все учебные заведения, которые готовили будущие кадры для полиции. Вот и не идёт молодёжь. Зарплаты сейчас вполне нормальные. Преданность профессии должна быть обязательно".